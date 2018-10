Juventus Cristiano Ronaldo: «No me toca hablar del Real Madrid» Cristiano Ronaldo en la rueda de prensa previa al choque frente al Manchester United / AFP El portugués no quiso responder a las palabras de Isco en rueda de prensa. «No podemos estar llorando por alguien que no quiso estar en el club», afirmó el malagueño EFE Londres Lunes, 22 octubre 2018, 20:18

Cristiano Ronaldo, futbolista del Juventus de Turín, no quiso hablar del Real Madrid y de su convulsa situación actual, con Julen Lopetegui en el alambre, y dijo que no le toca a él hablar del club blanco, además de asegurar que es «un ejemplo dentro y fuera del terreno de juego».

Cuestionado por el momento que vive el Real Madrid, séptimo en la liga e inmerso en una racha de cinco derrotas, el delantero no quiso valorar la situación del Real Madrid, después de que este lunes, Isco Alarcón dijera que no pueden «estar llorando por alguien que no quiso estar en el club», en referencia al portugués.

«Me parece muy bien», se limitó a decir Cristiano Ronaldo sobre las palabras de Isco, en la rueda de prensa en Manchester previa al partido contra el United.

Tampoco entró en comparaciones sobre su actual equipo y el Real Madrid, y aseguró que ambos son equipos «fantásticos», pero que ahora está enfrascado en el nuevo capítulo de su vida en la Juventus.

«No deseo hablar de otros equipos, todos saben de mi historia con el Real Madrid, pero no es el momento de hablar de ello. No depende de mí hablar del problema de otros», apuntó.

Cristiano también fue preguntado sobre su situación personal, y aseguró que es un ejemplo «fuera y dentro del campo».

«Se que soy un ejemplo dentro y fuera del terreno de juego al ciento por ciento. Es por lo que siempre sonrío. Lo tengo todo. Juego en un gran equipo y tengo una gran familia. Soy un hombre feliz», expresó el astro portugués.

Sobre la acusación de violación que pesa sobre él, Cristiano dijo que no va a mentir sobre esta situación y que tanto él como sus abogados están «seguros» de que, sentenció, «la verdad siempre sale a la luz».

Este martes, Cristiano volverá a Old Trafford por segunda desde que abandonó el Manchester United en el verano de 2012. La primera fue en 2013 cuando enrolado en el Real Madrid se vio las caras con su exequipo en la Liga de Campeones. Aquel día, marcó un gol y no lo celebró.

«Es especial para mí volver a Manchester. Tengo muchos recuerdos de victorias y de cariño que se me ha dado aquí, especialmente por Sir Alex Ferguson, a quien le envío un gran abrazo. Es una persona que me ha ayudado mucho», explicó.