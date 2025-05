Que vuelvan los transistores

Sergio Herrero Santander Viernes, 23 de mayo 2025, 07:17 Comenta Compartir

Los más jóvenes no lo han vivido, pero aquellas jornadas de transistores en el fútbol tenían un encanto especial. Ahora ya sólo quedan estas últimas fechas de campeonato de horario unificado. En el resto, televisiones mandan. Ahora ya quedan pocos aparatos de radio de esos de pilas y antena telescópica, aunque con el reciente apagón se han vuelto a poner de moda. Hay otros métodos de seguir los resultados, en vivo. Este domingo, a partir de las 18.30 horas, sean cuales sean, echarán humo. Y eso que es la penúltima jornada.

El Racing tiene que preocuparse, lo primero, de hacer sus deberes. Es lo que se ha ganado después de esa reciente irregularidad, del tropiezo imperdonable de Cartagena o de la mala imagen de Almería. Ahora, cumplir y esperar. Bueno, salvo que a Huesca y Granada les dé por pinchar en sus respectivos compromisos y los de José Alberto se metan en el play off de ascenso por inercia y demérito de los demás. Hay que ser un poco más ambiciosos.

Hay seis estadios en los que el racinguismo tendrá, como mínimo, el pensamiento. Bueno, quizá hasta siete. Seis, donde estarán los rivales directos en la parte alta de la clasificación y dos más, Riazor y El Molinón, donde se verán las caras Deportivo y Zaragoza;Sporting y Cartagena. ¿Por qué? Porque el equipo maño y el asturiano son los que pueden mandar al Eldense a Primera RFEF pase lo que pase. Ysi, por poner un ejemplo, al descanso llevan la victoria muy encarrilada...

Las claves En Anduva El Mirandés-Almería es el más interesante de la jornada, con dos enemigos directos A por la sorpresa Levante, Elche, Oviedo, Granada y Huesca se enfrentan a equipos que no se juegan nada Por el descenso Los resultados de Zaragoza y Sporting afectan al Eldense, rival del Racing 18.30 horas Toda la jornada se disputa en horario unificado, salvo el Albacete-Racing de Ferrol

En Burgos, en El Plantío, reciben la visita del líder, el Levante. El equipo castellano no se juega nada, pero sobre el papel, y más en su estadio, parece uno de esos rivales incómodos. De los que pueden saltarse el orden natural del fútbol en estas últimas jornadas. Los valencianos, si ganan, tendrán muchas opciones de celebrar el ascenso a Primera División, si alguno de sus dos perseguidores se deja pluma por el camino.

Porque en la misma provincia burgalesa, más al norte, también está el ascenso en juego. Y a lo grande. Por partida doble. Allí se verán las caras el Mirandés y su brutal temporada frente a un Almería que, tras ganar al Racing, llega con otras sensaciones. El problema para los andaluces es que Anduva es prácticamente inexpugnable, por lo que tendrán un duro reto.

A menos de cincuenta kilómetros del Pepico Amat de Elda, el Elche se jugará los cuartos a la misma hora con el Málaga. Otro que llega con la salvación asegurada. Y, a diferencia del Burgos y más aún lejos de La Rosaleda, los de Sergio Pellicer parecen menos temibles como comparsa.

Que no se fíe el Oviedo del invicto Veljko Paunovic. El Tenerife de Álvaro Cervera ya está matemáticamente descendido, pero desde la llegada del técnico ecuatoguineano al Heliodoro Rodríguez López, si algo ha demostrado el 'Tete' es dignidad. Ha competido. Ypuede que, por orgullo, quiera abandonar la categoría de la mejor manera posible.

En los dos últimos estadios en liza es donde se puede resolver la plaza de play off del Racing sin que los de José Alberto hagan los deberes. En Los Cármenes, el Granada recibe a un Castellón recién salvado. Los nazarís visitarán Santander en la última jornada.

Mientras tanto, el Huesca viaja a Cádiz para enfrentarse a una de las grandes decepciones de la temporada. El cuadro amarillo no tiene opciones ni por arriba ni por abajo después de una pobre temporada, pero hace un par de semanas ganó al Almería. Los aragoneses sólo pueden superar al Racing con algún empate múltiple desfavorable a los verdiblancos.

Puede pasar cualquier cosa. De lo más inesperado. Los racinguistas ya deberían tener la lección aprendida después de lo de la temporada anterior.

1 Varias opciones para lograr el ascenso en la jornada

Ampliar

Dependiendo de los resultados de Mirandés y Elche, los granotas tienen la primera bola de ascenso de esta Liga en Segunda División. Y sus 73 puntos en lo alto de la clasificación, dos más que burgaleses e ilicitanos, les dan bastante ventaja Son los que tienen el abanico más amplio de opciones para ser ya, tras esta penúltima jornada, equipo de Primera División.

La primera cuenta es la más evidente. Victoria del Levante y derrota de sus perseguidores. Además, el de Julián Calero es uno de los equipos que juega ante un rival al que ya no le va nada en esta fiesta. El Burgos, duodécimo con 54 puntos, espera tranquilo el final de Liga para irse de vacaciones. A los granotas también les valdría ganar y que Mirandés y Elche se queden en un empate en sus envites.

Aún así, en Valencia manejan una cifra que no les puede sonar mejor. 77 puntos. O lo que es lo mismo, una victoria y un empate en los dos partidos que quedan y hagan lo que hagan sus rivales, ya que la diferencia de goles la tienen ganada con el Elche.

2 Le dan los números para conseguir el hito histórico

Ampliar

Ados jornadas del final, en Miranda de Ebro la locura está desatada. Porque ya no es que el equipo vaya a jugar el play off sí o sí. Es que los burgaleses tienen a tiro el ascenso a Primera División. Y en esta penúltima jornada tienen números para ello.

Su cuenta más clara es ganar en su partido de este domingo y que Elche y Oviedo no lo hagan. Porque con los ilicitanos, el Mirandés tiene ganado el golaveraje. El Elche venció en el Martínez Valero por 1-0, mientras que en Anduva se impusieron los burgaleses por 3-0. Con 74 puntos, el Oviedo ya se quedaría a cinco de distancia con tres en disputa.

El 'pero' para los burgaleses es que tienen en su casa el gran partido de la jornada. Mirandés-Almería. O lo que es lo mismo, un encuentro de altos vuelos entre dos equipos metidos en la zona de ascenso. Y los andaluces demostraron en la última jornada, precisamente ante el Racing, que van ser a un rival peliagudo si se meten en ese play off que reparte la última plaza de ascenso a Primera División.

3 Una victoria facilitaría las cosas, pero no da el ascenso

Ampliar

Con los mismos puntos que el Mirandés, pero al Elche no le dan las cuentas para ser equipo de Primera División en esta penúltima jornada. Aunque ganen su partido y Levante y Mirandés pierdan los suyos, seguirían estando a tiro de ellos en la última jornada de Liga. Con los burgaleses, la diferencia de goles la tienen perdida, por lo que en caso de empate a puntos, el ascenso es para los de Miranda.

Aún así, una victoria de los ilicitanos –unida a unas supuestas derrotas de sus rivales– les facilitaría mucho las cosas para encarar la última jornada de Liga. Y de los tres primeros clasificados son los que, en teoría, lo tienen más fácil. Al igual que el Levante, reciben a un rival –en este caso al Málaga– al que ya no le va nada en lo que queda de Liga más que el honor de competir bien. Además, los ilicitanos juegan en el Martínez Valero, en el que será su último partido en casa. Si no llega el ascenso, el premio de ser tercero en el play off tampoco es mal consuelo, con la ventaja que da en los cruces y que en caso de empate, es el que pasa.

4 Pelea por el ascenso o consolidarse en el play off

Ampliar

Desde la llegada de Veljko Paunovic, el Oviedo tiene la flecha hacia arriba. Ya demostró ante el Racing en los Campos de Sport ser un equipo serio a más no poder y desde el 22 de marzo, cuando cayeron por 1-0 ante el Granada en Los Cármenes en la jornada 32, no han vuelto a hincar la rodilla. Es uno de los rivales que viene lanzado en este tramo final de campeonato.

Sus 69 puntos dan para mucho, pero nunca para un ascenso directo en esta jornada. Pero si los resultados de los tres de arriba son malos, los carbayones, en caso de victoria, se meten de lleno en la pelea por el ascenso directo en la última jornada. El rival que tienen para ello es otro de los que ya no tiene nada que perder en la categoría. Más que nada, porque ya lo perdió todo en su momento. Los asturianos visitan el Heliodoro para enfrentarse a un Tenerife que ya es equipo de Primera RFEF. A priori, los de Paunovic tienen una ocasión de oro para conseguir los tres puntos y bien, o acechar el ascenso o consolidar un puesto de play off muy, pero que muy alto.

6 Un ojo en los puestos altos, y otro por no descolgarse

Ampliar

Lo apretada que está la clasificación en Segunda División hace que varios equipos tengan puesto un ojo en un objetivo, y otro casi en el extremo contrario. Puestos a soñar, el Almería con 65 puntos, si gana sus dos encuentros se mete en zona alta de play off para asegurar, al menos, un buen cruce en la primera eliminatoria. Pero a día de hoy, es el equipo que cierra el vagón del play off. Sexto clasificado. Así que los de Rubi transitan sobre el alambre en estas dos últimas jornadas de campeonato.

Ahora bien, la tropa que lidera en el 'prao' Luis Suárez y que descerrajó ese doloroso 2-0 al Racing en el último partido liguero, seguro que no es deseada como enemigo por nadie. Ya quisiera el Mirandés jugarse las alubias del ascenso en Anduva con otro rival que no fuesen los almerienses, en el que será el gran duelo de este domingo. Porque el Almería, lastrado por una temporada de lo más irregular, tiene pólvora de sobra para derrotar a cualquier equipo de la Liga. Sus aspiraciones de mejorar en el play off, o de quedarse fuera de él, se jugarán en gran parte en Anduva.

7 Fuera del play off y al acecho de Almería... Y Racing

Ampliar

Uno de los nombres que a principio de temporada se daba como gran favorito para el ascenso y, hoy por hoy, está fuera del play off. El Granada debe, en primer término, ganar todo lo que le queda y esperar los pinchazos de los rivales que le preceden. En primer término, ese Almería que le antecede en la clasificación.

Los nazaríes son otro de los equipos de la jornada con, en teoría, un compromiso de lo más asequible. A Los Cármenes acudirá un Castellón ya salvado la pasada jornada, y que ya no tiene otra preocupación que terminar dignamente y pensar en la próxima temporada en Segunda. Pero si el Almería se escapa, en Granada tienen a otro equipo echado el ojo. Porque una derrota o un empate del Racing en Elda, unido a un triunfo nazarí ante el Castellón, convertiría el último partido de Liga en los Campos de Sport en un duelo que casi mejor ni imaginar. Racing-Granada, por un puesto en el play off. Y el golaveraje es favorable a los andaluces por 3-0... Es la cuenta que el racinguismo no quiere ver ni en pintura.

8 Necesita ganar y tropiezos de otros equipos para el play off

Ampliar

Las matemáticas dicen que el Huesca aún tiene opciones matemáticas de alcanzar el play off de ascenso, pero suena a bastante utópico que los aragoneses disputen las eliminatorias por esa última plaza que permite jugar en Primera División. Más que nada porque el Huesca no depende de sí mismo. Necesita ganar sus dos envites y que Granada y Almería tropiecen.

El primer punto a cumplir es derrotar este domingo al Cádiz. Los amarillos, con 52 puntos, ya están preparando las maletas para las vacaciones después de saldar con la permanencia una temporada bastante mediocre. Pero las opciones de los oscenses se acaban si gana el Almería uno de los dos partidos que le restan. Podrían alcanzar al Racing en una carambola múltiple con varios equipos empatados, pero entre ellos, los verdiblancos tienen la diferencia de goles a favor. Su último partido será en El Alcoraz ante un Eldense que ya puede estar descendido o aún jugándose la vida. Aún con todo, las opciones del Huesca son bastante remotas. Pero en un final de Liga tan loco como este, como para descartar cualquier cosa.