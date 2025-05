La economía sumergida de Cantabria pierde peso pero se mantiene por encima de los 2.350 millones

Ana Cabrero (autónomos): «La competencia desleal aborta muchas iniciativas empresariales»

El colectivo de empleados por cuenta propia es otro de los nichos que, generalmente, aparece como susceptible de registrar una mayor incidencia de economía sumergida. En este caso, la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) deja claro que no hay que «demonizar» al sector e ir mucho más allá en las causas de este fenómeno.

La presidenta de ATA en Cantabria, Ana Cabrero, sostiene que «la economía sumergida aborta muchas iniciativas empresariales. La competencia desleal golpea a todos los sectores. Además, recorta recursos para los servicios públicos y distorsiona la competencia dando ventajas a quien no cumple con la ley». Cabrero reconoce que «se ha avanzado mucho en el control y por eso ha descendido su peso respecto al PIB. Cuestiones como la digitalización, el control de pagos y tarjetas que no pasen por bancos nacionales, restricciones al efectivo... No obstante, nosotros desde ATA reclamamos que la lucha contra la economía sumergida se dirija no sólo contra el pequeño negocio y pymes, sino sobre quienes no figuran en ninguna parte. Es necesario un control más intensivo de la evasión fiscal, así como campañas informativas de los riesgos de estas prácticas», afirma.

Todo ello con el fin «de sensibilizar a la población» del impacto de estas prácticas opacas para la Agencia Tributaria y sus consiguientes efectos.