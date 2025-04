Las entradas para el Racing-Oviedo vuelan

Sergio Herrero Santander Miércoles, 30 de abril 2025, 13:33 Comenta Compartir

En la mañana de este miércoles se abría la venta de entradas, para abonados, de cara al partido entre Racing y Oviedo del próximo domingo 11 de mayo en los Campos de Sport. Y el papel está volando. En apenas tres horas ya se habían dispensando más de 2.000 entradas y el club ya ha abierto la cesión de asientos.

Las colas tanto en las taquillas como a través de la web han sido continuas, por lo que es probable que las entradas no duren mucho y los no abonados no tengan acceso a ellas porque se agoten antes, más allá de lo que pueda ir saliendo de la citada cesión de abonos. Los asientos liberados en La Gradona y en Tribuna Norte sólo se podrá acceder a ellos a través de la taquilla presencial.

Mientras tanto, de cara al encuentro del domingo -18.30 horas- en Cartagena, ya se han solicitado 300 entradas, después de que la plantilla y el club se comprometiesen a sufragar el importe total de las localidades a los seguidores verdiblancos. Quienes hayan pedido su entrada, deberán recogerla en el propio estadio de Cartagonova. Los que no acudan a retirarla no podrán participar en futuros sorteos.