Los rivales ya no temen al Racing

Llega la recta final de la temporada y las calculadoras echan humo. Las matemáticas están más presentes que nunca y tanto los equipos, como ... sus respectivos aficionados están haciendo cuentas y soñando con posibles resultados. Frente a ello surgen dos preguntas: ¿cómo se encuentran cada uno de ellos? y ¿cómo ven al Racing tras sus últimos resultados?

Desde Levante, Moisés Rodríguez, de Las Provincias, señala que el Racing está con «falta de confianza, disperso y temeroso». Según continúa, la derrota contra el Cartagena «hizo mucho daño, porque fueron tres puntos que contaban con ellos, aunque públicamente lo nieguen». Cuestionado por este «bajón» que le ha dado al Racing, que es como él mismo tilda la actual situación del equipo, Rodríguez cree que es por dos motivos. Uno, que la temporada «se le ha hecho larga». Otro, que es por un tema «anímico». Sobre el propio Levante, líder de la clasificación, apunta que «no depender de sí mismos genera cierto recelo». Por lo que, «hay ilusión, pero sin euforia».

Mientras, Roberto Mena, desde el Diario de Burgos, apunta que el Racing está yendo «a menos» y que «todo le sale mal». Además, le quedan rivales complicados, remarca Mena. «El Eldense se está jugando la vida y el Pepico Amat es un campo súper incómodo». Sobre el estado de ánimo en Miranda, asegura que hay que estar «cauteloso e ir partido a partido». «Están en un sueño», afirma.

David Esteve, periodista del Diario AS que sigue la actualidad del Elche, subraya que el Racing «ha perdido la fiabilidad que ha tenido durante todo el año». «Ahora ya no creo que esté en la porra de que suben a Primera», dice Esteve, quien añade que el resto que lucha por ese objetivo «está muy fuerte». Frente a ello, los de José Alberto, según este periodista, han perdido «la solvencia en El Sardinero y el gol». «El mejor momento del Racing y del Elche ya pasó y ahora están viviendo de lo que hicieron en su momento», asegura. Sobre el conjunto ilicitano se muestra claro: «está tocado, pero no hundido». «Ya no depende de sí mismo y veo bastante preocupación, pero confío en el ascenso directo», confiesa.

En la capital de Asturias, Ramón Julio, de El Comercio, apunta que el Racing es el que «más complicado» lo tiene para entrar en play off. Según explica, se enfrenta al Eldense, que lucha por no descender, y al Granada, que pelea por entrar en la fase de ascenso. Y teniendo en cuenta que el último partido del Racing es contra el conjunto nazarí, Julio reitera su opinión. «Lo tiene fastidiado». Además, opina que el problema de los verdiblancos es que el equipo tiene «seis jugadores de altísima calidad, pero que le falta fondo de armario». «La segunda unidad baja bastante el nivel», comenta este profesional, que sacó pecho del Oviedo. «Hay expectativas muy altas y se piensa en el ascenso directo», dice Julio, quien añade que desde la llegada de Veljko Paunovic al banquillo, el conjunto carbayón «es el mejor equipo de la categoría», destaca.

Juanjo Aguilera, del periódico Ideal y que escribe sobre el Almería, valora que la temporada del Racing «no ha sido intratable, sino regular, a excepción de alguna derrota». Por ello, asegura que en este tramo el play off se decidirá por la «mentalidad» de los conjuntos. «El que mejor llegue será el que se lleve el gato al agua», opina de esta fase de ascenso a Primera, en la que «puede ganar cualquiera y que será apasionante por la incertidumbre». Según dice, el Racing es un «rival a tener en cuenta» para el ascenso. Y lo dice teniendo en cuenta que los verdiblancos entrarán en la famosa fase, ya que «creo que las cosas no van a cambiar y que la clasificación se quedará como está ahora». «El play off lo jugaremos los equipos que estamos ahora», confía Aguilera, quien apunta que en Almería «la gente está animada, coincidiendo también con el cambio de la propiedad del equipo».

«El Racing era el que más equipo tenía de los que estaba arriba, pero veo que en los momentos decisivos ha fallado», esta es la opinión de José Ignacio Cejudo, del Ideal de Granada. Pero hay más. Según continúa, el equipo le transmite «sensación de falta de fe, de convicción y de creencia, siendo un conjunto que se muestra muy superado». Casi nada. Un hueco en el play off está en juego y el Racing se verá las caras contra el Granada el último partido de la temporada. «Lo de El Sardinero podría ser una absoluta batalla», dice Cejudo, quien valora que «el rival más alcanzable no es el Almería sino el Racing, por la dinámica que lleva». Sobre el conjunto nazarí asegura que con Pacheta en el vestuario el club se ha «revitalizado y hay mucho optimismo». «Creo que el Granada se va a meter en la fase de ascenso, aunque lo primordial es no fallar ante el Castellón», afirma.

Pablo Barrantes, de Cope Huesca, apunta que el Racing está «en una situación complicada», porque es un equipo que «parece que no puede disputar un cara a cara contra los de arriba». «Creo que su fallo ha sido algo mental, porque lo del año pasado quedándose fuera del play off tampoco fue algo normal», continúa Barrantes, quien valora que «en Santander, por lo que sea, la presión se come mentalmente a los futbolistas». Respecto al club oscense, admite que el equipo está atravesando una racha «muy mala, en la que su peor partido fue contra el propio Racing». «En ese partido, con tres expulsiones y la lesión del portero, dilapidó sus opciones de entrar en la fase de ascenso», lamenta.