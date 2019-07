El cántabro José Luis Peña, a una etapa de hacer historia Su vehículo volcó cuando intentaban superar una duna en el Silk Way Rally DM . Santander Martes, 16 julio 2019, 14:31

Que el Silk Way Rally no es un paseo es una evidencia. Y que entraña muchos riesgos lo pueden atestiguar los mejores pilotos que han sufrido importantes contratiempos en tierras chinas. Este lunes le tocó el turno a los únicos españoles que compiten en coches. Y es que la novena y penúltima etapa del Silk Way Rally se ha desarrollado con susto para el cántabro José Luis Peña y su copiloto, Rafael Tornabell.

Superado el primer enlace, de 29 kilómetros, una duna muy grande se cruzó en el camino del piloto cántabro que intentó «subirla, pero como no llegábamos con la fuerza necesaria para superarla, nos ladeamos para poder llegar a la cumbre un poco más abajo pero, nada más superarla, no doblé la dirección y volcamos, bajando toda la duna dando vueltas. Estamos bien. Afortunadamente, fue más aparatoso que doloroso. Un susto y a seguir», afirmaba José Luis Peña, lamentando el «tiempo que perdimos en reparar una rótula delantera. Además, se rompió el cristal y el techo, que aboca el aire al radiador y al variador».

Reparado el Polaris una hora después los pilotos de XtremePlus tuvieron que volver a parar para retirar definitivamente el cristal («pues el copiloto no veía nada», comentaron) , teniendo que atar el techo y dirigirlo para que entrase aire al radiador. Todo ello se tradujo en pérdida de tiempo, que, sin embargo, no impidió a José Luis Peña y Rafa Tornabell, no solo superar la especial de 290 kilómetros y terminar el enlace final de 181 kilómetros, sino, además, mantener la tercera plaza de la clasificación UTV (y la 26ª de la general absoluta), a falta tan solo una etapa para concluir la Ruta de la Seda.

«Teníamos muy buen ritmo en las dunas hasta el accidente, que es lo positivo. Hemos perdido tiempo, pero conseguimos mantener la tercera plaza. Mañana será una nueva etapa muy larga y tenemos que agradecer a los mecánicos el esfuerzo que realizarán durante toda la noche en el vivac para tener el coche perfecto para mañana», aseguraba un José Luis Peña visiblemente cansado tras superar otra accidentada jornada.

La etapa final del Silk Way Rally contará con 255 kilómetros contra el crono y más de 550 en total, entre las localidades chinas de Jiayuguan y Dunhuang.