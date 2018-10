Fútbol | Racing Mirapeix, preparado para el debut Mirapeix (a la derecha en segundo término) será la novedad mañana en El Sardinero. / Javier Cotera Jon Ander, recuperado, llevará el nueve en detrimento de Juanjo, la otra alternativa | El juvenil apunta a titular ante las bajas de centrales, mientras que el delantero vasco se entrenó ayer con normalidad y podrá jugar frente al Calahorra MARCOS MENOCAL Santander Viernes, 26 octubre 2018, 07:32

En defensa, Olaortua está descartado y Figueras casi. En la delantera, los problemas son menores ya que este jueves Jon Ander entrenó con normalidad y hasta Dani Segovia se unió al grupo en buena parte del entrenamiento. Resta la leve sesión de este viernes, que más que para ejercitarse estará destinada a recuperar a los tocados y para confirmar las intenciones de Iván Ania que le pasa hojas al calendario confiando en que los lesionados mejoren.

«A Mirapeix le veo bien y tranquilo. Ha estado todo el año con nostros; en los entrenamientos se le ve que cada vez está mejor y más a gusto y lo transmite». Las palabras son de Óscar Gil, el único central disponible al 100% que ahora mismo tiene el Racing, dando la bendición futbolística al joven canterano de apenas 18 años al que salvo sorpresa de última hora le llegará ESTE SÁBADO el debut con el primer equipo. «Se le ve que está preparado y si tiene que jugar él, no sé si Jordi llegará o no, pero si juega 'Mirapa' lo hará bien e intetaremos que se adapte lo más rápido posible», añadió. Con Iñaki Olaortua descartado y Jordi Figueras con serias dudas, el joven futbolista es la opción de Iván Ania para el centro de la defensa ante el Calahorra.

LA ENFERMERÍA APTOS Jon Ander. El vasco llegará a tiempo.Después de no ejercitarse el lunes y apenas participar el miércoles, ayer se reintegró al grupo y estará disponible para Ania mañana en ElSardinero. Hidalgo. Está en perfectas condiciones.El futbolista descansó el pasdo domingo en Gijón. La acumulación de partidos hacía aconsejable que el extremo tuviera un respiro y ahora está disponible. DUDAS Jordi Figueras. Más que duda es seria duda. El catalán no ha tocado el balón en toda la semana y ayer, en el día clave, apenas saltó al terreno de juego. Tiene tocado el gemelo y Ania no quiere arriesgar ni lo más mínimo. Rulo. Fue una de las sorpresas ayer en La Albericia. El defensa se recupera de una lesión en el gemelo que sufrió en Baracaldo, pero ayer trabajó con el resto de compañeros. Es prematuro, pero podrían entrar en la lista. DESCARTES Olaortua. Sin tocar el balón en toda la semana y sin ni tan siquiera saltar al campo, el vasco está totalmente descartado para ser uno de los 18 elegidos que entre en la lista de convocados mañana. SegoviA. Aunque fue toda una sorpresa verle ayer en el campo y participando del entrenamniento con el grupo, sería muy pronto para que volviera. Ania lo reservará para que llegue al 100% al duelo en Irún. Kitoko. Mejora y ya está en la última fase de recuperación de la rotura de fibras que le apartó del campo en Lejona. El futbolista estuvo con el grupo y su puesta a punto invita a pensar que podría volver en Irún.

Por si fuera poco el positivismo mostrado por el que puede ser su compañero en el debut, el propio Pepe Aguilar, entrenador del equipo juvenil en el que milita el canterano, no tiene más que elogios: «Si Iván Ania estima oportuno contar con él creo que está preparado para actuar. Es un jugador dotado técnicamente y que además cuenta con una madurez superior a la que pueda demostrar su edad».

El gemelo de Figueras no mejora y no ha tocado el balón en toda la semana.

En la zaga, los problemas son evidentes, y Mirapeix que «lleva todo el año con el primer equipo» es el cuarto central de la plantilla. La única posibilidad que queda y que dejaría la chaval sin estrenarse es que Figueras se recupere entre este viernes y el sábado y finalmente se calce las botas. No ha tocado el balón en toda la semana; se retiró en El Molinón y su gemelo no está bien del todo. Ha trabajado en el gimnasio, con los fisios y recuperadores, pero el cuerpo técnico tiene muy clara la decisión: si hay el mínimo riesgo, no jugará. Demasiado tributo.

Así las cosas, la retaguardia, una de las líneas más sólidas y efectivas del equipo cuando ya se ha cumplido un cuarto de temporada está cogida con pinzas. Y eso que no todo son malas noticias. A Rulo, que desde el partido que el Racing jugó en Barakaldo hace ya casi cuatro semanas no se sumaba al grupo, ya se le pudo ver muy recuperado. Quizás sea prematuro contar con él en la lista del sábado, pero el zurdo ya está en la última fase de su puesta a punto. Óscar Gil admitía que «es normal que con todos los partidos que ha tenido el equipo haya molestias y lesiones en los jugadores». El vasco señalaba al partido de Gijón como uno de los más difíciles de afrontar ya que apenas hubo tiempo de recuperación después de la eliminatoria copera ante el Logroñés: «El partido de Gijón terminamos con Iñaki y Jordi bastante tocados, pero es que yo mismo acabé muy cansado y es normal. A mi se me hizo muy largo y salí con bastantes molestias». Afortudamente el vasco es el único de los zagueros a los que no les ha dejado KO el duelo asturiano.

Dadas las circunstancias, Ania podrá alinear al incombustible Aitor Buñuel que hasta la fecha ha jugado todos los minutos disputados, tanto en Copa como en Liga, 1.080 (12 partidos) minutos consecutivos sin que su rendimiento se haya resentido. En la otra banda contará con Julen Castañeda, protagonista en El Molinón, que ha sabido aprovechar precisamente la ausencia de Rulo. Los laterales los tiene cubiertos y queda por dilucidar la pareja de centrales. Para evitar cualquier tipo de duda sobre la presencia de Mirapeix, el propio Óscar Gil le mandó un mensaje muy positivo: «Es mucho mejor para él y para todos jugar en casa. Hemos visto que en campos como Baracaldo o el del Izarra, los partidos son totalmente distintos. El equipo en El Sardinero ataca constantemente, los centrales estamos en el medio campo y se disfruta mucho más. Le vendrá bien y trataremos de que se adapte lo más rápido posible», explicó Gil, quien además restó importancia a la posición que ocuparía en el campo uno y otro: «Los dos estamos cómodos en cualquier perfil, así que eso no sería ningún problema». Actualmente los zurdos escasean en la plantilla y salvo los dos laterales, Rulo y Julen, y Figueras no hay más en el vestuario.

El sino de los canteranos

La oportunidad que le puede llegar a Mirapeix es la vía por la que la gran mayoría de canteranos que salieron de La Albericia lograron dar el salto al primer equipo. La lesión o la sanción de algún futbolista de la primera plantilla es siempre el paso previo al debut.

Con la defensa con alfileres, las miradas en La Albericia este jueves estaban puestas en la delantera. Sin embargo, precisamente por ahí llegaron las alegrías al ver a Jon Ander trabajar con normalidad y a Dani Segovia contra pronóstico meterse con el grupo. Lo que el pasado miércoles eran penas pasaron a ser esperanzas. El atacante vasco completó la jornada sin problemas; durante la semana ha ido progresando y participando cada vez más de los entrenaientos para lograr su puesta a punto que salvo sorpresa la completará este sábado. Así las cosas, Jon Ander es probable que sea titular ante el Calahorra. Más complicado lo tiene Dani Segovia, a quien Ania reservará para que llegue disponible a la próxima cita a domiclio, (domingo día 4 de noviembre, a las 17.00 horas) ante el Real Unión de Irún. Juanjo tendrá que seguir esperando su oportunidad.

En cuanto al resto de posiciones, Kitoko también se ejercitó en parte del entrenamiento con sus compañeros y el congoleño apunta a Irún. El entrenador no enseñó sus cartas, pero todo hace indicar que Sergio Ruiz y Quique Rivero se repartirán el doble pivote y que Hidalgo, Cejudo, Cayarga y Lombardo harán lo propio con la línea de tres de ataque.