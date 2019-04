CAZA Ignacio Valle pasa a ocupar la presidencia de la Federación Española Valle presidirá hasta principios de 2020 la Española de Caza. :: maría gil El presidente de la Cántabra era también vicepresidente primero de la nacional y asume el cargo tras la renuncia del hasta ahora presidente, Ángel López MARCO GARCÍA VIDART Santander Martes, 30 abril 2019, 07:36

Como presidente de la Federación Cántabra -lo es desde hace más de tres décadas- siempre había tenido algún cargo, pero «de menos relevancia» en la Federación Española. Hasta esta legislatura, en la que era vicepresidente primero en una federación nacional que presidía Ángel López Maraver. Ayer, Ignacio Valle López-Dóriga (Maliaño, 1955) se convertía en el presidente de la Federación Española de Caza. Al menos, hasta que se convoquen nuevas elecciones, a comienzos de 2020. El hasta ayer presidente oficializaba su fichaje por Vox para presentarse a las elecciones europeas del próximo 26 de mayo y dejaba vacante el cargo.

El fichaje del hasta ayer presidente cogió a contrapié a toda la caza española. Nadie sabía de los planes del madrileño. «No contaba con esto», admite Valle. Y además al madrileño le ha costado, «ya que la Federación le gusta mucho». Por los estatutos, el sucesor natural de López Maraver al frente de la Española era él, pero el cántabro ha preferido llegar al cargo con el mayor consenso posible. «He consultado a todos los presidentes de las federaciones autonómicas, para ver si tenía su confianza». Y la caza española no ha dudado ni un segundo en respaldar a Ignacio Valle. Salvo una abstención, todos los presidentes le han mostrado su respaldo.

El nuevo presidente estará en el cargo al menos hasta que se convoquen los siguientes comicios. Como es habitual en las federaciones, toca proceso electoral en cada año olímpico. Y en 2020 se celebran los Juegos de Tokio. Así que habrá elecciones en la Española en ese año. En estos seis meses que quedan -«agosto es prácticamente inhábil aquí en Madrid», señala Valle- no habrá otro objetivo que dar continuidad a lo hecho hasta ahora. «Intentar que todo vaya tranquilo. Campeonatos, asambleas... Y seguir con nuestra campaña en defensa de la caza». A su juicio, el salto a la política de Ángel López Maraver servirá para «defender la voz de los cazadores en Europa».

El nuevo cargo, que compatibilizará con la presidencia de la Federación Cántabra, hará que Ignacio Valle tenga que ir a Madrid «un par de días a la semana por lo menos». Tendrá que coordinar «las dos agendas», aunque las cuatro personas que trabajan en la sede de la Española y las dos que lo hacen en la Cántabra facilitan mucho la tarea. A la vez, ayuda que ya esté prejubilado después de toda una vida de trabajo en «la Nestlé, la mejor fábrica del mundo», dice entre risas. «Por eso ahora tengo más tiempo».

Las dudas asaltan a Valle a la hora de hablar sobre si se presentará o no a las elecciones para presidir la Española. «Eso no lo sé. Primero tendría que saber qué opina al respecto la gente de la Federación de Cantabria». Aunque sea por poco más de siete meses, la caza española le ha dicho que es el mejor para estar ahora en el cargo. «Llevo muchos años y la gente ya me conoce. Lo que intento es hacer las cosas con honestidad», reconoce el nuevo presidente de la Federación Española de Caza.