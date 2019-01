La Gimnástica, en busca de la calma La plantilla de la Gimnástica durante una de las sesiones de preparación tras la vuelta al trabajo el pasado miércoles. / Luis Palomeque Pablo Lago no contará con los lesionados Luis Alberto y Borja Docal, a los que se ha unido Víctor, que padece gripe | La visita del Calahorra, acomodado en la décima plaza, estrena 2019 en El Malecón ADELA SANZ Domingo, 6 enero 2019, 07:54

La Gimnástica quiere empezar el año como lo terminó, con una victoria. El mejor regalo de Reyes sería, sin duda, ganarle al Calahorra en El Malecón (17.00 horas) y así cerrar una primera vuelta que ha tenido más sombras que luces, con ese coqueteo constante con el descenso que tantos quebraderos de cabeza ha dado a los torrelaveguenses. La plantilla blanquiazul, que se fue de vacaciones con la moral alta tras ganarle al Sporting B en su campo de Mareo y fuera de los puestos de descenso directo (16º con 16 puntos), ha regresado al trabajo con energías renovadas, ganas de remontar posiciones en la clasificación y sumar bastantes más puntos en la segunda vuelta. Y como todo camino empieza con un paso, lo primero que debe hacer es derrotar a su rival de esta tarde, equipo al que ya conoce porque fue el que lo eliminó en la tanda de penaltis de la Copa del Rey en el encuentro disputado en La Planilla a principios de septiembre.

Pero desde entonces han pasado ya cuatro meses, se ha disputado casi la mitad de la Liga y la situación de ambos equipos ha cambiado, por lo que este partido apenas tendrá nada que ver con aquel. Ahora la Gimnástica llega con más experiencia, con el cuerpo lleno de cicatrices y con algunas novedades. El equipo que dirige Pablo Lago ha pasado por fases buenas, regulares y malas y llega a este encuentro con el propósito de ganar en su estadio después de tres partidos sin conseguirlo -la última victoria fue en la jornada 11 ante el Mirandés y desde entonces ha conseguido un empate y dos derrotas-, algo que le vendría muy bien para tomar una bocanada de aire en su lucha por escapar de los puestos de cola. Los jugadores han tenido tiempo de disfrutar de su descanso, pero la que no lo ha hecho ha sido la secretaría técnica. Tres futbolistas han causado baja -Mati, Cagigas y Barbero-, ha llegado un refuerzo -Ramiro- y el club confía en incorporar en este mercado invernal algún futbolista más, sobre todo para la línea de ataque. Ninguno de los jugadores importantes de la plantilla ha abandonado el club, por lo que este hecho no afectará al once que el entrenador asturiano disponga sobre el césped ante los riojanos. Se ha recortado la profundidad de armario, pero en lo tocante a los hombres que sostienen el equipo, todo sigue igual.

Así, la alineación blanquiazul que recibirá al Calahorra no será muy diferente de la que ha jugado las últimas jornadas, con las modificaciones a las que siempre obligan las lesiones y las bajas por sanción. En Gijón no pudieron jugar Camus, que cumplía un partido de castigo tras su expulsión frente al Langreo, ni Palazuelos, lesionado, pero ahora ya están disponibles y es muy probable que ambos regresen al once, ya que se trata de dos de las piezas maestras en las alineaciones de Lago. No estarán, en cambio, ni Luis Alberto, con un esguince de tobillo, ni Docal -tampoco estuvo en Mareo-, con microrrotura en el sóleo, ni Víctor, baja por enfermedad, por lo que la convocatoria la completan los juveniles Ferchu (delantero) y Álex (centrocampista).

Cautela

El técnico de Vegadeo se muestra satisfecho con su equipo, ve bien a sus futbolistas y confía en sacar adelante este partido pese a que valora de forma positiva a un rival que no considera inferior en ningún caso al Langreo, último visitante en llevarse los tres puntos de Torrelavega. Esa cautela es, en cierto modo, una especie de aviso para que todos mantengan la necesaria tensión competitiva y eviten caer en el temido exceso de confianza. A juicio del entrenador, las claves para salir airosos de este envite pasan por aprender de los errores del pasado y mantenerse fieles a lo que ha funcionado hasta ahora. Y ganarle al Calahorra sería un gran comienzo de año para un equipo que en enero juega tres de los cuatro partidos en El Malecón.

El conjunto que dirige Miguel Sola llega en una cómoda décima plaza con 24 puntos. No ha ganado en sus últimas cuatro jornadas, en las que ha obtenido tres empates y una derrota y atraviesa su peor momento desde que inició la Liga. Ha encajado 29 goles en lo que va de campeonato y es junto al Durango y el Amorebieta el equipo más goleado del grupo. Acumula, además, ocho partidos sin mantener a cero su portería, dato que habla de su endeblez defensiva. Punto débil de un conjunto que, por otro lado, no tiene dificultad para hacer goles, ya que es uno de los seis mejores en este apartado.