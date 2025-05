El Racing tiene que dar un paso adelante

Hay momentos a lo largo de una temporada en los que el fútbol trasciende al juego. Que no solo se trata de táctica, de talento ... o de resultados, y este es uno de esos momentos. Solo quedan los días decisivos y lo primero que debe existir —por encima de todo— es la unión. Una unión total entre todos los jugadores. Porque sin eso, nada es posible.

En los últimos partidos he notado algo que me preocupa: una ligera desconexión. Una falta de compromiso colectivo que no se puede permitir en este tramo de la temporada. Esto no va de individualidades, ni de quién destaca más o menos. Va de ser un todo. De remar en la misma dirección. De dejar a un lado los intereses personales y anteponer siempre el escudo, el vestuario y el objetivo común.

Y si el equipo necesita inspiración, solo tiene que mirar a su gente. Lo de la afición esta temporada no tiene nombre. Desde el primer minuto del primer partido han estado ahí, empujando en casa, pero también acompañando en cada desplazamiento, por lejos que fuera. No es normal, no es común, pero en Cantabria es así. El racinguismo ha vuelto a demostrar que nunca abandona a su equipo.

Por eso mismo, tiene que dar un paso adelante. No se puede repetir lo de Almería, donde la sensación fue de falta de sacrificio. En Oviedo sí vimos otra cara, la de un equipo que luchaba, que creía y que era uno. Esa es la versión que necesita ahora el Racing. La que se entrega, la que transmite y la que hace creer a su gente.

Este equipo ha sido líder durante 16 jornadas. Ha demostrado que es capaz. Que tiene juego, méritos y fútbol para estar en Primera. Ahora, más que nunca, toca demostrarlo. Toca no desfallecer, entrar enchufados desde el primer minuto y jugar como lo que son: un serio aspirante al ascenso.

Lo de antes ya no cuenta. Lo que importa es lo que viene. Y lo que viene son once contra once… y un equipo que, si quiere, puede hacer historia.