Marc Márquez exprime su Ducati para lograr la pole en Aragón No hubo sorpresas en la calificación de MotoGP, aunque al de Cervera le tocó aplicarse para lograr su quinta pole de la temporada, por delante de su hermano Álex, que saldrá segundo.

Arrancó el sábado del Gran Premio de Aragón sin novedades, con Marc Márquez marcando el mejor tiempo en los treinta minutos de entrenamientos libres, justo antes de la lucha por la pole. El de Ducati mantenía su pleno al frente de cada una de las sesiones disputadas en el trazado alcañizano, aunque cada vez los rivales estaban más cerca y Pedro Acosta solo acababa a 141 milésimas del ilerdense. Y donde lo más destacable fue una caída sin consecuencias de Álex Márquez. Balas de fogueo para lo que venía a continuación, la lucha por la pole.

En la repesca de la Q1, entre otros, estaban el poleman de las últimas tres carreras, Fabio Quartararo, y el ganador de la cita previa de Silverstone, Marco Bezzecchi. Lejos de salvar los muebles, el italiano se complicó la vida con una caída nada más arrancar la calificación y, aunque le dio tiempo para volver a box y completar al menos un giro, solo le dio para superar al tailandés Chantra y partirá penúltimo en parrilla.

Quartararo sí que hizo los deberes, logrando uno de los dos billetes que daban acceso para la definitiva Q2, pero tampoco con mucho margen, porque se le metió por delante la única Ducati presente en la Q1, la de Di Giannantonio, y a solo 80 milésimas acabó el madrileño Raúl Fernández, que abrirá la quinta fila de parrilla, junto al australiano Jack Miller y Álex Rins, que saldrá 15º en su carrera de casa.

Pole con intriga

Con Quartararo y Di Giannantonio uniéndose al club de la Q2, ya estaban los doce pilotos más rápidos del fin de semana para jugarse una pole que parecía escrita, pero que estuvo más competida de lo que se previa. Y eso que desde que se puso el semáforo en verde, el favorito se situó al frente del grupo abriendo pista y bajó a 1'45 en su primer giro, el que suponía ya el tiempo más rápido del fin de semana y que le aseguraba ya la primera fila. Marc Márquez solo hacía un intento de vuelta rápida con ese neumático mientras que sus rivales exprimían un giro más, aunque ninguno era capaz de mejorar ese primer registro del líder del Mundial.

Todavía no estaba todo el pescado vendido, porque con el segundo juego de blandos los rivales subieron la apuesta. Marc cometió un error en su primer intento, pero le quedaba una segunda vuelta, que sería agónica, porque a escasos minutos del final tanto Álex Márquez como Franco Morbidelli habían mejorado su registro.

Fue entonces cuando el ocho veces campeón del mundo sacó su lado más salvaje e hizo una vuelta frenética, con su Ducati dándole varios trallazos, para lograr el mejor tiempo de la mañana, superando en 260 milésimas el tiempo de su hermano y batiendo el récord del circuito. «Con el primer neumático quería hacer una vuelta para posicionarme en primera fila y con el segundo he tenido que exagerar y he cometido algún error. He logrado la pole, pero lo principal de hoy es el sprint», analizaba Marc Márquez nada más asegurar su quinta pole de la temporada.

De nuevo habrá dos Márquez abriendo la parrilla de un gran premio, con Marc primero y Álex segundo. El pequeño de la saga se mostraba satisfecho, después de haberle dado la vuelta a una mañana que había empezado con caída. «No ha sido fácil darle la vuelta a la situación, pero lo hemos conseguido. He hecho 'reset' y he luchado por la pole. De momento, objetivo cumplido de estar en primera fila y ahora veremos, porque es un fin de semana para minimizar daños con Marc», confesaba Álex Márquez.

Cerrará la primera fila, Franco Morbidelli, y abrirá la segunda Pecco Bagnaia, por delante de dos KTM que en el circuito de Motorland Aragón se están mostrando muy competitivas. Pedro Acosta y Brad Binder partirán quinto y sexto respectivamente. En la séptima posición y desde la tercera línea, saldrá el rookie Fermín Aldeguer, por delante de otra KTM, la de Maverick Viñales, y de Fabio Quartararo que finalmente terminó noveno. Mientras que Di Giannantonio, Joan Mir y Johann Zarco, saldrán desde la cuarta fila de parrilla.