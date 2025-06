Dudas e incertidumbre en el estreno de la Zona de Bajas Emisiones de Torrelavega

José Carlos Rojo Santander Martes, 10 de junio 2025, 14:03 | Actualizado 14:21h. Comenta Compartir

A primera hora de esta mañana Sarito Berodia estacionaba en los alrededores de la calle Julián Ceballos, en Torrelavega, sin saber si estaba cometiendo una ... infracción: «No sé si lo estoy haciendo bien pero de momento voy a atreverme». Como ella, otros tantos torrelaveguenses están inundados de dudas en el día en que se ha puesto en marcha la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). «De momento no van a multar, así que me iré enterando y tengo tiempo», confirma sin saber que está bien estacionada porque Julián Ceballos es una de las calles que establecen el perímetro de la zona restringida pero no está acogida a ella.

Torralavega se ha convertido este martes en la primera ciudad cántabra en contar con este régimen restrictivo al tráfico en el centro urbano para los vehículos considerados más contaminantes. Tras dos aplazamientos -el primero en febrero y el segundo apenas 48 horas antes de su entrada en vigor, prevista en mayo-, ahora sí, el Ayuntamiento pone en marcha el régimen sancionador. A partir de hoy, los vehículos que contaminan -es decir, los que carecen de clasificación B, C, ECO o Cero- no pueden acceder al interior de esta zona. Sólo podrán entrar 24 veces año, salvo que estén acogidos a algunas de las excepciones. Si incumplen la norma, se arriesgan a sufrir sanciones de 200 euros. Ver 9 fotos Imágenes del primer día de la ZBE de Torrelavega. Luis Palomeque La ansiedad ciudadana llegó en la víspera, el pasado lunes, cuando en el edificio de la antigua Cámara de Comercio, frente a la plaza de La Llama, se congregaron decenas de personas para resolver dudas en la oficina de información sobre la ZBE. «La gente pregunta por las zonas las afectadas, sobre los horarios, sobre las calles peatonales que se encuentran dentro de la zona de bajas emisiones, y sobre las sanciones, entre otras muchas cosas», explica Manuel Moncalián, uno de los técnicos que desde primera hora de hoy ha continuado afanado en explicar todas estas cuestiones. Su trabajo también implica dar un paseo por las calles afectadas por la restricción, que contempla el perímetro acotado por las calles José María Pereda, Julián Ceballos, La Llama y Julián Urbina. Tiene como cometido informar a los comerciantes que lo han requerido; aunque algunos tienen ya una idea clara de la medida: «Esto es un despropósito porque no le hace bien a nadie», protesta Javier Folgueira, propietario del bar 'La Buhardilla', en la calle de La Carrera. Allí el Ayuntamiento ha plantado una cámara de las que controlarán la entrada y salida de vehículos. Se leerán las matrículas y se multará a los que no tengan permiso para acceder. Las sanciones se aplicarán de lunes a viernes durante todo el día y los sábados hasta las 14.00 horas. El acceso será libre los domingos y festivos, así como desde las 14.00 horas en vísperas de festivo; aunque la normativa permite hasta 24 accesos anuales sin sanción, que deberán ser registrados previamente. En su periplo informativo, el técnico Manuel Moncalián se detiene en un comercio. Es la tienda de ropa 'Lucía', en la calle Santander. Allí le explica a la dueña los horarios de carga y descarga que están permitidos, por el momento, de siete a once de la mañana; «aunque se ampliarán próximamente», confirma el experto. Y entre tanto, en dependencias de Correos, en la calle Joaquín Hoyos, más y más vecinos se acercan para comprar la pegatina con el distintivo correspondiente a su vehículo. A media mañana de este martes se agotaron durante apenas una hora las amarillas, las que se corresponden con la letra 'B', pero el problema de stock se resolvió en cuestión de apenas una hora. «No entiendo para qué ponen esta restricción. No sirve de nada en una ciudad que ya no tiene industria, que ya no tiene contaminación. Son ganas de incordiar», protesta José Luis Valle. Aunque es consciente de que llevar la pegatina no es necesario en Torrelavega, quiso comprarla «para ahorrarme disgustos sobre todo porque quiero viajar. Por cinco euros no tengo que darle más vueltas y ya». La previsión es que durante los próximos días los vecinos continúen acercándose por la oficina informativa para explicar el funcionamiento de este nuevo régimen de tráfico para el centro de la ciudad. Estarán disponibles, al menos, hasta el próximo agosto.

