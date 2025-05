La denunciante de violación se retracta en el juicio, pero el fiscal reclama 33 años de cárcel al acusado

Abel Verano Santander Viernes, 23 de mayo 2025, 07:15 Comenta Compartir

Una mujer que denunció a su pareja por dos violaciones, agresión física y grabar sin su consentimiento ni conocimiento una agresión sexual se retractó ayer en el juicio que se celebró contra el acusado, que se enfrenta a una petición de pena de la Fiscalía de 33 años y medio de cárcel. «Lo siento, pido perdón. Me equivoqué en todo. Él no me forzó a nada. Las relaciones fueron consentidas y el vídeo también. Era un juego entre nosotros». Declaró ayer la mujer, que el año pasado retiró la denuncia contra su expareja.

Pese a ello, el fiscal mantuvo su petición de pena al considerar que la chica «está dirigida por el entorno del acusado», ya que recibió una llamada de la exmujer del acusado en la que le dijo que «me daba lo que quisiera» si retiraba la denuncia, según reconoció la supuesta víctima, que descartó que le entregaran dinero a cambio. «Retiré la denuncia por decisión propia. Me equivoqué en muchas cosas, pero no iba a dejar a una persona pagar por una cosa que era error mío». Sin embargo, el fiscal cree que «ambos se han puesto de acuerdo».

Cuando denunció los supuestos hechos, que tuvieron lugar en noviembre de 2023, esta mujer relató que el procesado, «a causa de su actitud profundamente celosa», inició una fuerte discusión en el transcurso de la cual, «con ánimo de menoscabar la integridad física de ella, le propinó numerosos empujones y golpes y la tiró sobre la cama, donde continuó dándole golpes por todo el cuerpo», según sostiene el fiscal, basándose en el testimonio inicial de la chica. Ya de madrugada, mantuvo relaciones sexuales con ella, quien «pese a no consentirlas, no opuso resistencia para que el acusado no persistiese en su actitud violenta».

A causa de la agresión, la mujer sufrió factura en una falange, hematomas en el tronco y extremidades, y contusiones en la cabeza, entre otras lesiones.

La mujer también contó en un primer momento que, semanas antes, el acusado la había penetrado cuando se encontraba inconsciente en la cama, mientras grababa en vídeo la agresión, sin el consentimiento ni conocimiento de ella.

Sin embargo, ayer dio una versión totalmente distinta y coincidente con la que ofreció el acusado, que declaró en primer lugar. Según declaró la mujer, todo comenzó cuando revisando el móvil de su pareja se dio cuenta de que le estaba siendo «infiel» con otras mujeres y vio el vídeo de relaciones sexuales entre ambos. Entonces optó por «beber mucho», pese a estar en tratamiento por ansiedad y trastorno, y comenzó una discusión. «Estaba muy agresiva. Empecé a tirar botellas, vasos, un barco de madera... y me caí al suelo, mientras él intentaba tranquilizarme. Me golpeé en la cara y en un dedo (se rompió la última falange del meñique)».

La mujer no supo explicar por qué le salieron moretones en varias partes del cuerpo, aunque cree que «puedo ser al caerme al suelo porque había muchas cosas en el salón acumuladas».

Respecto al vídeo que grabó su pareja mientras la penetraba (sin que se les viera las caras) y que el fiscal considera que supone un delito contra la intimidad de descubrimiento de secretos reveladores de vida sexual, la chica, que al principio dijo que estaba «durmiendo», ayer contó que era un «juego» y que lo grabaron cuando apenas llevaban tres meses de relación. «No me acordé de esto cuando puse la denuncia. Pero no estaba dormida».

Pese a que a los agentes que le asistieron tras los hechos les dijo que el acusado la había retenido en casa, ayer negó este extremo. «Las puertas estaban abiertas y tenía el mando para abrir el jardín, pero no funcionaba».

Por su parte, el acusado, que negó haberla pegado, se reafirmó en los insultos y embriaguez de su expareja el día de los hechos, versión que corroboró un compañero suyo de trabajo que estaba con él y un vecino, que testificó en el juicio. Sobre el vídeo dijo que fue «consentido» y que la mujer estaba «consciente». «Que no se mueva no quiere decir que estuviera dormida», declaró.