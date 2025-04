El difícil arte de 'empezar' perdiendo

Casi sin tiempo a ordenarse sobre el campo y sin que los aficionados se pudieran acomodar, el Racing ya iba perdiendo. Con la del ... sábado en El Alcoraz ya van seis jornadas en 2025 en las que a los verdiblancos les toca remontar un gol tempranero. El recibido por el Huesca fue en el minuto cinco y los demás no pasaron del minuto diez. Demasiado madrugadores para tener una explicación lógica. «No sé qué decir. Debemos aumentar la concentración, poco más puedo decir, pero es complicado empezar ya con 1-0», admitía resignado a su suerte José Alberto en Huesca.

Un pelotazo al espacio, 'dale tu que yo no llego...' Y gol de Kortajarena. La cara de los jugadores era un poema. Llovía sobre mojado porque en los cuatro meses de Liga de este año era la sexta vez que les pasaba. Lo mismo les ocurrió en Albacete, Córdoba, Gijón, Eibar y ante el Málaga en El Sardinero. En todos ellos tuvieron que remontar y en cuatro de les dio para ganar, pero en el resto se conformaron con repartir los puntos. Demasiado tributo para un equipo con las aspiraciones máximas de ascender a Primera División.

LOS GOLES TEMPRANEROS 1- Albacete-Racing. Un gol en el minuto 2 de Kofane complicó el partido en el Carlos Belmonte. Los cántabros lograron rescatar un punto ante los manchegos (2-2).

2- Córdoba-Racing. Saúl en propia meta en el minuto 5 volvía a poner el marcador en contra a las primeras de cambio. Pablo Rodríguez y Andrés Martín remontarían

3- Racing-Málaga. Lobete, de nuevo, en el minuto cinco adelantó a su equipo. Arana, por partida doble, volteó el marcador y completó la remontada..

4- Eibar-Racing. Los locales se adelantaron en el minuto diez y los verdiblancos solo pudieron recuperar las tablas después de un partido igualado (2-2).

5- Sporting-Racing. Apenas se había cumplido el minuto 3 cuando Dubasin anotaba. Los verdiblancos también consiguieron un punto en El Molinón.

6- Huesca-Racing. Un gol en el minuto 5 de Kortajarena. Después el partido se convirtió en una locura en la que los cántabros lograron anotar tres más.

Empezar por detrás en el marcador supone hacer saltar por los aires buena parte de lo trabajado durante la semana, al margen del estrés que provoca verse tan pronto en inferioridad. Sin embargo el Racing ha sabido sobreponerse a esa difícil circunstancia en campos complicados y, en el caso de este pasado fin de semana, con el añadido de jugar ante un rival directo y con la amenaza de quedarse con pie y medio fuera de los puestos de play off. Eso fue lo que vivió el equipo hasta que el minuto 51, es decir, más de medio partido. En ese momento, Mario García recogía un mal despeje de la zaga oscense, tras una parada de manual de Dani Jiménez justo antes de caer lesionado. El gol del chaval empataba la contienda y desataba una locura de partido «muy extraño» que acabó con otros dos tantos, uno de Andrés Martín y otro de Juan Carlos Arana, para completar la remontada. Desde luego fue una demostración de fortaleza coral de un grupo que precisamente evidenció todo lo contrario ante el Castellón una semana antes. «Está todo en las cabezas», repetía una y mil veces su entrenador. Pues bien, lo está, pero hay ocasiones que sí y otras que no.

De lo que no hay duda es de lo difícil que ha sido, un poco más si cabe, sumar los doce puntos en cuestión en estos seis partidos en los que un error de concentración o un despiste propio de la poca experiencia obligó a trabajar un poco más de lo previsto a las primeras de cambio.

Otras dos remontadas en la primera vuelta ante Eibar y Oviedo Frente al Eibar y al Oviedo, el Racing no encajó en los minutos iniciales, pero sí empezó perdiendo y logró sumar puntos. Ante los vascos, recibió un tanto de Puertas en el minuto 27 y otro de Carrillo en el 56 que logró neutralizar después con otros dos de Suleiman (86) y de Andrés Martín de penalti en el tiempo añadido (97) para rescatar un punto. Mejor se le dio en el Carlos Tartiere una semana después, jornada 3, cuando Chairi anotó en el minuto 12, y a última hora llegaría la locura con tres goles, dos de Andrés Martín y uno de Clèment Michelin. Cuatro puntos que subieron al casillero después de ir perdiendo.

En el Carlos Belmonte, en la jornada 22, Kofane anotó el primer gol en el minuto dos. Un auténtico descalabro que hace replantear la propuesta de fútbol casi sin empezar. Y en Albacete aún se puso la cosa peor con otro tanto de Morcillo para poner el 2 a 0. Dos goles, de Íñigo Vicente y Juan Carlos Arana, empataron el partido. Un sufrimiento extra para llevarse el premio menor, quizás por «un error evitable».

Lo mismo ocurrió en El Arcángel (Córdoba), donde Saúl en propia meta anotó en el minuto cinco. Solo el Almería había ganado en ese campo y el Racing perdía en el minuto cinco. Ahora bien, Pablo Rodríguez y Andrés Martín voltearon el marcador. Exactamente lo mismo sucedió en El Sardinero ante el Málaga. Ese día, Lobete se adelantó a la zaga racinguista en el minuto cinco y puso a su equipo por delante. Afortunadamente llegó pronto la remontada, ya que Juan Carlos Arana anotó el gol de la igualada en el minuto quince y trece minutos después el canario hizo el doblete anotando el segundo y a la postre gol de la victoria.

Remontar aporta un extra de alegría y de confianza al grupo cuando se consuma, pero obviamente multiplica por mil las dudas y los miedos mientras se trabaja el doble para enmendar los errores. No compensa. El Racing ha llegado a esta fase decisiva de la Liga sobreexcitado y con un peso sobre sus hombros elevado, después de ocupar puestos de tan alto privilegio. Empezar perdiendo conlleva nervios que en algunas ocasiones son difíciles de dominar. En dos campos muy complicados como son Ipurua y El Molinón, esa permisividad inicial del Racing, recibiendo un gol en el minuto diez ante el Eibar y otro en el minuto 3 ante el Sporting produjo una merma de potencial considerable. El equipo remó y remó, pero solo le dio para empatar (2-2) y (1-1) y repartir los puntos. Los partidos son muy largos y ocurren tantas cosas que no es estrictamente achacable el resultado final a lo que ocurre en los primeros minutos, pero no es menos cierto que altera el normal transcurso de los acontecimientos. No está el Racing para alterarse mucho en lo que le queda.