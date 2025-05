Intensidad y tortillas en el cumpleaños de José Alberto

Sergio Herrero Santander Miércoles, 21 de mayo 2025, 19:07 Comenta Compartir

El Racing volvió este miércoles al trabajo tras la dolorosa derrota del domingo en Almería. El equipo saltó al terreno de juego tres cuartos de hora más tarde de lo previsto. ¿Vídeo? ¿Charla? ¿Las dos cosas? Eso queda para ellos. Cuando a eso de las 11.45 la plantilla y el cuerpo técnico saltó al campo Santi Gutiérrez Calle de las Instalaciones Nando Yosu, las caras no eran de alegría. Más bien de estar tocados. Con una mezcla de responsabilidad. Aunque no era un día cualquiera y hubo tiempo para alguna que otra sonrisa. El míster, José Alberto, cumplió ayer 43 años y, como es tradición, sus futbolistas le hicieron pasillo sobre el césped. Alguna colleja se llevó el técnico, que después fue recibiendo felicitaciones de sus pupilos e incluso un abrazo por parte de Andrés Martín. La efeméride sirvió como pequeña distensión.

Porque después el entrenamiento se vivió con intensidad. Mucha. Exactamente la que exigió el cuerpo técnico a sus futbolistas. Especialmente un José Alberto que estuvo muy encima de las evoluciones de sus hombres, con vehemencia, por si alguien se salía del punto óptimo de concentración.

El entrenador insistió en apretar, en no dejar jugar al rival... Intentó poner a sus futbolistas en situaciones que cree que se pueden encontrar el domingo –18.30 horas– en el Nuevo Pepico Amat. Aunque no dejó demasiadas pistas en lo nominal. En los futbolistas que pueden conformar el once inicial en Elda, frente al conjunto dirigido por el exverdiblanco José Luis Oltra.

Lo que sí tiene pinta es que va a haber cambios. Es casi obligatorio, después de la imagen dada por el Racing contra el Almería y, sobre todo, por la dinámica que lleva el equipo. Descendente. Y a estas alturas de la competición, buscar un punto de inflexión es tan necesario y urgente como complicado.

Las principales dudas está en ver qué hace el técnico con la defensa. Vuelve Michelin y los dos centrales, Mantilla y Javi Castro, no rindieron nada bien contra el Almería. Manu Hernando y Javi Montero siguen esperando su retorno a la alineación. Lo positivo es que Mario García, que solicitó el cambio ante el equipo rojiblanco por un golpe, se ejercitó sin problemas junto a sus compañeros.

Por lo demás, puede pasar de todo o no pasar nada. Eso está en la cabeza del míster y en las ganas que tenga de romper la habitual continuidad que maneja en la confección de los onces. Una variante puede ser la de colocar a Andrés Martín en la mediapunta. Más cerca del gol y también de Íñigo Vicente. Pero es sólo una suposición a falta de varios días para la disputa del encuentro.

También habrá que ver qué sucede con Arana, después de las quejas del canario, tras el partido de Almería, por su falta de continuidad. Este miércoles, entre el míster y el delantero hubo normalidad. Incluso el asturiano alabó ante el resto del equipo una acción del nueve racinguista.

Para buena noticia, el ver a Íñigo Sainz-Maza chutando a portería. Sus compañeros se quedaron mirando como entrenaba el capitán cuando se marchaban al vestuario. No llegará para jugar esta temporada, pero aporta su sola presencia. Terminada la sesión y con todos duchados, Dani, el cocinero de las Instalaciones Nando Yosu preparó unas tortillas –tiene buena mano– que pagó el míster.