Aunque este lunes no haya sido el «día más alegre» para Rober San Millán, ni para otros muchos racinguistas tras la derrota en Almería, la ... nave verdiblanca no paró y «hay que seguir». El periodista natural de El Astillero se encarga de las redes sociales del club, un trabajo que «a veces afecta, pero que tampoco hay que llevárselo a nivel personal».

–¿Cuáles son sus funciones?

-Llevo desde hace cinco años, me uní al Racing justo en la pandemia del covid-19. Desde entonces, superviso y manejo todas las cuentas oficiales del club -Twitter (X), Instagram, Facebook, LinkedIn y TikTok-, además de revisar los perfiles de la tienda, la cantera, Fundación y femenino de los que se encargan otras personas. El objetivo es que las cuentas oficiales tengan una coherencia y sigan una línea de comunicación.

-¿Y echa un ojo a lo que los jugadores publican o hay más independencia?

-Sí, tenemos que estar un poco pendientes. Aunque no se suelen meter mucho en charcos. De hecho, utilizan bastante poco las redes sociales y a mí me gustaría que las utilizaran más, porque te da bastante juego. No suelen ser muy activos ni se meten en líos. Por esa parte está bien, pero también hay que monitorizarlo por si acaso.

-¿Qué importancia tienen las redes para un equipo de fútbol?

-Para todo. Ahora mismo, si no es el pilar fundamental, se lo parece. Unas redes sociales potentes, como la del Racing o la del resto de equipos de la LFP, supone un gran eco, que conlleva una mayor responsabilidad. Hay que tener cuidado, porque cada cosa que se publica va a llegar en un minuto a miles de personas, tanto para bien como para mal.

-¿Ha experimentado el club una evolución positiva estos años?

-Sí, y desde luego que los buenos resultados deportivos siempre ayudan a crecer. Cada año hacemos un balance de comunicación digital y en todos hemos crecido. Desde que subimos a Segunda todo ha ido a más. Pero el crecimiento de este año está siendo brutal. Por otro lado, La Liga también está impulsando el crecimiento de los clubes en las plataformas digitales. Es más, nos exigen unos objetivos para que todos los equipos tengan un crecimiento más sostenible y una mayor profesionalización en todas las áreas.

«Desde que subimos a Segunda todo ha ido a más. Pero el crecimiento de este año en las redes está siendo brutal» Rober San Millán Responsable de las redes sociales del Racing

-¿Son un termómetro de cómo están los ánimos de la afición?

-Sí, pero también hay que tener en cuenta que no lo son todo. Hay días, como los de hoy -por ayer- en los que parece que se va a acabar el mundo, pero luego vas a la calle y no ves lo mismo. Las redes sociales son importantes, pero también son una pequeña parte de la sociedad. Obviamente es un sentir, pero tampoco hay que dejarse llevar porque en una publicación diez personas pongan un comentario negativo, cuando en el estadio cada jornada somos más de 20.000. Las redes sociales sí son un termómetro del ánimo de la afición, pero no es definitorio.

-Este lunes habrá sido un ambiente terrible, ¿no?

-Sí, pero nosotros tenemos una hoja de ruta marcada para toda la semana y no podemos parar por miedo a que alguien diga que no hay que publicar nada. Los comentarios no nos pueden hacer cambiar y tenemos que seguir trabajando. Estamos con opciones de todo. Lo del domingo fue un palo duro, pero hay que seguir.

-A nivel personal, que todo el rato esté recibiendo mensajes muy malos o muy buenos, ¿puede llegar a afectar?

-Hay que estar un poco abstraídos y pensar que un resultado no te puede condicionar el día a día. El año en el que entré al club, que el Racing estaba en Segunda B y fue la peor temporada de su historia, pues no te voy a engañar y sí que me afectó. Soy racinguista de toda la vida y el equipo se encontraba en una situación muy delicada. Ahora ya no, pero en ese momento, me terminó afectando. Pese a ello, hay que seguir y pensar que no es culpa de uno. La gente no está comentando a Roberto San Millán, está comentado la situación del Racing y no hay que llevárselo a nivel personal. Aunque bueno, días como los de hoy -por ayer- pues, a veces, se hace complicado tampoco te lo voy a negar.

-¿Cómo se puede levantar el ánimo de la afición desde las redes?

-Demostrando que el club sigue y que estamos focalizados en el objetivo, que es el ascenso. Ha sido una temporada maravillosa y vamos a pelear hasta el final. Los jugadores estaban jodidos por lo del domingo, pero ilusionados porque todo sigue. Si no es en ascenso directo, pues peleándolo en el play off. Todo el club va a una y esto ni mucho menos ha acabado.

¿Qué puede hacer el club para que esa ilusión siga intacta?

-Currar, currar y seguir currando. También hay que animar a la gente a que siga con el equipo. Y desde las redes sociales, hay que dar normalidad y mostrar el día a día de los jugadores, que están ya preparándose para ganar al Eldense y poder sellar el play off. Ahora, hay que cambiar el chip por lo ocurrido en Almería e, incluso, seguir pensando que el ascenso directo es posible.

-Fuera de lo meramente deportivo, ¿los memes llegan al vestuario?

Sí, llegan sí. Aunque los jugadores y el cuerpo técnico no estén mucho en las redes, se enteran de lo bueno y lo malo. Muchas veces somos nosotros los que les mostramos el contenido para reírnos. Otras, son los propios jugadores que se lo pasan entre ellos para joder. Hay algunos que son bastante cabrones (ríe).

-Algunas veces, el propio club también se hace eco de estos contenidos y entra al juego.

-Claro, las redes te permiten una comunicación más distendida y los memes te dan pie a poder interactuar con los racinguistas, que a la hora de crearlos tienen ingenio para regalar.

-Aparte de llevar la comunicación digital, también eres cantante y le has puesto voz a la introducción del Sonderklass e hiciste la canción 'Siempre Racing' para el disco del centenario.

-Ambas las hice con mi banda, Poetas de Botella, que este año cumplimos el 20 aniversario. En todo ese tiempo hemos compuesto muchas canciones y algunas han estado dedicadas al propio Racing. Para mí, es un orgullo poder haber hecho esos temas.