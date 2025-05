De «orgulloso» a «decepcionado» en siete días

Marcos Menocal Santander Martes, 20 de mayo 2025, 08:43 Comenta Compartir

«Nos ha faltado de todo y hoy –por el domingo– me voy decepcionado con lo que he visto. No me ha gustado nada», sentenció ... José Alberto al acabar el partido en Almería. Sin ningún reparo y directo. «Creo que hemos estado muy mal, muy lejos de nuestro nivel y muy superados en casi todo». Desde luego sus palabras son duras y tajantes y, suponen un cambio total de discurso con respecto a las semanas anteriores. Pidió calma y solicitó tiempo para «volver a ver el partido» antes de seguir dando su impresión «en caliente». Apenas han pasado siete días desde que el Racing lograba un empate ante el Oviedo, que si bien tampoco era lo que se buscaba sí colmó al entrenador. «No se puede hacer más para ganar un partido. «Hemos tenido intensidad, hemos sido agresivos, hemos sido valientes, atrevidos... Hemos sido nosotros», declaró. Su rostro era otro, Su entonación, su mensaje, su lenguaje no verbal. Todo. Siete días. Una semana entre el «hoy me siento muy orgulloso de lo que ha hecho el equipo» y el «estoy decepcionado». Es difícil de creer, pero al Racing algo le pasa y su entrenador, que es la cara más visible, no puede disimularlo.

Tampoco tiene nada que ver el mensaje de después. El cómo sale el equipo anímicamente de cada partido. Tras el empate ante el Oviedo, un punto en El Sardinero que tan solo servía para reforzar el ego –un poquito– y para que los asturianos no pasasen a los cántabros en la clasificación. Tan solo para eso, porque un duelo directo a cuatro partidos del final de Liga no puede dejar de ganarse. José Alberto fue más allá la semana pasada y aseguró que el objetivo se conseguiría. «No sé cómo, si va a ser directo o no directo, pero lo vamos a conseguir». Abatido y entre suspiros. El míster no podía ponerle nombre a lo que había cambiado la versión por completo de su equipo. «No lo sé. Creo que a raíz del gol de ellos nos desordenamos y con los cambios intentamos mover el sistema, pero tampoco hemos encontrado nada de lo que buscábamos». La pregunta era obvia, ¿qué le ha pasado al Racing para que cambie por completo en apenas una semana? «Es difícil saber qué, pero en un campo como este si te falta lo que nos ha faltado es muy complicado ganar», añadió. Las frases En Almería «Nos ha faltado de todo y me voy decepcionado con lo que he visto. Hemos estado muy lejos del nivel» Ante el Oviedo «No sé qué más se puede hacer para ganar. Jugando así estoy seguro de que lo conseguiremos» Primera vez en el discurso «Hay que ir a ganar a Elda y asegurar el play off. Estos partidos nos han de servir para competir mejor» La comunicación tiene reglas, algunas escritas y otras no. El fútbol es, además, un cajón donde cabe casi todo, por aquello de que los estados de ánimo van y vienen y eso permite emitir juicios sumarísimos tan solo en función del resultado. El marcador maquilla y mitiga, pero también el modo de decir las cosas. A José Alberto en Almería no le salía un discurso distinto. Primero porque «la decepción» era grande, y eso es difícil de ocultar, y segundo porque realmente no era sencillo darle la vuelta después de lo que todo el mundo había visto. «Hemos perdido una oportunidad más y hemos dejado pasar muchas posibilidades», repitió una y otra vez. Por primera vez en la temporada habló de play off. «Ahora lo que tenemos que hacer es ganar en Elda, asegurar el play off y que estos partidos como el de hoy –domingo– nos sirvan para competir mejor porque lo que viene será de este tipo», señaló. Sí. Así es. Fue la primera vez que bajó un peldaño el objetivo, después de repetir siempre, en una entrevista a El Diario en exclusiva de manera taxativa, que «no quiere ni oír de eso». La realidad es tozuda. Un punto de los nueve últimos cuando la misión era recortar distancia a los primeros habla por si sola y no aguanta ninguna versión paralela. De apurar las posibilidades para ocupar una de las dos primeras plazas «a pelear con todas nuestras fuerzas por quedar lo mejor posible, porque es algo que en caso de empate nos puede beneficiar». Bien es cierto que el pasado domingo sí que dejó entrever un mensaje que en alguna ocasión, cuando se truncó las espectacular racha del principio de Liga, dejó caer. En aquella ocasión fue más una advertencia. Como dicen los médicos; 'Curarse en salud'. Sin embargo, en Almería fue una declaración de intenciones. «Igual no estamos preparados para ocupar esos dos puestos». Las palabras, esta vez no sonaron a cambio de discurso del todo, porque no eran nuevas, pero sí son una reflexión. Para terminar, el míster se mantuvo inalterable en el mensaje a la afición, a la que le dio «las gracias» –eso es siempre, ganen o pierdan–, y volvió a pedir disculpas. Y lanzó una última frase a la que le faltó el convencimiento de la semana pasada, aunque dijese lo mismo: «Por una vía o por otra, lo vamos a conseguir».

