El cinturón de líder en juego

Domingo, 7 octubre 2018, 08:03

Los colores negro y amarillo del Barakaldo son historia viva de la Segunda División B. Con 34 temporadas en la categoría y más de 1.700 puntos en su haber, el conjunto fabril es el mejor equipo de la historia del fútbol de bronce español. Todo un clásico. Y de eso va el partido de esta tarde, de historia. De tumbar y alejar del liderato a un enemigo con solera. De romper una racha de 23 encuentros sin perder en Lasesarre en Liga, donde hasta a los que mejor memoria tienen les cuesta recordar cuándo fue la última derrota por aquellos lares. Y de seguir poniendo los cimientos para mandar a paseo por fin este infierno futbolístico. Porque para el Racing, sus apenas seis temporadas en Segunda División B son un auténtico suplicio. De hecho, los cuatro últimos cursos consecutivos de penar parecen un siglo completo. En una esquina, con calzón negro, el Barakaldo. En la otra, con pantalón verde y en defensa del primer puesto, el Racing. El cinturón de líder está en juego.

Cuando ayer, a eso de las 14.30 horas, empezó a soplar el viento por Santander, a más de uno se le vino a la memoria la horrible última visita a Lasesarre. El Racing hizo el ridículo en un choque en el que el fuerte aire fue el auténtico protagonista. Pero los malos augurios no tienen cabida en el racinguismo. Primero, porque el aficionado verdiblanco se toma dos tazas de fe por las mañanas. Y después, porque el equipo de Iván Ania ha demostrado que tiene alma. Compite, en cualquier escenario y circunstancia. Aunque llueva o sople el viento que sople.

El aire dio paso a una incómoda lluvia. Bajada de temperaturas. La bandera de cuadros al verano. El pistoletazo de salida al larguísimo invierno. La previsión meteorológica es aún peor para la jornada de hoy. Algo que no le vendrá nada bien a un maltratado césped de Lasesarre, del que echa pestes hasta el propio entrenador del Barakaldo, Aitor Larrazábal.

Sin embargo, pese a la dureza del rival y la blandura e irregularidad del terreno de juego, Iván Ania dijo el viernes en rueda de prensa que los experimentos, para otro día. «En partidos como este es en los que menos se debe inventar nada raro», añadió el asturiano. Así pues, parece que seguirá firme a la idea que trae de estas semanas atrás. Las bajas de Ritchie Kitoko, Álvaro Cejudo y César Díaz y Gándara también limitan el radio de acción del míster.

Así pues, todo apunta a que el entrenador verdiblanco -que cumplirá su segundo partido de sanción en la grada de Lasesarre- repetirá el 4-2-3-1 que sacó de inicio ante la Cultural de Durango y, que, hasta el momento, mejores impresiones ha dejado. Así, el inamovible Iván Crespo estará en portería, como insustituible es en el lateral derecho Aitor Buñuel. Por el flanco izquierdo, Julen Castañeda podría sustituir a Rulo por el perfil más defensivo del guipuzcoano. Y en el centro de la zaga, Jordi Figueras, Óscar Gil y el exjugador del Barakaldo Olaortua se juegan las dos plazas. Este último ha venido siendo suplente, pero el partido que se avecina hará elegir al míster lo que le parezca más adecuado para un juego probablemente muy directo.

El doble pivote tendrá los mismos protagonistas que el pasado domingo: Sergio Ruiz y Quique Rivero. El astillerense y el cabezonense han empastado bien en lo que va de campaña y, aunque Rafa de Vicente vuelve tras su sanción, parece que los puestos están adjudicados. Más problemas tiene Iván Ania para confeccionar la línea ofensiva de tres jugadores. O menos, según se mire. Básicamente porque jugarán los que quedan disponibles. Nico Hidalgo por la derecha; Enzo Lombardo por el centro y Berto Cayarga por la izquierda intentarán poner en el Racing el último pase que no tuvieron ante el colista.

Y en la delantera la cosa está entre un Dani Segovia en racha y un Jon Ander impetuoso que sigue buscando que la suerte le acompañe. El madrileño, a base de goles, se ha ganado la titularidad, así que tiene pinta de que parte por delante de su compañero de cara a la alineación de esta tarde. Además, por su envergadura y potencial en el juego aéreo le puede dar al Racing un arma más en su visita al Barakaldo.

Un choque en el que el liderato del grupo está en juego. Es pronto, pero cuanto antes mejor. La primera plaza, el título, ofrece pingües beneficios a la hora de afrontar el play off de ascenso. Mejor agarrarla ahora y no soltarla nunca más. Será una buena noticia y un gran paso de cara a volver a la élite. Lo que parece es que el partido de esta tarde no tendrá nada que ver con el enfrentamiento veraniego entre ambos contendientes. Se disputó en Galizano y allí el Racing ganó por 3-1 a un flojo Barakaldo. El conjunto vizcaíno ha iniciado la campaña de una forma espectacular. Por eso está donde está y por eso tiene la capacidad de jugarse el liderato con el Racing. Y más aún en su feudo, donde acumula una grandiosa racha sin hincar la rodilla. Los de Iván Ania intentarán romper ese récord.

Para derribar el fortín de Lasesarre, el equipo cántabro se lleva consigo a varios batallones de aficionados. Prácticamente la mitad de los presentes serán racinguistas, porque unos 2.000 seguidores cántabros desafiarán al mal tiempo y al Barakaldo en busca del mantenimiento del liderato. El curso pasado, del estadio fabril salieron abroncados pesos pesados de la plantilla como Borja Granero y Dani Aquino. Fue el principio del fin de la peor temporada de la historia del Racing. Esta vez la hinchada verdiblanca quiere sacar a los suyos en hombros después de una gran faena.

A pleno rendimiento

El choque de Anduva ante el Mirandés pilló a gran parte de la afición racinguista aún con bañador y chancletas. Esta vez, los verdiblancos ya se encuentran a pleno rendimiento. Porque en el fútbol, el síndrome post-vacacional tiene el efecto contrario que en el trabajo. Cuanto más tiempo de asueto balompédico, más ganas de volver a ocupar un asiento en la grada. Así que esta tarde, la Tribuna Norte de Lasesarre y gran parte del resto de zonas del estadio lucirán con los colores verde y blanco del Racing. A ruido, probablemente ganen los visitantes. A goles, está por ver.

Cerca del estadio baracaldés se encuentra una estación de tren bajo el epígrafe 'Desierto Barakaldo'. Tan duro y poco esperanzador como casi cualquier cosa en la Segunda División B. Pero los trenes pasan por los andenes para subirse en ellos, sentarse, mirar por la ventana y llegar a un destino mejor. Una victoria esta tarde será un buen billete hacia alguna parte.