El peor Racing en el peor momento El equipo solo ha sumado un punto en las últimas tres jornadas. Si no consigue puntuar en las dos que restan, podría quedarse sin play off

Leila Bensghaiyar Santander Martes, 20 de mayo 2025, 08:43 Comenta Compartir

El último tramo de la competición es en el que los equipos tienen que dar el Do de pecho. Al que hay que procurar llegar ... con un estado físico que garantice las fuerzas suficientes y también con la mente intacta. En ese periodo en que no se puede desfallecer porque tropezar en un par de encuentros pueden dar al traste con el trabajo que se ha realizado durante los otros diez meses de competición. Y el Racing, en ese aspecto, genera serias dudas. No solo tras el partido del domingo ante el Almería (2-0) donde cayó merecidamente ante el cuadro andaluz, sino con la derrota ante el colista, el Cartagena, hace un par de jornadas (1-0).

Dos derrotas que durante otro tramo de Liga, quizá no hubieran sido tan diferenciales, pero que ahora pueden cambiar el panorama de los cántabros por completo. Ante el Almería el Racing no solo desaprovechó una oportunidad única para reengancharse en la lucha por el ascenso directo, sino que desperdició la ocasión de dejar atado el play off de ascenso matemáticamente. Solo dos puntos le separan de ese objetivo, y aunque la 'Hypertensiones' hace honor a su sobrenombre y todo es posible en las dos jornadas que quedan, los de José Alberto deben extremar las precauciones porque los tropiezos cerca de la meta se pagan muy caros. Los peor que podría ocurrir sería firmar un final de segunda vuelta calcado al de la primera. En el primer tramo de la competición, el Racing solo sumó un punto en los últimos cinco partidos y ahora, en la segunda, lleva un punto en los tres últimos encuentros. Si cae ante Eldense y Granada, sus dos próximos compromisos, podría quedarse incluso sin play off de ascenso. La sensación que dejaron los cántabros en el UDAlmería Stadium no fue buena. Casi casi de incomparecencia. Y eso que el equipo salió bien plantado en los primeros minutos, pero después se volvió completamente inoperante. Incómodos con balón y con dificultades para hilar una jugada, dejaron una imagen muy pobre y poco contundente. Lo suficiente para despertar fantasmas del pasado entre los racinguistas, y más si se pone la vista, aunque sea de reojo, en los resultados del resto de equipos que está metido en la pelea por conseguir el ascenso, ya sea directo o a través del play off. ElLevante hizo sus deberes y venció al Albacete (1-0) para asaltar el liderato después de que el Elche cayera en Huesca (2-1). También el Oviedo se aplicó en el Tartiere para vencer al Zaragoza (1-0) y el Granada hizo lo propio en Riazor ante unDeportivo que ya no se jugaba nada (2-3). Y ayer, el Mirandés ganó por 1-2 al Córdoba. Pero es que además, para más inri, los verdiblancos tienen perdido el golaveraje con todos sus rivales –tanto los que aspiran al ascenso directo, como los que lo hacen con la fase de ascenso– salvo con el Oviedo. Y todo eso en un escenario en el que aún le queda visitar a un Eldense (domingo, 18.30 horas) que se juega la vida, porque todavía tiene opciones matemáticas de lograr la permanencia. Y recibir a un Granada, que ahora dirige Pacheta y que quiere colarse entre los seis primeros a toda costa. Pero esto es fútbol y el juez será el verde. Alea jacta est. Levante Primer clasificado El nuevo líder Ampliar Los de Calero han sumado diez puntos en los últimos cinco partidos, con un balance de tres victorias —una de ellas ante al que era el líder, el Elche–, un empate y solo una derrota. Algo que les ha valido escalar a la cima de la tabla con 73 puntos. Mirandés Segundo clasificado Un equipo lanzado Ampliar Los burgaleses vienen lanzados en este sprint final y ya son segundos, en puesto de ascenso directo. En sus últimos cinco partidos, su bagaje es de doce puntos. Perdieron en la jornada 36 ante el Sporting. Los siguientes cuatro partidos, victorias. Elche Tercer clasificado Ronda la primera plaza Ampliar El balance del Elche en las últimas cinco jornadas es de cinco puntos de quince posibles. Los de Eder Sarabia han descendido al segundo puesto con 71 puintos en su casillero tras cosechar una victoria, dos empates y dos derrotas. Oviedo Cuarto clasificado Rival a tener en cuenta Ampliar Los asturianos son terceros con 69 puntos y en las últimas cinco jornadas son el equipo que mejor rendimiento ha ofrecido con once puntos. Tres victorias, dos empates y ninguna derrota para el conjunto del serbio Veljko Paunovic. Racing Quinto clasificado Su peor versión Ampliar Con 67 puntos no está mostrando su mejor cara.Ha sumado siete puntos en las últimas cinco jornadas con dos victorias, un empate y dos derrotas. Pero la imagen que dejó ante Cartagena y Almería es desalentadora. Debe reconducir la situación. Almería Sexto clasificado Se aferra al play off Ampliar Tras la victoria del domingo persigue al Racing a solo dos puntos, con 65 en su casillero. De los últimos 15 puntos ha sumado nueve y se aferra al sexto puesto para disputar play off con tres victorias, dos derrotas y ningún empate. Granada Séptimo clasificado Busca entrar a la fiesta Ampliar Tiene 62 puntos en su casillero y será el último rival del Racing. Quiere colarse en el play off a base de hacer sus deberes y esperarel pinchazo de sus rivales. En las últimas cinco jornadas ha hecho siete puntos con dos victorias, un empate y dos derrotas. Huesca Octavo clasificado Conserva la esperanza Ampliar Después de ganar al Elche (2-1) esta última jortnada los oscenses conservan la esperanza de meterse en el play off. Cuentan con 61 puntos y de los últimos quince han sumado cuatro, con una victoria, un empate y tres derrotas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión