«Gracias» de los futbolistas del Racing tras un año «muy duro»

Javi Castro

«Un gran año y un final muy duro»

«Se acaba una temporada que nos deja un final muy duro. Nos duele porque todos queríamos más y porque sabíamos lo cerca que lo teníamos. Pero eso no puede hacernos olvidar todo lo que hemos vivido durante el año». «Ha sido un gran año. Se está construyendo algo muy bonito y hay que seguir creyendo y trabajando para que esto no se detenga, porque este es el camino. También hemos cometido errores, sí, pero nos servirán para aprender, seguir mejorando y volver más fuertes». «Y no me quiero olvidar de la afición. Cada recibimiento, cada partido, cada momento a vuestro lado ha sido único. Ha sido una auténtica barbaridad lo que nos habéis hecho sentir. Gracias por estar ahí siempre, por no fallar nunca».