Una victoria como regalo de cumpleaños

Concentración. Pablo Lago da instrucciones a los jugadores durante una sesión de entrenamiento. / Luis Palomeque La Gimnástica busca estrenar su casillero de triunfos ante un rival directo como el Gernika y en un estadio de El Malecón que quiere ver ganar por fin a su equipo

Ha llegado la hora de ganar. Después de seis jornadas en las que se han cosechado dos empates y cuatro derrotas, la visita del Gernika (El Malecón, a las 17.00 horas) es una de esas fechas marcadas con una equis en el calendario. El conjunto vizcaíno, decimoctavo en la clasificación con un punto más que la Gimnástica, que es penúltima, se presenta como el rival propicio para acabar con la mala racha.

El día que el club aprovechará para celebrar su 111 aniversario tiene que ser una fiesta en todos los sentidos, pero sobretodo en el césped, donde el equipo debe pelear contra sus fantasmas y romper esa tendencia a la baja que lo caracteriza en este arranque liguero. Tres encuentros en casa en los que solo se ha conseguido un empate -logrado en Santa Ana frente al Athletic B- es un bagaje muy pobre para un conjunto que aspira a sobrevivir en la categoría.

Este será el tercer partido que los blanquiazules jueguen en El Malecón y todos confían en que su desarrollo y término sean mejores que los anteriores, ya que los enfrentamientos frente a Vitoria y Amorebieta se saldaron con sendas derrotas. A pesar de los malos resultados, de la pérdida de confianza que eso lleva asociado y de las ausencias -Palazuelos y Cagigas están fuera de la lista de convocados por sanción federativa, mientras que Peón y Dani Salas continúan recuperándose de sus lesiones-, no le queda más opción al equipo que dirige Pablo Lago que ofrecer una versión mejorada de sí mismo y empezar a puntuar de tres en tres si pretende remontar en la tabla.

A lo largo de la semana la plantilla ha trabajado bien y parece que su ánimo también está recuperado después de la última derrota. Los futbolistas se muestran confiados en sus posibilidades y son conscientes de ser mejor equipo de lo que reflejan los números, a pesar de que son estos los que dictan el lugar que ocupan y se muestran duros, fríos e inapelables.

El entrenador asturiano afronta la visita del Gernika con optimismo pero sin caer en excesos de confianza, ya que la situación que refleja la clasificación del conjunto de la villa foral no es un reflejo fiel del juego que está desplegando. Al jugar en casa, y pese a que en la última jornada la apuesta por un esquema de cinco defensas, que también se utilizó en la primera jornada en Irún, es probable que Lago se decida por el retorno al 1-4-4-2.

El míster ha probado varias opciones desde el inicio de la Liga, tratando de hallar ese equilibrio que todavía no ha encontrado. La opción de jugar con tres centrales le salió bien en el Stadium Gal y no le dio mal resultado, pese a la derrota, en Leioa, pero puede que no sea lo más apropuado cuando se juega de local frente a un rival que también está en la parte baja de la tabla.

Así, en defensa jugarían Camus en la derecha y Fermín o Docal en la izquierda, con Luis Alberto y probablemente Cristian -Bardanca jugó la pasada jornada y suelen turnarse- en el centro-. Por delante, formando doble pivote y ausente Palazuelos, que se pierde éste y los dos próximos encuentros, se situarán Cusi y Víctor o bien Alberto. Por la derecha casi seguro que se moverá Hugo Vitiene,s mientras que la banda izquierda será para Rozas o bien para Fermín. Y en ataque, dos puntas, que podrían ser Nacho Rodríguez y Primo.

La ausencia que más se echará en falta será la de Rubén Palazuelos, que en este inicio de Liga está siendo uno de los mejores futbolistas de la plantilla, no solo por su aportación en el juego, sino también por su faceta goleadora, ya que ha sido el autor del único gol gimnástico en los dos últimos partidos, en casa frente al Amorebieta y fuera contra el Leioa.

El propósito que se ha marcado el cuerpo técnico en los últimos partidos es fortalecer la defensa y no perder la concentración para no cometer errores, sin olvidarse, por supuesto, de aguantar la ventaja en caso de marcar primero, que es un aspecto que preocupa a los gimnásticos, quienes, en todos los partidos en los que han hecho goles, siempre han inaugurado el marcador. Por unos u otros motivos, los rivales han logrado empatar (lo hizo el Real Unión en la primera jornada) o ganar (Tudelano, Amorebieta y Leioa) y esto es algo que quiere reparar cuanto antes el técnico blanquiazul.

El rival que visita El Malecón presenta una trayectoria análoga a la de la Gimnástica. El Gernika, que en las seis primeras jornadas ha empatado los tres partidos que ha jugado en Urbieta (Sporting B, Real Unión y Tudelano) y ha perdido en sus tres desplazamientos (Langreo, Calahorra y Athletic B), es uno de los tres equipos del Grupo II, junto a los torrelaveguenses y el Durango, que todavía no ha logrado una victoria y buscará hacerlo frente a un oponente al que considera, ahora mismo, asequible.

Se trata de un equipo formado exclusivamente por jugadores de la localidad y alrededores, de ahí que uno de sus puntos fuertes sea la cohesión interna que existe dentro de un vestuario que es como una gran familia, con futbolistas que se conocen bien. Ese modo tan a contracorriente de afrontar la competición, que comparten otros como el Durango, quizás no les reporte los mejores resultados, y más en este fútbol moderno globalizado en el que prima lo práctico. Pero sea como fuere, en este conjunto modesto han apostado por ese camino, tan digno como admirable.

El Malecón vivirá una fiesta previa al encuentro a directiva de la Gimnástica optó por trasladar los actos conmemorativos del aniversario del club al primer partido en casa tras la fecha del cumpleaños. De esta manera ante el Gernika tendrán lugar los actos de conmemoración de la efemérides blanquiazul. Antes de que el colegiado decrete el inicio del partido a las 17.00 horas, están programados varios actos para celebrar que la Gimnástica ha cumplido un año más y para el que se espera que los aficionados blanquiazules ocupen las gradas antes para que se unan a los festejos. En primer lugar, se inaugurará un busto de Gabino Teira que se ha instalado esta semana en el palco de El Malecón y que hasta ahora estaba en la sede del club junto a los trofeos de los gimnásticos. El fundador del club pasará a ocupar una posición privilegiada dentro del estadio donde, además de ser inaugurado su busto, tres jugadores de la cantera blanquiazul realizarán una ofrenda al nuevo monumento. En representación de la familia Teira, acudirá al palco su hija Delfina y el club ha decidido invitar a todos los expresidentes de la entidad en sus 111 años de historia que aún continúan con vida. Así, han quedado invitados desde la actual directiva blanquiazul encabezada por Tomás Bustamante los siguientes nombres: Emilio Varela, Pablo Sámano, Alejandro Campo, Marco Antonio Lorenzo, Víctor Martín, José García, Joaquín Ruiz, Álvaro Ruiz, Abel Fernández y Lorenzo Aranguren. Instantes después el saque de honor tendrá un protagonista de lujo. El campeón de Europa de boxeo en la categoría superwélter, el torrelaveguense Sergio García 'El Niño', a quien la entidad del Besaya siempre ha mostrado su apoyo y, tras los éxitos conseguidos, considera que merece el reconocimiento del público de El Malecón. Aunque en un principio la presentación de la cantera blanquiazul se realiza el día de la celebración del aniversario, en esta ocasión se ha aplazado al próximo encuentro como local de la Gimnástica, que será el domingo 21 ante la Unión Deportiva Logroñés. Además, esa semana se aprovechará que es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y los los torrelaveguenses vestirán la segunda equipación rosa en sus partidos a domicilio.

Los blanquinegros, de hecho, no han puntuado fuera de su casa. Este factor puede llevar a la Gimnástica al optimismo y a considerar que se trata de un rival menor, pero nada que se aleje más de la realidad. Porque el Gernika practica mejor fútbol de lo que su mala clasificación deja entrever.

El conjunto que dirige Urtzi Arrondo apuesta por un fútbol alegre, que toma la iniciativa y busca constantemente el ataque. Además llega con cierta facilidad, aprovechando la experiencia y buen hacer de sus centrocampistas Torrealdai y Gorka Larrucea, la velocidad de sus jugadores de banda, sobretodo el interior zurdo Ibón Enziondo y la potencia de sus delanteros, el joven Íñigo Pradera y el experimentado Josu Santamaría, rápido y vertical . Lo que está fallándole a los vizcaínos es acabar con éxito sus propuestas, porque ocasiones de gol tiene, pero no las está aprovechando.

El Gernika seguramente ha merecido más de lo que ha obtenido hasta la fecha. En su estadio, por juego, debió ganar a Sporting B y Tudelano, y fuera, en Lezama y también en Calahorra, sus oponentes, mucho más efectivos, le hicieron pagar su indefinición. Este aspecto, además de la fragilidad defensiva -ha encajado nueve goles, los mismos que la Gimnástica-, es el que necesita cambiar para salir adelante. Al estadio torrelaveguense llega con el propósito de llevarse los tres puntos, objetivo que puede parecer en exceso ambicioso tratándose de un equipo que no ha sumado ni un punto fuera, pero que refleja bien el hambre y la fe que sus futbolistas y cuerpo técnico tienen en sí mismos.

En El Malecón se espera con ganas este partido para sacarse de encima esa sensación amarga de los dos encuentros anteriores en los que la Gimnástica, delante de los suyos, no se ha parecido a ese conjunto dominador que todos aguardan y que saben que está ahí, en algún lado, esperando a salir en cualquier momento. Se sienten decepcionados porque soñaban otro escenario diferente a este, menos sombrío, con el equipo instalado en la zona media de la tabla y con su estadio convertido en ese fortín que ha sido estos últimos años. Pocos imaginaban, quizás solo los más pesimistas, un inicio tan doloroso, en el que la realidad está mostrándole a los blanquiazules su rostro más cruel, pero nadie está dispuesto a rendirse. En la Gimnástica y en Torrelavega saben tratar, porque están acostumbrados, con las situaciones adversas, y siempre se las arreglan para salir adelante.