Un punto de inflexión en noviembre

El Racing ha vivido una temporada de esas que empiezan en euforia y acaban casi pidiendo oxígeno. De liderar la Segunda División en noviembre a ... morderse las uñas por un puesto en el play off a mediados de mayo. Como subir a una montaña rusa sin arnés. Y no hay más que echar una mirada a la clasificación en diferentes tramos de la temporada para darse cuenta. En las primeras 16 jornadas los de José Alberto volaban. Eran primeros, goleaban, presionaban arriba... Pero desde el empate ante el Málaga, el 23 de noviembre, el vértigo se instaló en el vestuario. Después vinieron cuatro derrotas seguidas ante Mirandés, Granada, Huesca y Elche que dejaron la primera señal de alarma.

Tras eso el equipo cosechó dos empates –ante Eldense yAlbacete– y después algunos triunfos, que le hicieron remontar, pero acabó la primera vuelta sumando solo un punto en los últimos cinco partidos. Uno de 15. Y hoy, el espejo le devuelve una imagen similar. Con solo un punto sumado de los últimos nueve posibles, el Racing encara 180 minutos que lo son todo: Eldense y Granada. Es eso o la nada.

El caso es que el equipo ha vivido una primera parte de la temporada espectacular, envidiable, pero a partir de noviembre empieza un bajón. Ese mes supone un punto de inflexión. ¿Cuáles son las causas? Seis exjugadores del Racing ayudan a encontarlas. Ángel de Juana, Geli, no esquiva el diagnóstico: «Creo que los refuerzos no han sido lo que se esperaba y que los cambios en las alineaciones del entrenador han sido perjudiciales», dice. «Físicamente no han llegado bien al final de temporada», añade contundente. Para Geli, la diferencia es clara. «Todos los que se están jugando la vida vuelan. El Racing, no». El exlateral se muestra crudo a la hora de analizar la trayectoria del equipo. «Ha dejado escapar diez puntos. Ahora va a Elda ante un equipo que necesita ganar para no descender, y luego recibe al Granada, que también se juega el play off», advierte. Eso se traduce en dos finales y una obligación. «Hay que ganar un partido para meternos. No hacerlo ahora sería una debacle».

El declive no ha sido abrupto, pero sí paulatino. Como un goteo que mina la confianza. Tanto que sus efectos se dejan sentir en un tramo de la temporada que es crucial. En el que se criba a los equipos fuertes. Si se hiciera una tabla solo desde la jornada 17 hasta hoy, el Racing sería decimocuarto. «Es que la Segunda es muy complicada», advierte Gelucho. «Yo creo que es más cuestión de suerte que de otra cosa el declive del Racing. No han estado tan acertados como en la primera parte, donde con dos ocasiones hacían tres goles». Pero el defensa apunta algo más profundo. «Les falta espíritu competitivo. Juegan muy bien, pero no compiten bien». Y remata, «los partidos importantes los suelen perder. Y eso es porque no son capaces de competir bien». El santanderino es contundente en sus palabras como una vez lo fue en el césped. Para él la cosa es una cuestión de carácter. «Hay jugadores que juegan muy bien, pero compiten muy mal», insiste. Además, en su radiografía, el Racing tiene una inercia que se repite. «El año pasado ya le pasó lo mismo. Prácticamente los mismos jugadores y el mismo entrenador». La solución, para él, pasa por un cambio de liderazgo interno. «Hacen falta tres o cuatro jugadores que doten de espíritu competitivo en situaciones límite». Sin ellos «yo soy pesimista», sentencia Gelucho.

Javier Roncal en cambio mantiene la fe. «Empezaron muy bien, sacaron muchos puntos y a partir de noviembre el equipo pegó un bajón. Eso pasa. Ahora tienen que vaciarse», comenta Roncal. que pone el foco en lo que sí se ha hecho bien. «El equipo ha ilusionado a toda Cantabria. No pueden tirar por la borda una temporada que ha sido fantástica», valora. Pero si tiene que rebuscar entre las causas que han provocado este punto de inflexión, se decanta por el aspecto físico y sobre todo, mental. «A lo mejor físicamente hay jugadores que han bajado el nivel y quizá no están tan bien como estaban en esa época y el equipo lo está sintiendo. El aspecto mental también es muy importante, casi el que más. Pero creo que hay mimbres y hay equipo para solucionar esto», comenta.

Para Roncal, el fútbol muchas veces es cabeza. «Hay partidos que lo cambian todo. Ganas uno y parece que ya estás mejor físicamente», analiza. Lo sabe bien, porque le ha tocado vivir momentos similares en su etapa como jugador. Por eso si hay algo que tiene claro es que partidos como el que tiene por delante el equipo ante el Eldense, solo pueden tener un final. «Estos encuentros hay que ganarlos como sea. Con buen juego o sin él. Por lo civil o lo militar. Hay que ir a muerte. Es una final y las finales se ganan». Y pide a los aficionados que se unan. «Si la afición duda, ellos también dudarán, por eso Cantabria tiene que ir al ritmo del Racing».

Luis Fernández también coincide en el análisis de la situación. «Empezaron la temporada muy bien y con buenas expectativas para el ascenso directo y por desgracia se ha desinflado. Ha habido lesiones, pero sobre todo ha bajado la intensidad, la seguridad que tenían y la suerte de cara al gol», dice el de Argomilla. A su juicio, la presión también ha jugado un papel importante en cómo ha discurrido la temporada. «Se han complicado por resultados negativos y por no sacar esos partidos que supuestamente deberían haber sacado, como el de Cartagena. Ahora se ha creado una incertidumbre», comenta.

Lo que tiene claro es que ahora mismo el equipo no se reconoce. No es el mismo que arrancó la temporada deslumbrando al resto de la categoría. «No están al nivel de la primera vuelta. Y mentalmente tienen que cambiar mucho». Luis lo sabe bien porque ya vivió una situación similar cuando era jugador del Betis. «Descendí a Segunda. Teníamos un equipazo con muy buenos jugadores, pero entras en una mala dinámica, los resultados van en negativo, las jornadas pasan y te ves con una agonía increíble. Eso pesa mucho a los jugadores». Pero como ya vivió ese problema, tiene claro el remedio. «Confianza. Esos futbolistas son los mismos que empezaron la temporada, saben que se la juegan y tienen que sacar esto adelante», comenta.

Menos optimista

Benito Ballent es bastante más pesimista. «El declive es evidente, pero a mí me preocupa lo que viene. Incluso si nos clasificamos para el play off, hay dudas», advierte. Las causas las tiene claras y además, para él son una constante. «Cuando hay que dar un puñetazo encima de la mesa, no lo damos». Es uno de esos racinguistas que reviven fantasmas del pasado. «El año pasado, después de tener un momento álgido, no terminamos de dar el nivel cuando tuvimos la presión de tener que ganar. Y ahora igual. Solamente lo hacemos bien cuando nos vienen las cosas de cara», analiza. Además, tiene más causas para explicar el bajón. «El equipo parece justo moral y físicamente». La solución otra vez apunta al carácter. «Hace falta que tres o cuatro futbolistas asuman la responsabilidad y arrastren al resto».

Ballent no se anda con rodeos. «Contra Oviedo se compitió. Con los demás rivales directos, no. Y eso es alarmante». Y lanza una advertencia. «Ojalá no pase lo que pienso, porque estamos todos a la expectativa». Según él, el Racing no ha sido fiable contraequipos clave. «Nos han puesto en nuestro sitio. En la primera vuelta parecía que ya estábamos ascendidos. Pero la realidad es otra».

Arnau Guerao en cambio pone el foco en la perspectiva. «Lo de la primera vuelta era irreal para lo que es la Segunda División. Ha pasado con más equipos, como el Sporting. Es imposible mantener ese nivel». Y pide mirar el cuadro completo. «Queremos que todo sea perfecto y asciendan directamente, pero la realidad es que presupuestariamente se están peleando con equipos que gastan muchísimo dinero», comenta. Si tiene que buscar las causas del declive, lo achaca a la parte psicológica. «Son temas mentales. Es una temporada muy larga, gente con molestias que sigue jugando... y todo eso pasa factura. Con los resultados, siendo futbolista, a veces te pesan las piernas, la cabeza, y los rivales también van mejorando, lógicamente». Y desdramatiza la situación. «El Racing está en quinta posición, a solo dos puntos del cuarto. Y eso es porque ha hecho un año muy bueno y hay muy buen vestuario».

Quedan dos partidos. Dos finales. El Racing, que en noviembre soñaba con el ascenso directo, ahora se agarra a la fe. Pero si algo deja claro esta temporada es que los proyectos no se miden por sus mejores semanas, sino por cómo sobreviven a las peores.