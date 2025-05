El Racing debe ganar en Elda para amarrar el play off o se lo jugará todo en la final ante el Granada

Sergio Herrero Santander Martes, 20 de mayo 2025, 08:44 Comenta Compartir

Cómo son de largos noventa minutos, que en un partido, en hora y media, uno pasa de mirar al ascenso directo a estar casi exclusivamente ... pendiente del séptimo clasificado, no sea que la plaza de play off se vaya al garete. Es ya una ambición de mínimos. Una exigencia para no convertir una temporada que iba para fantástica y que ahora tiene riesgo de terminar en fracaso. El Racing debe ganar en Elda –domingo, 18.30 horas– para asegurar su presencia en el play off de ascenso. Tiene cinco puntos de renta –a falta de dos jornadas, seis puntos, por disputar– sobre un séptimo clasificado, el Granada, que en la última fecha visitará los Campos de Sport.

Porque no es momento de mirar lo que hagan los demás. Que si Huesca y el conjunto nazarí no vencen en sus respectivos compromisos del próximo fin de semana, el equipo de José Alberto también lo tendría hecho, pero los verdiblancos, lo que tienen que hacer es buscarse la vida ellos mismos y no esperar a los demás. El Huesca visita Cádiz y el Granada recibe al Castellón. Dos equipos que ya no se juegan absolutamente nada. El discurso de José Alberto ha dejado claro la nueva calibración del objetivo. El ascenso directo, que podría estar a un punto en caso de victoria en Almería, ahora se encuentra a cuatro puntos. Es el Mirandés el que ocupa la segunda plaza. Los burgaleses reciben al Almería el próximo domingo. Todo lo que no sea un triunfo del Racing en Elda cerrará definitivamente esta opción. Porque del título, ya casi que ni hablar. Tendrían que alinearse todos los astros. Son seis puntos más la diferencia de goles los que tiene el Levante con respecto al Racing. Para poder llevarse el título, los verdiblancos tendrían que forzar algún empate con carambola y doble tirabuzón en lo alto de la tabla que les beneficiase. Pero bueno, eso ahora mismo es más que secundario. Ganar en Elda para asegurar la plaza es lo primero. Ylo segundo es lograr la mejor posición posible, porque eso otorga ventajas competitivas en el citado play off. Además de que el tercero se enfrenta al sexto y el cuarto al quinto, que se supone que es un beneficio, el mejor clasificado tiene, presuntamente, a favor el factor campo, por lo que disputa el choque de vuelta en su estadio y, lo más importante, en caso de empate no hay ni prórroga ni penaltis. El pase de la eliminatoria irá para ese mejor clasificado. Así pues, el tercero es el más beneficiado. Cuanto más arriba, mejor. La cifra 37 jornadas llevaba el Racing entre los cuatro primeros clasificados. Ahora es quinto, tras la derrota de Almería. Ahora mismo, el Racing parte de una posición complicada. Los de José Alberto han caído a la quinta plaza después de la derrota de Almería, con los citados cinco puntos de renta sobre el séptimo clasificado; los verdiblancos están dos por delante del sexto, el Almería; y a dos de distancia del cuarto, el Oviedo. El Mirandés, hasta ayer cuarto, con su victoria ante el Córdoba es segundo, en puesto de ascenso directo. El Eldense se la juega Después de la derrota ante el desahuciado y descendido Cartagena, el racinguismo no se fía de nadie. Ni de su propio equipo. Por eso, ganar en Elda se antoja un nuevo reto para el equipo verdiblanco. Si fue capaz de caer ante un rival como el murciano, que no se jugaba nada, el Eldense llega a la cita del Nuevo Pepico Amat gastando sus últimas balas para evitar el descenso a Primera RFEF. El conjunto dirigido por el también exracinguista José Luis Oltra lo tiene muy complicado, pero sigue ahí, en la pelea. El Zaragoza, el rival al que persigue, se encuentra a cinco puntos de distancia. La diferencia de goles entre ambos está a favor de los alicantinos. Claro, tienen que ganarlo todo, incluido al Racing, y esperar a lo que haga el conjunto maño. En los enfrentamientos cruzados, el Zaragoza recibe esta semana en La Romareda a un Deportivo que no se juega nada, por aquello de las noticias que puedan llegar desde otros estadios en esta próxima jornada de horarios unificados. El caso es que los fantasmas del curso anterior siguen sobrevolando los Campos de Sport. El Racing vuelve a estar en una situación similar que la de la temporada pasada, cuando necesitaba un solo punto en dos jornadas, la última de ellas ante el colista descendido. Perdió en casa, contra el Zaragoza, y también contra el Villarreal B. Y se quedó sin plaza en el play off de ascenso. Ahora también lo tiene a tiro, de ahí la necesidad de certificarlo cuanto antes y Elda es la primera parada en la búsqueda de este nuevo objetivo.

