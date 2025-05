Detectan un error en la cifra de marihuana por la que un traficante quedó en libertad

El Área de Sanidad de la Delegación del Gobierno en Cantabria ha detectado un error en la cifra de marihuana consumible por la que la ... Audiencia Provincial de Cantabria dejó en libertad bajo fianza a uno de los dos detenidos el pasado enero en el marco de la 'Operación Trasierra', que se saldó con el desmantelamiento de dos plantaciones de esta droga, en Torrelavega y Valdeprado (Pesaguero), que arrojaron un peso en bruto de 113 kilos de droga. El informe recogió que de esa cantidad eran aptos para el consumo cinco kilos y medio y lo correcto es que eran 27 kilos y medio.

El pasado martes, este periódico recogió un auto de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial en que estimaba parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el detenido contra el auto del Juzgado de Instrucción Nº3 de Torrelavega que rechazó la puesta en libertad del investigado. Según se recogía en la resolución judicial, «en total se aprehendieron 132 cogollos, hojas de 132 plantas y esquejes de 96 plantas, todas ellas de marihuana, pero, una vez desecados, y según el informe del Área de Sanidad de la Delegación del Gobierno en Cantabria, el peso neto de los citados productos herbáceos ascendió a 2.450 gramos (cogollos), 2.900 gramos (hojas) y 108 gramos (esquejes)».

Para la Audiencia Provincial estaríamos ante una cantidad que no superaría la considerada para aplicar la agravación «notoria importancia» prevista en el artículo 369.1 del Código Penal, que la Sala 2ª del Tribunal Supremo cifra en 10 kilos. Además, apuntaba que, de momento, no hay indicios de que pueda aplicarse el artículo 370 del Código Penal (agravación de la pena en uno o dos grados), al no estar suficientemente acreditado, al menos de momento, que estemos ante una organización delictiva. Para el tribunal, la prisión provisional resulta «correcta». Sin embargo, «tratándose de un estupefaciente que no causa grave daño a la salud y siendo la cantidad apta para el consumo inferior a seis kilos», concedió al recurrente la libertad bajo fianza de 3.000 euros.

A raíz de la publicación de esta información, la Policía Nacional hizo una consulta al Área de Sanidad por no cuadrarles esa cantidad tan baja y fue cuando se detectó que al pasar los datos al informe se omitió una cifra involuntariamente. En lugar de recoger que los cogollos pesaban 24.500 gramos, se plasmó 2.450. Un error humano que ya se ha subsanado. Ahora habrá que ver si la Audiencia revoca la decisión de libertad bajo fianza.