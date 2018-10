Pablo Lago, 365 días al frente de la Gimnástica Pablo Lago, durante un entrenamiento en El Malecón. / Luis Palomeque El técnico de Vegadeo cumple hoy un año al mando del banquillo blanquiazul y ya es «uno de los nuestros», según Tomás Bustamante ADELA SANZ Torrelavega Martes, 16 octubre 2018, 07:24

Hoy hace un año que la Gimnástica anunció el fichaje de Pablo Ballesteros Lago (Vegadeo, 1974) como el entrenador que iba a dar el golpe de timón que enderezaría el rumbo de los blanquiazules en Liga. El asturiano comenzó a entrenar con su nueva plantilla al día siguiente -un martes- momento en el que tuvo una primera toma de contacto con los que, a partir de ese momento serían sus jugadores. Lago veía lo que se dudaba en el entorno gimnástico tras el arranque de la competición: «La plantilla tiene potencial suficiente para lograr el ascenso», reconocía en su primer día como técnico blanquiazul tras la dimisión de Chiri como entrenador gimnástico. Ahora, 365 días después, el tiempo le dio la razón con un ascenso como premio.

La temporada en Tercera acabó con matricula al proclamarse campeón, tras encadenar una espectacular racha con 23 victorias, cuatro empates y tan solo una derrota. Además, consiguió el ascenso a Segunda B por la vía rápida, en la eliminatoria de campeones ante el Mallorca B, después de vencer (4-1) en El Malecón en el partido de ida, y mantener su renta en la vuelta en un partido que acabó en tablas (2-2). El buen rendimiento bajo su dirección llevó a la directiva de la Gimnástica a renovarlo por una temporada con opción de una más en función de diversas cláusulas

NÚMEROS 39 partidos lleva Lago al mando de la Gimnástica entre Liga, Copa del Rey y fase de ascenso. 22 encuentros sin encajar ningún tanto durante este año entre Tercera y Segunda B. Temporada 2017/18 Campeón: 91 puntos (73 con Pablo Lago en el banquillo). Tercera División: Campeón: 91 puntos (73 con Pablo Lago en el banquillo). 22 Debut 21/10/2017 Barreda 2-2 Gimnástica Partidos 28 Victorias 23 Empates 4 (Barreda, Laredo, Tropezón, Escobedo) Derrotas 1 (Escobedo 4-1 Gimnástica) Goles a favor 64 Goles en contra 13 Partidos sin encajar 20 Partidos 2 Victorias 1 Empates 1 Goles a favor 6 Goles en contra 3 22 Temporada 2018/19Segunda División B Partidos 8 Victorias 1 (Gimnástica 1-0 Gernika) Empates 2 (Real Unión, Athletic B) Derrotas 5 (Tudelano, Vitoria, Amorebieta, Leioa, Oviedo B) Goles a favor 5 Goles en contra 11 Partidos sin encajar 2 22 CopaPrimera ronda 22 Calahorra 1-1 Gimnástica. 22 Eliminado en la tanda de penaltis.

La solidez defensiva y la efectividad en ataque fueron las señas de identidad del equipo de Lago en Tercera, aunque en la categoría de bronce del fútbol español todavía no ha conseguido asentar esas características durante las ocho primeras jornadas disputadas hasta el momento. Los números no son tan brillantes como la pasada temporada, pero no hay que olvidar el gran salto que supone el ascenso a Segunda B en un grupo marcado por la fortaleza de unos rivales que no perdonan ningún despiste durante el tiempo que está el balón en juego. En esta campaña, mantener la portería a cero es el principal problema de los torrelaveguenses, que ya han acumulado once tantos en su contra.

«Nos ayuda a crecer»

Tomás Bustamante, presidente de la Gimnástica, no tiene dudas a la hora de definir a Lago: «Es uno de los nuestros». Es una descripción del asturiano que es común a todas las esferas gimnásticas, desde el vestuario a la afición, pasando por todos los estamentos directivos.

Lago cumple con ese perfil de entrenador joven, que ha sido profesional como futbolista durante muchos años y que se incorporó al mundo de los banquillos al poco de la retirada. El de Vegadeo es quien «nos devolvió a Segunda B y nos ayuda día a día a crecer como club», concluye el máximo mandatario blanquiazul. De momento el objetivo de la Gimnástica está claro. Conseguir cuanto antes los puntos necesarios para asegurar la permanencia en la categoría y, a partir de ahí -y si quedan puntos en juego-, buscar cotas más altas.

Con el equipo en zona de descenso, Pablo Lago vuelve a encontrarse con un reto en su temporada de debut -como entrenador- en Segunda B: mantener a la Gimnástica y que toda Torrelavega vuelva a salir a la calle para celebrarlo con la llegada del próximo verano.