La petición de un coto de caza pone en pie de guerra a los vecinos de San Roque

En San Roque de Riomiera no se habla de otra cosa. Y es que la solicitud de constitución de un coto privado de caza ha ... puesto en alerta a vecinos y ganaderos. El mismo, se ha tramitado a iniciativa de un gestor particular y afecta, en su delimitación, a «todas las fincas rústicas» del municipio, donde se acota este espacio dedicado al aprovechamiento cinegético. En total 1.823 hectáreas con cientos de propietarios en medio que no quieren a un cazador en su finca.

La voz de alarma de esta petición no la dio el Ayuntamiento sino una vecina que lo vio colgado en el tablón de anuncios del Consistorio casi por casualidad. A partir de ahí, todo comenzó a rodar y la información corrió en los grupos de whatsapp vecinales. Entre todos se han organizado para presentar alegaciones y dejar claro que no lo quieren. No entienden tampoco, porqué un particular con un simple anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria, puede «ponernos la vida patas arriba y obligarnos a tener que perder el tiempo y presentar alegaciones para dejar por escrito que no damos el permiso», precisaron. El perímetro afectado, se trata, en muchos casos, de terrenos con cabañas habitadas por familias o incluso fincas urbanas pegadas al propio Ayuntamiento de San Roque, «en zona urbana», insisten. Es por ello, que el Consistorio ha sacado una alegación tipo para frenar esta iniciativa, pero el texto es «generalista» y algunos vecinos están promoviendo otro tipo de reclamaciones que contengan toda la información de la propiedad «con copia del documento nacional de identidad y todos los datos de referencias catastrales», inciden. Y es que no se fían demasiado de la gestión que ha hecho el Ayuntamiento de San Roque, ya que ni siquiera les avisó de lo que pasaba inicialmente hasta que alguien de la calle dio la voz de alarma. Ahora tienen poco menos de 20 días para alegar y han perdido un tiempo precioso. «La caza está hecha para los montes y no para las fincas, este coto de caza no va a salir adelante» Ángel Serdio Director General de Montes Respecto a la petición de este coto, el director general de Montes, Ángel Serdio, aseguraba a preguntas de El Diario Montañés que no tenía sentido. «La caza esta hecha para los montes y no para las fincas», dijo. Aseguró que habían tratado de disuadir a este hombre de presentar la petición. «Tratamos de pararlo, de hablar con él, pero insistió y nosotros tenemos la obligación legal de tramitarlo», afirma. También explica, para tranquilidad de los afectados, que el coto «no va a salir» por lo que ninguna de las fincas incluidas se verá afectada. Afirmó, además, que con la alegación del propio Ayuntamiento ya «valdría para pararlo». Serdio reconoció la existencia de «un agujero» en la propia Ley de Caza que propiciaba que se diesen estos casos pero «haremos en breve una modificación para solucionarlo», dijo Este periódico se puso ayer en contacto con el responsable de solicitar el polémico coto, que es el gestor que llevó su aprovechamiento entre 2011 y 2021. En esa fecha se acabó la concesión de diez años y el Ayuntamiento le denegó volver a explotarlo, tras la presentación de alegaciones contrarias a su solicitud, entre ellas la de la Federación Cántabra de Caza. El asunto se judicializó y el coto no ha funcionado desde entonces. El hombre asegura que tanto el Ayuntamiento como Montes o la Federación Cántabra de Caza «tienen intereses creados» en este área cinegética para que él no sea quien lo gestione, por lo que aunque rechacen su petición se lo adjudicarán a otra empresa «afín» a ellos. Afirma que la Ley de Caza ampara su petición y los vecinos están en su derecho de solicitar que les saquen de el coto, pero les advierte en cierto tono de amenaza que tengan en cuenta que si se constituye «tendrán que vallar» su propiedad para distinguirlo de los que sí den su permiso. También amenazó con llevar el asunto a «la Fiscalía» y tirar de la manta sobre «supuestas irregularidades» cometidas en este proceso.

