Jesús Merino ha pasado por casi todo dentro del Racing. Es el tercer jugador con más partidos en Primera (189) y segundo defensor más goleador ... de la historia verdiblanca con 27 tantos. También ascendió a Primera en la temporada de su debut con el Racing en 1993 y, tras seis años, se retiró como capitán del equipo. Después de colgar las botas, en el club cántabro fue entrenador, ojeador y secretario técnico. Ahora, que ve al Racing desde la grada, asegura que el equipo tiene «todas las posibilidades del mundo» para volver a Primera.

–¿Cómo ve al equipo?

–Obviamente que lo veo tocado, porque ha perdido la virtud que tenía, que era la de llegar con mucha facilidad al área contraria y con muchos hombres. Ahora creo que le cuesta generar y que en defensa con muy poco son capaces de hacernos daño. El juntar tanto la línea, no subirla ni bajarla, sino juntar tanto el equipo, hace que con poco nos hagan daño.

–¿Y qué cree que le ha pasado al Racing para arrastrar esta dinámica de resultados?

–Posiblemente la necesidad y creencia de que era obligatorio ganar siempre. Pienso que este equipo mientras no ha mirado la clasificación ha sido muy bonito de ver, dinámico y alegre, pero cuando la ha empezado a mirar le ha pesado las piernas.

–¿Se debe a un asunto mental?

–Sí, es por un problema mental de exceso de responsabilidad. El comienzo tan bueno y brillante les hace sentir que el fracaso va a ser más importante si no se consigue el objetivo. La meta tiene que ser dar lo mejor de sí mismos y mejorar lo que se hizo la temporada pasada. A partir de ahí, el ascender o no ascender, puede depender de pequeños detalles.

–Ese bloqueo y responsabilidad lo podrían tener otros equipos, pero sus resultados van acompañando. ¿El Racing lo está gestionando mal?

–Creo que prácticamente todos los equipos, salvo el Mirandés, han tenido problemas en un momento o en otro porque es muy estresante llegar a este final sin tener las cosas hechas. El Mirandés no tiene ninguna obligación, es gente joven y está disfrutando. Es una oportunidad única y posiblemente la mayoría de ellos no estén ahí el año que viene. El resto de equipos tienen mucha más obligación, aunque creo que va a haber sorpresas en estas dos últimas jornadas.

–¿Cree que todavía queda liga?

–Sí, sí, por supuesto.

–¿Cómo se viven esos seis puntos dentro del vestuario?

–Dependiendo de la personalidad de cada uno. Son días y semanas que tienen que dar un paso adelante los jugadores con personalidad para acaparar y hacer prisioneros al resto de compañeros y sumar más fuerzas. No es fácil, pero no hay nada más bonito que ganar un título o un ascenso para un profesional.

–¿El Racing tiene un calendario complicado ante el Eldense y el Granada?

–A estas alturas da igual el calendario. Cuando llegas a esta situación es lo de menos. Cualquier resultado se puede dar. Lo importante es lo que tú seas capaz de generar y de dar. Esa es la clave.

–¿Cómo vería al Racing en un hipotético play off?

–Con todas las posibilidades del mundo.

–Por tanto, ¿hay motivos para creer en el ascenso?

–Mientras haya posibilidades se debe de creer. Tanto para bien como para mal. Cuando crees que estás salvado y matemáticamente puedes descender, no puedes bajar los brazos y cuando el objetivo es subir, y hay posibilidades, tienes que dejarte hasta la última gota de sudor.

–¿No ascender sería un fracaso?

–Si entramos en play off sería un paso adelante respecto a la temporada pasada y ese es el objetivo del club. Eso me parece lo más importante. Pienso que no jugarlo sí que sería un fracaso, jugar la fase de ascenso sería un paso y ascender sería un éxito absoluto.

–¿Y si ni entra en el play off?

–Sería muy triste, muy duro y muy difícil de asimilar, pero es una hipótesis que ahora no hay que plantearse. Lo que hay que hacer es ganar el domingo, que es de lo que estoy absolutamente convencido que que se está planteando el cuerpo técnico y la plantilla.

–¿Cómo cree que está la afición?

–Me imagino que esté desencantada, triste y preocupada, pero si el partido fuese el partido en El Sardinero se llenaría el campo y habría un ambiente espectacular. En eso no va a haber problema, porque la afición siempre va a estar.

–¿Entiende las críticas a José Alberto?

–En el fútbol se critica a absolutamente todos. Lo de José Alberto no es una rara avis en este aspecto y yo sigo pensando que es la persona adecuada para llevar este barco. A día de hoy no veo un entrenador mejor que él para el Racing

–Ya a nivel personal, ¿cómo se sufre más como jugador, entrenador, secretario técnico, ojeador, aficionado…?

–La peor situación y la más estresante fue en el banquillo, cuando tuve que estar con Nando Yosu. Eso fue lo más estresante, pero lo más bonito porque fue una salvación única, en una situación dificilísima. Teníamos todas las papeletas para descender a Segunda y poder salvarnos y quedarnos en Primera fue una alegría inmensa.

–¿Hace falta ese 'espíritu Nando Yosu' en el vestuario?

Lo que hace falta es ganar un partido, sumar tres puntos y dar tranquilidad. La plantilla y el cuerpo técnico tiene que extraerse y dar lo mejor de sí mismo y saber que son capaces de ganar a cualquier rival.

–El Sardinero lo canta en cada jornada: «Volveremos a Primera, como en el 93». ¿Este año es posible?

–Ojalá, durante muchos momentos de la temporada lo veíamos seguro o casi hecho, pero la Segunda División es muy difícil, muy larga y muy traicionera. Ahora estamos en una situación en la cual seguimos teniendo posibilidades. El objetivo es tan bonito que sería absurdo dejarlo ir por no poner el cien por cien.