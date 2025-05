«Nadie nos va a regalar subir a Primera. Debemos buscarlo con todo»

«El partido del otro día fue un palo duro. No tanto por la derrota, que también, sino por el hecho de tener muy complicadas ... las opciones de ascenso directo, que es algo que hemos buscado con todas nuestras fuerzas. Eso te hace que te duelan mucho más el partido y las sensaciones», explicó el entrenador del Racing, José Alberto, pasados unos días de haber perdido en Almería y con la vista puesta ya en Elda. «Mi ánimo y el del equipo van unidos. A lo largo de la semana pasas el duelo y ves con mayor optimismo e ilusión lo que queda. A tope y preparados para el próximo partido», agregó.

Con el poso que da el paso del tiempo, el técnico achacó al «fútbol y la categoría» la irregularidad del equipo. «El tramo final está siendo muy duro. Todos nos jugamos muchísimo. Siempre digo que son enseñanzas, aprendizajes que tienes que ir asimilando. Cada partido es una enseñanza y lo que tienes que hacer es aprender. Hay cosas que hemos aprendido y otras que no tanto», comentó.

Sobre el valor de la temporada de su equipo, el asturiano quiso defender el trabajo: «No sé cuántos play off habrá jugado el Racing en su historia. Es una oportunidad magnífica para buscar lo que todos buscamos, que es subir a Primera División. El primer objetivo después de la permanencia era pelear el ascenso directo hasta la última jornada. Se nos ha puesto prácticamente imposible. Y ahora la vía esta muy clara: es el play off y estamos acariciándolo». Sin embargo, fue ambicioso. «No quiero jugar el play off por jugarlo; quiero jugarlo para ascender y jugándolo tenemos muchas opciones. Lo úinco que va a cambiar es que nos iremos tres semanas más tarde de vacaciones», añadió.

El entrenador verdiblanco dijo que los periodistas se centran «muchas veces en los partidos donde nos dejamos puntos, pero una temporada son 42 jornadas y al final vamos a estar donde merezcamos estar. Aunque nos duela, el año pasado merecimos ser séptimos. Siempre te aucerdas de lo que has perdido, pero nunca te acuerdas de lo que ganas sin merecerlo».

Acerca de si la plantilla ha aprendido de lo sucedido la temporada pasada, con la que hay «ciertos paralalismos, no hay que esconderse», los futbolistas «lo tienen que demostrar ahora». Sin embargo, José Alberto matizó que «la situación no es idéntica, porque no somos el mismo equipo. Creo que tenemos muchísimas más vivencias, hemos pasado todos por situaciones difíciles». Y apeló al trabajo: «Nadie nos va a regalar nada. Si estoy aquí sentado, nadie me ha regalado nada. Nadie nos va a regalar subir a Primera; tenemos que ir a buscarlo con todo, siendo un equipo, confiando en el equipo y en el que tengo al lado. Siendo sólidos, competitivos y demostrando el fútbol que tenemos.

Ha vuelto Íñigo Sainz-Maza al trabajo del grupo. «Es una excelente noticia, lo primero y lo más importante para él, que ya se ve más cerquita de jugar. Y para el equipo es muy importante, porque ve que ya estamos todos disponibles. Toco madera y creo que es una gran noticia para todos».

Cuestionado por la situación de Suleiman Camara, el entrenador racinguista no quiso «individualizar las decisiones técnicas en ningún jugador, porque creo que no le voy a ayudarni a él ni a mi». Y reivindicó que «somos de los equipos de la Liga que más jugadores hemos tenido en rotación en alguna parte. 18 jugadores han sido muy importantes durante tramos muy largos. No miramos a un jugador, miramos a un grupo, a un colectivo, para ayudarles a mejorar, tomar decisiones que ayuden a que el colectivo, juegue lo mejor posible y gane. A veces tomo decisiones que pueden perjudicar a un jugador, pero yo no puedo pensar en una persona».

En el Pepico Amat de Elda, José Alberto dice saber «el partido que creo que se va a jugar». El cuadro alicantino «es un equipo que para mí se ha reforzado muy bien en el mercado de invierno y la llegada de José Luis -Oltra- les ha dado más tranquilidad, más poso, más saber madurar los partidos. Es un equipo que siempre está dentro de los partidos, no se va a poner nervioso por ir empatando o perdiendo por la miníma. Es muy vertical, tiene cierto talento y a balón parado te puede hacer peligro».

También se pronunció, pero poco, sobre las declaraciones de Juan Carlos Arana tras la derrota de Almería, en las que dijo que su pobre rendimiento se debía a la falta de continuidad. «Son en caliente, estamos dolidos», dijo el míster. «A mí a veces también me cuesta la rueda de prensa y estar con el punto de serenidad. Entiendo las declaraciones», cerró filas con su futbolista, antes de afirmar que «las palabras me dicen poco. Lo que me tiene que demostrar todo el mundo es con hechos y con rendimiento. Soy una persona que hablo más de lo que me gustaría, porque me tengo que poner aquí mínimo dos veces por semana, pero intento demostrar con hechos lo que uno dice».

Sobre los errores en ataque, aseguró que «ahora hay más tensión, a veces menos tiempo, hay más en juego» y valoró positivamente el trabajo de sus hombres: «Me ha gustado la semana que el equipo ha hecho y mañana me tocará sentarme, valorar absolutamente todo y elegir a los que creo que son mejores para la siguiente batalla».