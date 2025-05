«Venimos para hacer justicia por mi hijo y sus amigos y para que pongan quitamiedos en Lunada»

Sonia García y Félix Moreno, los padres de Izan, uno de los cuatro jóvenes fallecidos el pasado marzo en un trágico accidente de tráfico en ... el puerto de Lunada, han tomado esta mañana el tren en Madrid para registrar en la Consejería de Fomento las 55.000 firmas que han recogido para apoyar su causa. «Nuestro objetivo es muy claro. No vamos a hacer el viaje en balde: venimos para hacer justicia por mi hijo y por sus amigos, y para que se pongan quitamiedos en todo el puerto», han afirmado en declaraciones a este periódico. «Además, queremos que el consejero, el señor Roberto Media, adquiera el compromiso por escrito», sentencian.

La cita era a las doce y media del mediodía. A esa hora, en compañía de change.org y de la madre de Afra, otra de las víctimas, han accedido al interior del edificio de la Consejería para depositar las 55.000 rúbricas. «Pedimos, primeramente, que haya quitamiedos a lo largo de la carretera con refuerzos para motoristas; y, a continuación, que se arregle toda la carretera hasta el alto», explican Sonia y Félix. Tendrán la oportunidad de decírselo en persona al propio consejero en el transcurso de una reunión a la que han sido citados. «En este sentido -explican los padres de Izan-, queremos decir que tanto el encuentro con el señor Media de este martes como el posible con la delegada del Gobierno en Cantabria, la señora Gómez de Diego, se van a producir porque los hemos solicitado nosotros. No ha partido de ellos la iniciativa», subrayan. Esa es otra de las quejas que los familiares de Izan hicieron el pasado 13 de mayo en declaraciones a este periódico. «Nadie del Gobierno de Cantabria se ha puesto en contacto con nosotros tras el incidente», afirmó ese día Félix. «La reunión con Delegación se celebrará, en caso de que la agenda lo permita, porque mi padre llamó ayer para preguntar y le dijeron que sí», explica Sonia.

Ampliar Los padres de Izan muestran las cajas con las firmas. Roberto Ruiz

La delegación proveniente de Madrid llegó a la estación de Renfe de Santander poco después del mediodía. De ahí, se desplazaron caminando hasta la cercana Consejería de Fomento, donde depositaron en el registro las 55.000 firmas. Aunque la cita que con más ganas esperan es el encuentro con el consejero. «Venimos para escuchar su explicaciones, ya que la titularidad de esta carretera es suya, pero no para oírle todas las cosas que ha dicho hasta ahora», afirma Sonia. «Tenemos muchas preguntas, y todas anotadas», continúa. «Por ejemplo, si las condiciones eran tan malas esa noche, ¿por qué no se cerró el puerto por motivos de seguridad? No se puede reponsabilizar a ningún automovilista por circular por allí si no había nada que lo impidiera y más aún si las personas que ese día lo hicieron desconocían el riesgo y la peligrosidad», concluye.

Un día fatídico

La vida de Izan, Ana María, Juan Ramón y Afra, que venían a San Roque de Riomiera a celebrar en una cabaña pasiega el 21 cumpleaños del primero –los habría cumplido el 20 de marzo–, se vio truncada cuando de los dos coches que conducían cayó ladera abajo, por la parte cántabra del puerto de Lunada, muy cerca del límite con Burgos. Casi dos meses después del accidente, el 7 de mayo, la madre de Izan inició una recogida de firmas en la plataforma change.org, en la que además de la colocación de guardarraíles pedía que esta carretera «tan peligrosa esté mejor señalizada, se cierre en caso de climatología adversa y pase a ser de una sola dirección».

En apenas veinte días, ha logrado 55.000 rúbricas para urgir la instalación de quitamiedos en esta vía donde, además de perder la vida los cuatro jóvenes madrileños, se han producido más siniestros con víctimas y los vecinos llevan «años» pidiendo medidas de protección: «Actúen ya, no más muertes evitables, por favor», rogaban en su petición, convencidos de que las cuatro muertes se podrían «haber evitado».