Remo Astillero, campeón de la ARC 1 Los remeros de Astillero celebran en la ría de Bilbao el título de campeones de la Liga ARC 1. / Rafa González Los azules quedan segundos en la Bandera de Bilbao y ya miran al playoff de ascenso a la ACT de mediados de septiembre. Pedreña ha sido sexta en la Liga RAFA GONZÁLEZ Domingo, 19 agosto 2018, 19:36

No hubo lugar para la sorpresa y Astillero se proclamó campeón de la Liga ARC en su primera categoría. Los azules finalmente aventajaron al segundo clasificado, Lekittarra, en nueve puntos. Ayer la trainera cántabra no pudo lograr la victoria que se adjudicaron los de Deusto en la ría de Bilbao. Los locales fueron cinco segundos más rápidos que los azules, que festejaron por todo lo alto el título conseguido que les otorga el derecho a remar en el play off de ascenso a la Liga ACT, los días 15 y 16 de septiembre. Pedreña, por su parte, concluyó en la quinta plaza en la regata, mientras que en la clasificación general fue sexta a siete puntos del quinto, Zarautz. El play off de permanencia lo disputarán Hibaika y San Juan.

La jornada de este domingo en aguas de la ría bilbaína se desarrolló sin sobresaltos, ya que los de Miguel Ángel Ruiz Camus marcaron en corto a su gran rival, Lekittarra, que acompañará a la 'San José XV' en su intento de lograr el ascenso de categoría. El técnico astillerense volvió a realizar rotaciones en sus bancadas e introdujo varios cambios, ya que Arrantz Villar volvió a la proa de la embarcación, al que acompañaron Rubén Álvarez-Pedrosa y Manuel Crespo –este como marca– en la banda de babor y Adrián Gómez en estribor. A esas novedades hay que sumar los cambios de puesto de David Iglesias y de Rubén Montes. Como patrón siguió ejerciendo Iker Gimeno.

La regata se disputó en la modalidad de contrarreloj, con las traineras divididas en dos grupos de seis. En el segundo estuvieron los mejores saliendo de acuerdo al siguiente orden: Pedreña, Zarautz, Getaria, Deusto, Lekittarra y Astillero.

En el primer tramo el mejor tiempo lo registró el equipo anfitrión de Deusto, con dos segundos de ventaja sobre los de Iker Gimeno que bogaban en la segunda plaza, mientras que Pedreña navegaba en la cuarta posición a seis segundos. En el segundo tramo se mantuvieron las posiciones entre los locales de la 'Tomatera' y Astillero como segundo. Lekittarra era tercero a tres segundos. Los de la 'Pedreñera' maniobraron en la baliza de meta a diez segundos de la proa de la regata.

El tercer largo sirvió para consolidar la primera plaza para los locales de Deusto, con cinco segundos de ventaja sobre los azules, que cedieron en este tramo la segunda plaza en beneficio de Getaria. Por su parte los de Ángel Gómez Bedia viraban en la quinta plaza por delante de Zarautz, rival directo de los pedreñeros.

No hubo cambios en la proa de la regata en el último tramo y el triunfo se quedó en casa para el bote vizcaíno, patroneado por el patrón castreño Cristian Garma. Al final los locales aventajaron a la 'San José XV', que fue segunda, en cinco segundos y que no permitió que ni Lekittarra ni Getaria llegasen a la meta por delante.

Pedreña por su parte cedió dieciocho segundos con el vencedor y quedó por delante de Zarautz, si bien en la clasificación general no hubo cambio de posiciones.

Miguel Ángel Ruiz Camus, técnico de los astillerenses, valoraba la clasificación de su equipo. «Ha sido una lástima no haber podido terminar con una nueva victoria. Pero aún así estoy muy contento. La temporada ha sido muy buena y era lo que queríamos, lograr plaza para el play off. Tenemos margen de mejora y vamos a intentarlo. De momento queremos realizar una buena regata en la clasificatoria de La Concha el día 30 y después a preparar muy bien el play off de los días 15 de septiembre en Bermeo y 16 en Portugalete».