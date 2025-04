Ricardo Lastra:«Con este reto quiero crecer personalmente y aprender esos valores que solo te puede dar una carrera como el Dakar»

R.C. Santander Martes, 29 de abril 2025, 18:21 Compartir

Ricardo Lastra, piloto cántabro y empresario –al frente de la constructora Raisan–, lleva el motor y los desafíos grabados en su ADN. Con casi veinte años de experiencia compitiendo sobre dos ruedas en pruebas de enduro y rally TT, y tras superar exigentes clasificaciones como el Abu Dhabi Desert Challenge, Lastra ha puesto rumbo fijo hacia una meta que va más allá de lo deportivo: el Dakar 2026. Movido por una promesa personal hecha a su madre y el deseo de superar sus propios límites, Lastra se convertirá en el segundo cántabro en el segundo cántabro que participará en el legendario Rally Dakar en moto, tras Chus Puras. Y es que, a sus 49 años –«ya no soy ningún chaval», reconoce– ha conseguido certificar su participación defendiendo los colores de Old Friends Rally Team.

Ricardo, ¿qué le impulsó a fijarse el objetivo de competir en el Dakar? ¿Es un sueño de infancia, una meta deportiva reciente, un desafío personal…?

Lo cierto es que es algo que siempre he tenido ahí, un reto personal que quería cumplir. Mi madre, que murió en 2014, siempre estaba muy pendiente de mí cuando estaba en el monte con la moto, muy preocupada cuando iba a las carreras, insistía en que tuviera cuidado, que fuera con precaución. En una de esas conversaciones, yo le dije que su hijo algún día iba a correr el Dakar y hasta que no lo he conseguido no he parado. Es un reto como lo fue montar mi propia constructora. Es otra parte de mí. Y, aunque con mi edad, es algo que ya era muy complicado, lo cierto es que lo he conseguido.

¿Cuándo y cómo tomó la decisión firme de participar?

Llevo cerca de 20 años corriendo con las motos por el monte. En el 2017 fui subcampeón de España de la copa TT en la categoría veteranos y, en 2021, en esta misma copa, junto a Luis Muñoz, de Liérganes, nos proclamamos subcampeones de España en la categoría 'compañeros', donde todo se hace de dos en dos.

Con estos dos títulos ya avalados, pregunté a la organización del Dakar de los requisitos para poder participar y me trasladaron que si me clasificaba en el europeo, me dejaban correr el mundial. Y es que, para el mundial, debes tener dos o tres carreras de siete días en esta modalidad del desierto y acabar una de las cuatro grandes, como es Abu Dhabi Desert Challenge sin penalizaciones, todo un hito que conseguí en el mes de febrero, sellando así mi pasaporte al Dakar.

¿Qué representa para usted el Dakar?

Sin duda, es una prueba de superación personal. Para mí es muy importante, tengo a mi padre con una enfermedad desde hace muchos años, y quiero acabarlo para que lo vea con sus propios ojos.

Un reto como el Dakar, requiere una preparación física enorme. ¿Cómo está centrando esta preparación?

Desde que decidí esto hace 19 meses, trabajo con un preparador físico, Álvaro, que está conmigo tres horas a la semana metiéndome la mayor caña de mi vida. Esto lo compatibilizo con otros dos días de cardio y además, procuro ir mínimo 7 u 8 horas de moto en el monte a la semana.

Además de físicamente, se trata de una prueba tanto o más dura a nivel mental. ¿Cómo se ve?

Yo creo que es algo que tengo muy controlado. De hecho, ahora los 7 días en Abu Dhabi han sido muy duros. Es la carrera más dura después del Dakar y la he afrontado muy bien. Más de 7 horas metido en dunas kilométricas y ha pasado sin problema.

¿Cuál es su meta principal para el Dakar 2026?

Vivir la experiencia, disfrutarla y, por supuesto, acabar, sin penalizaciones, dentro de los tiempos.

¿Qué sacrificios personales, familiares o profesionales implica embarcarse en un proyecto de esta envergadura? ¿Qué apoyo recibe de tu entorno?

Sin duda alguna, la principal aportación que tengo, en la que me apoyan plenamente porque saben que es mi mundo y mi vida, son mi mujer y mis dos hijas. Y si ellas me apoyan, ya está, lo tengo todo.

¿Qué espera aprender de ti mismo durante todo este proceso de preparación y durante la carrera misma?

Valores. Todo lo que me he propuesto lo he conseguido y de aquí, lo que quiero es crecer personalmente y aprender esos valores que solo te puede dar una carrera como el Dakar.