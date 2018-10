Fútbol | Racing Del cielo a El Molinón Iván Ania dispara a puerta durante un entrenamiento de esta semana en La Albericia, junto a su segundo, César Negredo. / Javier Cotera El equipo de Iván Ania, con cansancio acumulado, debe mantener los pies en el suelo para seguir imbatido (El Molinón, 12.00 horas) S. HERRERO | A. FALAGÁN Gijón Domingo, 21 octubre 2018, 09:50

Esto no para. El espectáculo debe continuar. Y en el Racing, después de subir al cielo modesto de la Copa del Rey, hoy el piloto Iván Ania debe lograr aterrizar en buenas condiciones el avión verdiblanco. En una pista de excepción, como es la de El Molinón. Los sueños del torneo del KO deben quedar aparcados. Vuelve la Liga y el equipo cántabro tiene el reto de seguir mostrando esa imagen de superioridad que alimenta ese eslogan de 'Este año sí'. Porque no es fácil volver a la cruda realidad. Porque aunque a los verdiblancos les vaya bien, siguen habitando en el infierno. Y el Sporting B será el encargado de despertar al líder. Con ganas de convertir la apertura de ojos en una pesadilla.

Además del ánimo, Iván Ania tendrá que gestionar el cansancio. La batalla del miércoles fue satisfactoria, pero exigente después de una apuesta decidida por esta eliminatoria de Copa. Y los partidos se van acumulando, especialmente en las piernas de los jugadores que más protagonismo están teniendo: los Buñuel, Figueras, Sergio Ruiz o Enzo Lombardo, entre otros. No ha habido respiro en los últimos días entre esfuerzos y emociones. Así pues, lo más probable es que Ania realice hoy cambios en su alineación. El míster debe gestionar bien las energías porque, con otra eliminatoria copera a la vista, el Racing corre peligro de entrar en una dinámica de alto desgaste. Porque aquí no hay ni tiempo que perder ni puntos que dejarse por el camino.

Las lesiones están siendo abundantes en este primer tercio de la temporada para el Racing, aunque los buenos resultados están dejando la movida enfermería en un segundo plano. Kitoko, Rulo, Dani Segovia y Miguel Gándara son las bajas confirmadas. Y Nico Hidalgo es la principal duda por los problemas físicos que arrastra en los últimos días. El andaluz puede ser el primero de los reservados. Aunque precisamente por todos esos futbolistas en el dique seco, tampoco tiene mucho margen de maniobra el entrenador asturiano a la hora de repartir minutos. Hará lo que pueda.

Iván Crespo, en su condición de portero, permanece impasible ante el cansancio y la acumulación de minutos. No puede decir lo mismo un Aitor Buñuel que, sin recambio en el lateral derecho, lo ha jugado absolutamente todo. Hasta nueva orden o circunstancia, seguirá siendo así. Julen Castañeda ocupará el carril zurdo y en el centro de la zaga parece fijo Óscar Gil. Olaortua podría entrar para dar descanso a Figueras.

El doble pivote

Sin Kitoko, Sergio Ruiz parece insustituible en su labor de obrero en el centro del campo. Sólo una hipotética titularidad de Jerín podría dejar al astillerense de reposo. Y en el capítulo creador del doble pivote, Rafa de Vicente y Quique Rivero siguen mostrando sus respectivos argumentos por hacerse con un puesto en el once. Así pues, Iván Ania tendrá que elegir.

El 4-2-3-1 se va afianzando cada vez más y se ha convertido en el traje con el que a Ania le gusta vestir a su Racing. Por eso, salvo sorpresa, el míster seguirá apostando por esa línea de tres escoltando al delantero. Aquí le vienen los problemas, porque Nico Hidalgo lleva días tocado y quizá tenga que descansar por fin. En esta tesitura, Enzo Lombardo y Cayarga tienen pocas opciones de descansar y serán titulares. La duda es quién actuará por la banda derecha para suplir al motrileño. La decisión más natural sería darle por fin la titularidad a Álvaro Cejudo. El cordobés puede actuar por ese flanco o, por el contrario, jugar en la mediapunta, para que Lombardo entrase por la izquierda y Cayarga por la derecha. También existe la posibilidad de darle la titularidad a un César Díaz que vuelve a una convocatoria, pero parece poco probable cuando el manchego llega después de más de dos meses en el dique seco y sin ritmo competitivo. Y la más remota de las alternativas sería colocar a Jon Ander pegado a la línea de cal-Ania lo ha probado, sin mucho éxito- y dejar la punta de ataque a Juanjo. También Soberón ha entrado en una citación de la que el asturiano tendrá que dar un descarte. La lógica dice que Jon Ander será el '9'.

Para combatir contra el cansancio, el Racing viajó ayer mismo a Gijón, para hacer noche y no tener que madrugar más de la cuenta en la jornada de hoy. Antes de afrontar un encuentro en un escenario fantástico, pero frente a un rival poco deseable. Porque a los verdiblancos lo que les gustaría sería verse las caras con el Sporting, en una categoría superior, y no con su equipo filial. Pero las cosas están como están. Lo de jugar contra el Betis en la Copa del Rey suena genial, pero aquí el partido a partido cobra más sentido que nunca. Primero, lo importante. Ya llegará el momento de soñar.

Enfrente, el Racing tendrá a un conjunto yogurín con poco que ver con el filial desatado del pasado curso. Los rojiblancos no van pasando el rodillo semana tras semana. Pero, ojo, no se trata de un rival difícil de batir. De hecho, y aunque marcha octavo, con once puntos, sólo ha perdido un encuentro, precisamente contra su máximo rival: el Oviedo B (1-2).

El Racing, además de con su potencial empíricamente probado, llega a El Molinón con esa euforia que, bien utilizada, puede ser un importante arma. Y, además, con un batallón de más de 1.500 aficionados verdiblancos que se apostarán en las gradas del estadio rojiblanco para empujar a su equipo en este camino triunfal, en el que todavía no sabe lo que es hincar la rodilla. Y que siga la racha, porque hacía tiempo que el racinguismo no disfrutaba tanto y de una manera tan continua.