El exentrenador burgalés del Racing se confirma optimista con el posible ascenso. Es el segundo técnico –por detrás de José Alberto– con más partidos dirigidos ... al conjunto cántabro y asegura que en Segunda «hay muchos contratiempos». Aún así, confía en que esta temporada se logre el ansiado regreso a Primera División.

–¿Qué recuerda de su etapa como entrenador del Racing de Santander?

–Lo recuerdo con mucho cariño porque fue una etapa preciosa de mi carrera como entrenador. De las mejores. Logramos cosas muy bonitas y aún a día de hoy, le sigo siempre que juega. Y la verdad es que ahora no lo estamos pasando nada bien, porque se han torcido un poco las cosas cuando parecía que todo iba bien.

–¿Y qué opina sobre que le destituyese Ali Syed?

–Ni le conocí, ni me interesaba conocerle. Esa toma de decisión fue un tema muy controvertido pero no quiero ni darle cuenta. Me quiero quedar con lo bien que me lo pasé en Santander.

–¿Qué significa para usted Santander? ¿Y Cantabria?

–Soy de Burgos y aquí tenemos mucha afinidad porque nos pilla muy cerca la playa. Me gustaron mucho las playas, pero también me sorprendieron los pueblos interiores que son preciosos y se come muy bien. Como todo fue muy positivo, solo tengo recuerdos bonitos.

–¿Y el Racing?

–Para mí fue un altavonazo muy grande en mi carrera como entrenador. Luego me sirvió para poder entrenar a nivel internacional a grandes equipos. Quedé muy contento de todo lo que hicimos y sobre todo, de que aún permanece un gran reconocimiento al Racing de aquella época, con jugadores como Munitis, Zigic, Canales…

–El Racing arrancó la temporada logrando el mejor comienzo liguero en Segunda División del siglo XXI. ¿Qué cree que ha fallado en los siguientes meses para que ahora el equipo sea quinto y aún no tenga asegurado el play off?

–A principio de temporada el objetivo principal no era estar tan arriba. La intención era hacer una gran temporada y meterse en el play off. Pero el equipo empezó muy fuerte y levantó grandísimas expectativas porque así lo hacía su juego. Se creó una esperanza muy grande de que este año sí, pero la Segunda es muy larga y hay muchos contratiempos. El Racing sufrió alguno y cuesta mucho relanzarse, pero a fin de cuentas sigue ahí. Elche, Levante, Granada, Almería, todos los equipos pasan por tener rachas buenas y rachas no tan buenas.

–Tras los últimos dos baches del Racing. ¿Qué cree que debería cambiar José Alberto para revertir la situación en los próximos partidos?

–El partido de Cartagena es el que más daño ha podido hacer. No se esperaba ese resultado. El Eldense no es un equipo fácil porque también se está jugando mucho, pero tiene que tener la lección bien aprendida de lo que pasó en Cartagena. Es un equipo parecido, Oltra es un entrenador que especula mucho con el resultado y es evidente que tienes que ir a ganar ese partido. Si no lo ganas se te va a poner muy difícil en casa. Hay que adelantar pasos para no llegar al último con la soga al cuello.

–¿Ve al equipo preparado para lograr el ascenso?

–Creo que sí. Esas malas circunstancias que hemos mencionado le han hecho perder un poco el ritmo de la competición, pero creo que poco a poco José Alberto va imprimiendo ese ritmo que tenían, y al final va a estar ahí. Lo tienen en sus manos y no creo que lo dejen escapar.

–Si se consigue, ¿qué cree que debería mejorar el equipo para permanecer en Primera?

–(Entre risas) No lo sé porque no estoy ahí en el día a día. Lo veo desde fuera y me parece un equipo bien armado. Al final de temporada habrá que mirar los análisis y tomar decisiones. Si te han marcado muchos goles tendrás que reforzar la defensa, si has marcado pocos goles tendrás que reforzar la delantera… Pero más que pensar en la siguiente, lo que deseo es que el próximo domingo ganen en Elda y nada más.

–Y si no, José Alberto tiene contrato hasta 2028 y Sebastián Ceria ha dicho que es su hombre para el banquillo. ¿Cree que debería continuar?

–Siempre he sido bastante pragmático en ese sentido de dar siempre continuidad. A veces consigues lo que quieres y a veces no lo consigues, pero si no tienes paciencia lo vas a conseguir menos. Si están convencidos de que es el entrenador para el Racing y para el ascenso, tiene que continuar. La continuidad siempre es buena para los entrenadores.

–¿Cuáles son para usted los mejores jugadores del equipo?

–Siempre se habla de los tres medias puntas. Íñigo Vicente, Andrés Martín, Arana estaba muy bien, Pablo Rodríguez por momentos... El Racing tiene varios jugadores que la temporada que viene podrían dar el salto a un nivel superior. Pero sobre todo, Íñigo Vicente y Andrés Martín son los que más han brillado con luz propia.

–¿Qué diferencias observa entre el Racing que entrenó usted y el actual?

–Nosotros estábamos en Primera División y muchas veces tenía que hacer modelos de juego dependiendo del rival que era, entre comillas, superior a ti. Y ahora sin embargo, estando en Segunda y siendo uno de los cabeza de Liga, los partidos los puedes plantear más mirando hacia ti, en lugar de mirar hacia el contrario, aunque siempre es bueno mirar hacia el rival.

–¿Qué papel cree que está jugando la afición del Racing en este momento tan ilusionante? ¿Ha venido en los últimos tiempos al estadio?

–Fui el año pasado de vacaciones a Santander pero hace años que no visito El Sardinero. En cuanto a la afición, desde fuera se ve que está volcada con el equipo. Hay mucha cantidad de animación joven y entusiasta que en Primera era normal, pero ahora, después de tantos chascos, no es tan normal que siempre hayan estado ahí. Tiene una gran afición y eso también puede ser que les empuje en estos últimos partidos.

–¿Qué mensaje le daría a la afición racinguista que sueña con el ascenso?

–Que hay que seguir animando. Que posiblemente se esté cerca pero que si no se consigue, quede claro que el Racing es un grandísimo equipo y que si no es este año, es el siguiente. Pero yo estoy seguro de que este año lo van a conseguir

–¿Volvería a entrenar al Racing si se diera la oportunidad?

–(Entre muchas risas) Ahora no miro nada, pero si te llama un equipo como el Real Racing, aunque tendrían que pasar dos o tres años para que termine el contrato de José Alberto y ya me pillaría un poco mayor, siempre me haría ilusión. Pero hablemos de otras cosas, vamos a apoyar al Racing y que el míster les lleve a Primera División.