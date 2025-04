Baréin, el escenario perfecto para despejar dudas

David Sánchez de Castro Jueves, 10 de abril 2025, 12:55 Comenta Compartir

Este fin de semana se disputa la cuarta carrera de la temporada de Fórmula 1 en el Gran Premio de Baréin, que se perfila como el lugar idóneo para despejar incógnitas y empezar a ver con claridad la fotografía real de la parrilla. En el abrasador asfalto de Sakhir, donde comenzó a rodarse en 2025, se resolverán muchas de las preguntas que aún flotan en el ambiente.

Una de las grandes incógnitas habita en la parte más noble de la clasificación. McLaren cuenta, coche por coche, con el monoplaza más competitivo de la parrilla, pero no con el mejor piloto. Max Verstappen lo dejó claro en Suzuka: no piensa abdicar sin pelear cada metro. Tanto Lando Norris como Oscar Piastri deben tener muy claro a quién se enfrentan. Si deciden enredarse entre ellos -algo inevitable tarde o temprano-, Verstappen, que sigue siendo el gran pilar de Red Bull, no dudará en aprovechar la ocasión. Yuki Tsunoda aún trata de adaptarse al traje del primer equipo, tras un debut de Liam Lawson que terminó con el neozelandés relegado sin estruendo. En Milton Keynes lo tienen claro: Baréin puede ser la llave para asaltar el liderato del Mundial de pilotos.

No es un asunto menor. Verstappen llega con solo un punto de desventaja respecto a Norris, que ha aprendido, y a golpes, que no puede ceder ni un milímetro frente a quien fue su gran rival en 2024. Y mientras tanto, Piastri tampoco está dispuesto a ejercer de actor secundario. El australiano quiere su lugar y, con el liderazgo aún tambaleante en el seno de Woking, podría dar un paso al frente en cualquier momento.

Baréin, además, es el escenario perfecto para medir ambiciones. La familiaridad que tienen los pilotos con este trazado, tras los test de pretemporada, permite a muchos rodar casi en modo automático, centrados en pulir lo que aún chirría, tanto en lo técnico como en lo puramente deportivo. Este fin de semana es una oportunidad, y no solo para los habituales. Cuatro equipos -Red Bull, Aston Martin, Williams y Haas- alinearán a novatos probadores en los libres del viernes. Probar aquí, lejos de los muros traicioneros de Mónaco o Yeda, es la decisión más inteligente: los errores duelen menos.

Alonso, a por el «milagro» del primer punto

Cinco pilotos siguen sin puntuar en lo que va de temporada: Pierre Gasly, Fernando Alonso, Liam Lawson, Jack Doohan y Gabriel Bortoleto. A ellos se suma Carlos Sainz, con un solitario punto conseguido casi de rebote. Baréin se presenta como una oportunidad para todos ellos.

Gasly y Doohan han confirmado el triste dato: Alpine es el único equipo que sigue a cero. Lawson intenta apagar el incendio de su errático comienzo de año y Bortoleto, en su debut con Sauber, pelea por no desentonar. Pero todos los focos apuntan, una vez más, a Fernando Alonso.

Pocos lo habrían imaginado, pero Lance Stroll encara esta cuarta carrera como líder de Aston Martin con 10 puntos. Alonso, en cambio, no ha sumado ninguno. Es su peor arranque desde su regreso a la Fórmula 1 en 2021. En los últimos cuatro años, al menos había puntuado dos veces -en 2022 con Alpine-, y en 2023 protagonizó un inicio de ensueño con tres podios y 45 puntos en su casillero. Este 2025, en cambio, el contador sigue en blanco.

Lo de Japón fue casi un milagro: Alonso terminó undécimo. Lo de Baréin necesitará una intervención divina aún mayor. No habrá lluvia ni sorpresas meteorológicas -no en uno de los países con menor pluviometría del planeta-, así que para puntuar hacen falta dosis generosas de fortuna, errores ajenos -¿quizá ese choque inevitable entre Leclerc y Hamilton que termine de romper a Ferrari?- y una actuación perfecta. Alonso deberá exprimir hasta la última gota del 'Tractor' Martin para alcanzar el 'top 10' el domingo. Y si puede hacerlo el sábado, en la carrera al sprint, mejor todavía. No será fácil, pero si alguien sabe de imposibles, es él.