Los grandes combates de Uco Lastra

La carrera de Uco Lastra (Santander, 1951-2025) estuvo jalonada de éxitos y tropiezos que él mismo lamentaba en una época diferente y casi autárquica en la que tuvo que fajarse casi sin apoyos. Eterno aspirante al título europeo, sí que ganó tres veces el español, con cuatro defensas exitosas, y un título mundial. Ese que a día de hoy sigue siendo el único cántabro y uno de los pocos españoles, en este caso el de los pesos pluma de la WBA, y que siempre lució con orgullo tras labrarlo casi en solitario, sin apenas apoyos profesionales más allá de su entorno más cercano y, en lo personal, el familiar.

Así se escribió la historia de un boxeador al que el corolario 'del pueblo' le sentó a la perfección mucho más allá del lugar común.Entre su debut el 24 de mayo de 1975 con victoria ante Juan José Ramos y su retirada tras caer el 15 de junio de 1983 frente a José San Juan pasaron 54 combates profesionales en solo ocho años. Como aficionado son incontables, superando ampliamente el centenar. De algunos ni siquiera quedó registro, pero también curtieron a un boxeador al que le sobró pegada y le faltaron fortuna y apoyos, también en la toma de decisiones.

Lastra hace tambalearse a Rafael Ortega ABC

12 de marzo de 1977 Primer título nacional

El pabellón de los Escolapios fue testigo del primer título nacional del entonces joven Uco Lastra. Fue el 12 de marzo de 1977 y se impuso a los puntos a Isidoro Cabeza en un combate a doce asaltos que confirmaba la meteórica progresión del cuetano, un púgil salido de un humilde gimnasio de Cueto que se fajaba en el circuito santanderino (el boxeo arrastraba en aquel momento mucho público y se multiplicaban las veladas) y que de pronto había irrumpido en el español con serias opciones de hacerlo en el europeo. Su victoria a los puntos tras doce asaltos fue el primer gran hito de su carrera.

20 de agosto de 1977 Se marcha el tren europeo

El 20 de agosto de 1977 el cántabro defendía su titulo y era favorito ante quien se convertiría en uno de los grandes rivales de su carrera: Roberto Castañón. El leonés, que después sería 16 veces campeón de Europa, estuvo al borde del KO, pero consiguió rehacerse para derrotar a Uco Lastra con un gran golpe en el undécimo asalto que propició el KO técnico. Fue un duro revés para el santanderino, que peleaba en casa y entonces se estaba rankeando, cuando aún no empleaba ese vocablo, para disputar el cinturón europeo, al que su adversario sí pudo aspirar y ganar o defender hasta en esas 16 ocasiones. No le tocaron precisamente oponentes sencillos.

17 de diciembre de 1977 Campeón del mundo

Eran las 22.41 horas del 17 de diciembre de 1977 cuando sonó la campana en el cuadrilátero instalado en el Mercado de Ganados de Torrelavega. En una esquina, Uco Lastra. En la otra, el venezolano Rafael Ortega. El cántabro era el aspirante en un combate que el promotor había conseguido llevar a Cantabria después de que el cuetano, tras alguna renuncia, hubiera aprovechado su puesto entre los diez primeros del mundo para buscar el cetro mundial. La fortuna le compensaba así el revés de agosto. En las gradas, más de 7.000 personas que habían pagado entre 600 y 4.000 pesetas.

El público saca a hombros a Uco Lastra tras proclamarse campeón del mundo del peso pluma.

Se enfrentaban la pegada del cuetano y el saber hacer del venezolano, que se abrazaba para romper la distancia. En el tercer asalto Lastra ya hizo tambalearse a su rival con la zurda y, tras la cuenta de protección, solo la campana evitó el KO del bravo púgil centroamericano. Ortega se rehizo e incluso, sobre el final del combate, supo gestionar el cansancio del santanderino, siempre con la iniciativa. Pero la pelea y el cinturón, aunque a los puntos, se quedaron en casa. Lastra era el nuevo campeón del peso pluma de la WBA por decisión unánime del jurado: 149-138, 143-140 y 147-133.

15 de abril de 1978 El título llegó y se fue

Apenas cuatro meses transcurrieron entre la histórica victoria de Torrelavega y la defensa del título. No tuvo ni tiempo ni medios para preparar adecuadamente la cita de Panamá, en la que tuvo todo en contra. Tardaron mucho en informarle sobre el rival, apenas tenía datos sobre él, se encontró un ambiente adverso, tanto de público como arbitral, y viajo acompañado solo por su entrenador y un médico. La Federación Española de Boxeo, esa misma que casi una semana después de su muerte no se ha molestado en publicar una sencilla condolencia, le dejó solo. Por si fuera poco, le tocó en suerte un adversario entonces no demasiado conocido, pero que iba a terminar en leyenda.

Se le acusó de no haber preparado correctamente el combate, de que las celebraciones del título habían sido excesivas y de llegara algo pasado de peso. Él siempre lo negó: «Nunca me subí a un ring en malas condiciones». Lo confirman sus allegados. Su sensación, que aquello fue una encerrona y que los promotores panameños hicieron lo posible para apoyar a su púgil. Algo, por otra parte, nada extraordinario en aquel contexto.

Una sesión de fotos en el rudimentario gimnasio de la época.

Tardó tiempo en conocer a su rival, que en principio iba a ser el estadounidense Sean O'Grady, A última hora se lo cambiaron por el panameño Eusebio Pedroza, que además iba a pelear en casa. Le alojaron en un hotel sin las instalaciones adecuadas y ni siquiera pudo tener una alimentación correcta, hasta el extremo de que llegó a la víspera del pesaje algo pasado, tuvo que afinar y aquello tal vez le pasara factura en el combate. Así se explica lo que le sucedió a Uco Lastra frente a un, por otra parte, extraordinario rival que después defendería con éxito hasta 19 veces su cinturón. Un boxeador extraordinario... cuando él había preparado el combate frente a O'Grady.

El caso es que el 15 de abril de 1978, cuando se vio las caras ante Eusebio Pedroza, lo tenía todo en contra. Cayó a la lona hasta en dos ocasiones hasta que en el décimotercer asalto el árbitro decretó el KO técnico del cuetano, que, todo pundonor, había resistido lo indecible. Tanto que fue trasladado al hospital con un principio de conmoción cerebral, aunque al día siguiente fue dado de alta y el episodio terminó sin consecuencias.

La derrota le dolió en lo deportivo, pero sobre todo en lo personal. Tanto por el abandono que sintió como porque, como en otros combates, el tiempo revelaría o al menos dejaría la sospecha de que otros tuvieron mucho mejores bolsas, independientemente del resultado. No fue ni la primera ni la última vez que le sucedió.

17 de febrero de 1979 Un nuevo cinturón

Los momentos más duros en lo deportivo llegaron tras esa derrota panameña, en la que se sintió «traicionado», pero supo rehacerse para volver a buscar el título nacional de su peso. Así fue como llegó el 17 de febrero de 1979. En el pabellón de Deportes de los Escolapios, allí donde se lo había abrochado dos años antes, se hizo de nuevo con el cinturón tras derrotar por KO técnico a Mariano Rodríguez. El cetro era de nuevo suyo y lo defendió con éxito en dos ocasiones, frente a José Luis Vicho e Isidoro Cabeza, antes de perderlo ante este último ya en 1979. De paso, seguía progresando en la clasificación europea, aunque nunca se le dio la oportunidad de pelear por el título continental del peso pluma.

12 de abril de 1980 El tercero, también defendido

En 1980 se coronó por tercera vez campeón nacional, aunque en realidad tenía además dos defensa exitosas. Tras perder el cinturón frente a Cabeza, volvió a disputar el título el 12 de abril. En aquella ocasión su rival fue Laurent Grimbert, a quien derrotó por abandono en el segundo asalto en el que fue uno de sus últimos grandes combates. Defendió el título con éxito en mayo ante José Luis Vicho y todavía, el 27 de septiembre de aquel mismo año, en una abarrotada Plaza de Toros de Cuatro Caminos ante su paisano y amigo Esteban Eguía, en un combate que terminó nulo y en el que retuvo el cinturón en una fecha histórica para el boxeo cántabro.

20 de junio de 1981 Vicho se queda con el trono

Madrid era el escenario en el que Uco Lastra defendía su cinturón por tercera vez en poco menos de un año. El rival, de nuevo José Luis Vicho, que en esta ocasión se llevó el entorchado tras un igualado combate en el que los jueces, aunque por un estrecho margen, dieron al aspirante la victoria a los puntos de forma unánime después de diez asaltos. Tuvo aún tiempo de retar al nuevo campeón en diciembre, pero sin arrebatarle la corona en su última gran cita antes de las peleas que precedieron a su definitiva retirada. Fue el punto final a una enorme carrera que por momentos pudo haberlo sido incluso más.

