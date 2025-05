Las primeras dudas sobre José Alberto

El equipo se desinfla en el tramo decisivo. El Racing se mira en el espejo y no se reconoce. Ya no hay presión alta, ni ... vértigo con balón, ni ese rocanrol que lo convirtió en un equipo temible durante buena parte de la temporada. Ahora hay una versión pálida, previsible, sin chispa ni plan B. Y cuando el equipo deja de responder, el foco gira inevitablemente hacia el banquillo. A falta de dos jornadas para el final de Liga, las dudas sobre José Alberto comienzan a surgir. No es solo que el Racing haya perdido en Cartagena (1-0) y en Almería (2-0), sino cómo lo ha hecho. Con escasa capacidad de reacción, sin identidad y sin alma.

Con esta última derrota ha dejado escapar prácticamente la posibilidad del ascenso directo y ni siquiera tiene todavía asegurado el play off. Un escenario que hace solo un mes parecía impensable. Durante 17 jornadas el Racing fue líder. Se paseaba por la categoría con un estilo reconocible, valiente, con presión, ritmo, transiciones ¿Dónde está ahora ese equipo? Esa melodía rockera ha mutado en una canción un tanto desafinada. El sistema, un casi inamovible 4-2-3-1, ha dejado de generar ventajas. Y ni los nombres ni la disposición táctica cambian cuando vienen mal dadas. No hay ajustes estratégicos durante los partido para adaptarse a las situaciones del juego, el desempeño del rival y las necesidades del propio equipo. Las piezas se repiten, el libreto se estanca y los rivales ya saben cómo descifrar al conjunto cántabro.

Las cifras 17 jornadas ha sido líder el Racing esta temporada y ahora ha caído al quinto puesto. 2 puntos necesita el equipo para asegurar matemáticamente el play off de ascenso a Primera.

El banquillo tampoco responde. No hay revulsivos que cambien el curso de los partidos. Los jugadores que hace meses eran diferenciales, ahora no destacan como solían. Antes, los que entraban como recambio rendían tanto o mas que los que se sentaban. Todos enchufados. Ahora eso se acabó. El equipo parece algo fundido en lo físico y apagado en lo anímico. No hay recursos tácticos ni emocionales desde la banda. Todo sigue igual, aunque los partidos pidan otra cosa a gritos.

Y mientras el Racing se desdibuja, los fantasmas del pasado asoma en las pesadillas verdiblancas. «No vamos a cometer los mismos errores de la temporada pasada», dijo José Alberto en abril. Pero el recuerdo del fiasco ante el Villarreal B —ese gol que nunca llegó y que dejó al equipo fuera del play off ante un rival ya descendido— está más presente que nunca. La zozobra se repite en bucle en la mente de muchos racinguistas: quedarse fuera, otra vez y de manera cruel.

La situación actual no es dramática, pero sí preocupante. El Racing necesita solo dos puntos para amarrar el play off, pero los dos partidos que quedan no invitan al optimismo ciego. Primero visita a un Eldense que se juega la vida en Elda porque tiene opciones de lograr la permanencia. Y después, cierra la Liga en casa frente al Granada, lo que no deja de revestir un enorme peligro. Los andaluces vienen con la flecha para arriba, con un nuevo técnico en el banquillo, Pacheta, y quieren entrar en la zona alta.

Y aquí es donde José Alberto y su jugadores deben responder. El Racing necesita que se lean los partidos con inteligencia y que haya cintura táctica para corregir sobre la marcha. No puede permitirse un nuevo 'déjà vu' ni otro golpe al corazón de una afición que ya ha sufrido suficiente. El Sardinero estará con el equipo hasta el final, pero necesita ver señales claras. Con todo lo que ha trabajado el Racing esta temporada no puede permitirse derrumbarse justo en la recta final. Sería imperdonable.