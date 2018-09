Racing La Federación Cántabra ha encargado un estudio para levantar un graderío en el campo 3 de las Instalaciones Nando Yosu Los campos de Las Instalaciones Nando Yosu de La Albericia tendrán varias gradas más para albergar a los aficionados. : / Celedonio Martínez El proyecto, que ni siquiera conoce el Racing de modo oficial, comprende la instalación de una tribuna que podría tener dos caras y daría cobertura también al terreno de juego número 2 ASER FALAGÁN Santander Viernes, 28 septiembre 2018, 07:25

Las Instalaciones Nando Yosu pueden seguir creciendo. La Federación Cantabra de Fútbol ha encargado el primer estudio para la construcción de una grada en el campo 3, el primero de los de hierba artificial. El proyecto está aún en fase embrionaria, solo en unos primeros estudios, sin que se haya encargado siquiera el proyecto formal, sino solo buscar el modo en el que se podría instalar este graderío. De hecho, por el momento ni siquiera se ha informado al Racing, dado que el proyecto no es aún oficial, pero ante la pregunta de El Diario, la Federación Cántabra ha confirmado que existe esta iniciativa. De todos modos, el club no pondrá ningún problema a una propuesta que sí conoce de modo oficioso y a la que dará la bienvenida si finalmente fructifica.

De cara a dar el mejor servicio posible, se sopesará incluso la posibilidad de que el graderío tenga una doble orientación, de modo que pueda servir para seguir tanto los partidos del campo 3 como los de número 2, este de hierba natural y actualmente utilizado como auxiliar por el primer equipo y para los entrenamientos del Racing B.

Se plantea aquí, sin embargo un problema: el escaso espacio disponible entre los campos 2 y 3, como han observado y confirman tanto la Federación como el propio Racing, de modo que conseguir esta doble orientación parece una meta compleja. En caso de que no sea posible, se optará por dar servicio al campo 3, dado que es en ese donde juegan los equipos de la institución que pagará las obras.

No está en estudio, pero existe también la idea de dotar en el futuro al campo 2 con un nuevo anfiteatro

Y es que esa nueva grada serviría, en caso de que finalmente se construya, para que se puedan seguir los partidos de las categorías inferiores incluidos los del Racing, si bien el objetivo fundamental de la FCF es dar cobertura a sus propias actividades. Y es que la Federación puede utilizar las instalaciones en virtud del convenio firmado con el Racing y el Ayuntamiento de Santander y por el cual sufragó la reparación de los dos campos de césped sintético de las instalaciones verdiblancas de entrenamiento.

Se da además la circunstancia de que también el Racing femenino juega sus partidos de Segunda División en el campo 3 como consecuencia del complicado reparto que se debe hacer de las Instalaciones Nando Yosu. La gran actividad que ha mantenido siempre el Racing en sus instalaciones de entrenamiento se ha visto incrementada con la incorporación de los dos equipos femeninos, las actividades federativas y una decisión de Chuti Molina: la de dejar el campo 1 (el principal, con grada anexa al edificio multifunción) en exclusiva para el primer equipo, lo que ha exiliado incluso al Racing B, que este año disputa sus partidos oficiales en Villaescusa.

Una grada más

No es esta la única actuación prevista en La Albericia. Tras remodelar la cafetería y residencia y lavar la cara de un edificio muy moderno, pero que había experimentado demasiado deterioro para sus años de funcionamiento y presentaba ya en origen acabados muy austeros, el club tiene más proyectos de futuro, pero siempre en el medio y largo plazo. Y es que mientras no regrese a la LFP, con el consiguiente incremento exponencial de los ingresos que esto supondría, no tiene previsto llevar a cabo grandes actuaciones en su ciudad deportiva.

Según ha podido saber El Diario Montañés, sí se ha planteado sin embargo en las oficinas de los Campos de Sport la posibilidad (en este caso ni siquiera se ha encargado estudio, sino una posibilidad de futuro en caso de ascenso) de construir una grada junto al campo 2. En este caso sí que miraría sólo a este terreno de juego y nunca al 1. La grada 'a dos aguas' se descarta incluso como hipótesis de trabajo no sólo por la escasez de espacio (según la zona que se elija podría ser incluso menos que el disponible entre los campos 2 y 3), sino porque dada la situación de las instalaciones la grada se situaría en el peor lugar para el público, que quedaría muy a merced del viento.

El Racing considera que la grada ubicada en uno de los fondos, tras la portería y anexa al edificio multifunción, resulta suficiente, y si no opta por esa solución entre los campos 1 y 2 tampoco tiene muchas más alternativas. El lugar que ocupó la antigua grada lateral es ahora más estrecho y tiene además la dificultad de limitar con el Cuerpo Nacional de Policía, que podría poner problemas a su reconstrucción (tampoco el club la contempla), mientras que en el otro fondo no hay espacio suficiente disponible.