Adrián Lus (Colindres, 1990), racinguista residente en Málaga, fundó hace dos temporadas la peña 'BenalRacing Shur', la única del sur de España, y analiza la ... actualidad del equipo.

–¿Cuál es su primer recuerdo con el Racing?

–El ascenso del gol de Moratón. Tenía 11 años y me acuerdo de Bodipo en calzoncillos celebrando encima del antiguo banquillo. A partir de ahí me hice socio. Soy de Colindres e iba con unas rutas de autobuses pagadas a sueldo del Racing. Más adelante, recuerdo en la época de Piterman, un partido en el que todo el campo sacamos cartulinas rojas para pedir que se fuese.

–Ahora vive en Málaga, ¿por qué decidió salir de Cantabria?

–Con 19 años me fui al ejército en Zaragoza y todavía era socio. Estuve alistado allí siete años y seguía yendo a Santander para ver al Racing. Después ya, con 26 años, me vine a Málaga para cambiar de aires.

–¿Y cómo surgió la idea de fundar una peña del Racing?

–Es algo que desde que llegué a Málaga había tenido en mente. Vivo en Torremolinos y cuando paseas por la costa hay muchos bares con aficionados del Celtic, del Liverpool… Soñaba con un día juntar a 20 o 25 racinguistas en un chiringuito para ver un partido. Con el ascenso de Romo me lo pensé, pero cuando esa misma temporada se logró la permanencia puse un 'tweet' buscando gente: «Busco gente racinguista que viva en Málaga o alrededores». Tuvo como 60.000 visualizaciones y se unieron cuatro personas. A día de hoy, somos 16 integrantes.

–¿Cómo se prepara una peña para hacer un desplazamiento?

–Nosotros como estamos tan lejos y podemos ver muy poco al Racing lo organizamos varios meses antes. Cuando sale el calendario avisamos y si alguien está pensando en ir, ya empezamos a organizar posibles coches, trenes, etc.

–Tras la derrota en Almería se complica mucho el ascenso directo ¿Cómo cree que acabará el Racing la temporada?

–Es la primera vez en toda la temporada que soy pesimista. Me vienen fantasmas del pasado y me pongo en lo peor, creo que la plantilla es un poco inmadura y no está preparada para este tipo de presiones. Pero confío en que el fútbol nos debe una, que los rivales tampoco tienen sus puntos asegurados y en que hagamos un buen partido en Elda.

–Del play off, ¿a qué equipo le tiene más miedo?

–Ahora mismo al Elche y al Oviedo... (guarda silencio) Ah, y al Granada de Pacheta. Creo que ahora mismo somos el equipo más débil. Es más, la única manera de que el Racing llegue al play off enchufado, es verse fuera contra el Granada, empatar en el último minuto y que clasificarnos sea como una fiesta. Tengo la sensación de que ahora el play off para la gente y los jugadores es un fracaso.

–¿Cuáles cree que son los puntos fuertes y débiles del equipo?

–Puntos débiles, los goles recibidos. No creo que tengamos malos defensas pero la forma de jugar nos hace encajar muchos goles. Y que tenemos jugadores muy buenos pero a nivel individual. El punto fuerte, la afición.

–Si no se asciende, ¿apuesta por la continuidad de José Alberto?

–Apostaría por su continuidad, si quedamos en play off y hacemos un buen papel. Siempre he sido pro José Alberto pero ya te digo que es la primera vez que tengo dudas. Después de estos últimos pinchazos la sensación es otra. Apoyo su continuidad, pero si nos quedamos fuera, ya no sé cómo volver a creer.

–Si tiene un micrófono delante, ¿qué mensaje de ánimo manda al racinguismo?

–Que debemos recordar los mejores momentos, ver resúmenes de cuando el Racing ha jugado bien y seguir animando. Y que si no se cumple la ilusión que nos persigue, tendremos que tener paciencia y esperar a que llegue. Esto es ser del Racing.