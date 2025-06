El Racing no devolverá el dinero a los abonados que saquen la entrada y no renueven su carné en verano

La iniciativa puesta en marcha por el Racing, la venta prioritaria para el socio de cara a un hipotético partido si se supera la eliminatoria ... ante el Mirandés (sin devoluciones en caso de que no se juegue), ya ha obtenido la respuesta de más de un millar de abonados. El precio de la localidad, en caso de quedar eliminado en Anduva, se descontará a los que se acojan a la propuesta del carné de abonado de la próxima campaña.

No habrá, eso sí y es un dato importante, devoluciones en metálico. Es decir, que si un abonado compra la entrena en este periodo preferente, al final el racing no se clasifica y decide no renovar su carné, habrá perdido el dinero.

«Lo que puede parece una excentricidad o una sobrada está muy lejos de nuestra intención. Lo que queremos es evitar molestias a los socios porque en el hipotético caso de que el Racing supere la eliminatoria ante el Mirandés y jugásemos ante el Oviedo, por ejemplo, habría que vender 22.500 entradas en dos días», explicaba el director de comunicación, Roberto González.

El club ha puesto en marcha la venta anticipada de entradas para las segunda eliminatoria de la fase de ascenso a Primera, dirigida exclusivamente a los abonados que tengan claro que renovarán su carné el curso que viene, y que pueden retirar un solo billete: el de su asiento. «En el caso de que no se superara la eliminatoria contra el Mirandés, el precio se le descontará íntegramente del carné de la temporada que viene», añadía.

«Repito, no damos por hecho que vayamos a clasificarnos, que quede claro. Solo les ofrecemos la posibilidad de eludir colas. Ahora mismo –el miércoles hacia– llevamos 1.100 socios que ya tienen entrada para ese hipotético partido que no sabemos si se jugará ni contra quién será», argumentaba.

Con sus palabras quiso dejar claro, y en ello insistió, que espera que nadie lo entienda como una «sobrada» por el hecho de no haber ganado el primer pase y estar pensando en el siguiente: «Tenemos cuarenta personas que tratan en ganar en Miranda: los jugadores y técnicos. El resto trabajamos en planificar el futuro. Los que no jugamos ni podemos ganar ese partido pensamos en otras cosas y en facilitar la situación».

También señaló qué puede hacer aquel abonado que no quiera acudir a esa venta anticipada: «Abriremos las taquillas de 9.00 a 12.00 el sábado y reservaremos el asiento al socio hasta el sábado a las doce del mediodía. Si no retiran la entrada antes de ese plazo, su asiento saldrá a la venta»..

Para ilustrar el porqué se ha tomado esta decisión, el director de comunicación recordó aquellas posibles situaciones que ya se dieron con anterioridad en las que «los socios se encontraron con 9.000 personas por delante y cuatro horas para poder retirar la entrada. No queremos que hagan esas colas».

La iniciativa, salvando las distancias, se parece a aquella propuesta en 2024, por la que los abonados pudieron aportar 600 euros en acciones para que después el club se lo fuera devolviendo en descuentos en el carné a razón de 60 euros cada año. «El racinguismo tiene socios que lo serán siempre, y seguramente se acogerán a esta iniciativa. Esta oportunidad es solo para los abonados y los precios son los mismos que en la primera eliminatoria: 22 a 50 euros».

No quiso entrar en más detalles de cara a lo que vendrá más adelante, pero el Racing no improvisará: «Nuestro delegado tiene preparado el viaje a Oviedo o a Almería, como cada equipo tendrá preparado también el suyo, porque ese es el trabajo que hay que hacer, aunque nadie sepa si se va a clasificar o no».

Finalmente, descartó la posibilidad de que sea posible poner una pantalla gigante para ver el partido. «Los derechos los tiene una plataforma que paga mucho dinero por ello. Sí se podrá ver en los bares, porque pagan por ello, igual que cada uno en su casa». Del mismo modo, aludió a un hipotético partido en Almería, en el caso de que Racing y el cuadro nazarí fueran los ganadores de la primera eliminatoria. «Tendríamos más tiempo, porque habría una semana. Todo lo contrario si fuera ante el Oviedo. Entiendo que el jueves, los clubes negociarán para ver cuántas entradas se intercambian y el mismo viernes saldrán a la venta, que en el caso de que fuera en Oviedo, tan solo habría dos día para ello ya que se jugaría el partido el domingo», subrayó.