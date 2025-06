La rentabilidad del Racing en las páginas de compraventa

Ana del Castillo Santander Jueves, 5 de junio 2025, 13:16 | Actualizado 13:28h. Comenta Compartir

Ahora que aún hay esperanza para ver al Racing el año que viene peleando con los grandes en Primera División, los profesionales de las plataformas de compraventa, antes de que se pase la euforia, han sacado a relucir toda su artillería. Solo hay que escribir en los buscadores las palabras 'Racing' y 'Santander' para encontrar un catálogo verdiblanco con auténticas joyas. Alfombras, cromos, tazas, pines, escudos, banderas, equipaciones vintage...

Pero ojo que la picaresca del mercader llega a límites insólitos. Hay quien tiene en venta una bolsa de papel del club -la que te dan por 20 céntimos en la tienda de los Campos de Sport de El Sardinero cuando adquieres un artículo- a 20 euros. La descripción es la que no tiene precio: «Es de color verde y tiene el logo del club. Perfecta para ir de compras o para guardar cosas». Los detalles del producto señalan que es «de asa de cuerda blanca e impresión de alta calidad». Ganancia: 19 euros con 80 céntimos. Lo más llamativo de todo es que en la propia tienda del Racing tienen a la venta artículos, como cuentos, paraguas, bolígrafos, gorras o bufandas, entre otros objetos, por menos de 15 euros, que sumados a los veinte céntimos de la bolsa de papel, aún sale más barato que la transacción que ofrece el usuario de Wallapop. Pero el mercado es libre y el engaño caprichoso. Según publica el anuncio, la bolsa ya está 'reservada'.

En el catálogo de curiosidades, aparecen un par de tejas decorativas pintadas a mano con el escudo del Racing, «preciosos recuerdos de cerámica del club. Ideales para cualquier seguidor», reza el anuncio; una bandera del equipo de «tela satinada» por 150 euros; 22 cromos de la etapa de Marcelino García Toral por 16; uno solo de Panini, con el escudo del club, 10 euros; juegos de mesa; chapas Grefusa con los nombres de los jugadores de la plantilla del 2011-2012; un adorno de cartón para una tarta; o una «preciosa ilustración» del Racing, campeón de la Segunda División en la temporada 1949-50. Un dibujo en blanco y negro con las caricaturas de los jugadores del equipo de entonces: Herrero, Lorin, Mariano, Matiense, Alsua, Ortega, Ruiz, Amorabieta, Echebeste, Nemes y Joseíto.

El sumun de la rareza se lo lleva un anuncio que ofrece una gorra plegable en papel y cartón. Es como un farolillo, pero con una visera serigrafiada con el escudo del Racing. El vendedor no tiene claro si es de los años «30 o 40», pero lo que sí garantiza es su «curiosidad». ¿El precio? 38 euros.

También se vende por tres euros una entrada con fecha del 24 de octubre de 1993, correspondiente a la jornada 8 en la que se enfrentaron la Real Sociedad y el Racing en el estadio de Anoeta, en San Sebastián. «El resultado fue 2-0 con 2 goles de Meho Kodro», destaca con buena memoria el vendedor.

Las botas de Alsúa

Cuentan los expertos que era una gozada ver al equipo de la temporada 49/50. Los grandes aficionados que presenciaron aquella campaña no lo olvidan porque «jugaban en Segunda pero tenían equipo de Primera». Precisamente una de las prendas relacionadas con el club más caras de Wallapop está vinculada a esta etapa: las botas de Rafael Alsúa, mítico jugador que militó en las filas del Racing, del Real Madrid y de la Selección Española. El propietario pide por ellas 400 euros y señala que son procedentes de la tienda que tenía el propio delantero frente a los cines Coliseum. Añade que son de los años 40, que están en «perfecto estado» y que calzan el número 41-42. «Los cordones y los tacos son originales», apunta el buen vendedor.

Si algo tiene que envidiar la tienda del Racing a estos almacenes digitales es el merchandasing de scroll infinito en el que aparecen hasta alfombras o lámparas personalizadas. Y es que hay empresas que se han subido al carro para sacar rentabilidad a su negocio, sobre todo ahora que el club tiene tanto tirón. Por eso no es extraño encontrar anuncios dentro de estas plataformas que ofrecen tartas del Racing diseñadas a gusto del consumidor, lienzos, tazas, escudos esculpidos en piedra, en madera, en alabastro, en marmolina...

La tapadera de los bolis

«Vendo dos bolis con dos entradas en Tribuna Oeste para el Racing-Mirandés por 400 euros», «se venden 4 bolígrafos de gran recuerdo con regalo de 4 entradas seguidas en Tribuna Sur para Racing-Mirandés del Play-Off al no poder asistir, con un precio de 125€ cada unidad. No se negocia», «se vende boli bic y se regala entrada de Tribuna Sur para el partido de fase de ascenso Racing-Mirandés». El negocio de las entradas -si es que no es una estafa, el comprador debe asegurarse antes de abonar el artículo- va más allá. Esta práctica de vender un bolígrafo con entradas de regalo es una forma de eludir las restricciones legales de algunos portales, como Wallapop, Milanuncios o eBay, relacionadas con la reventa de tickets. Al disfrazar la transacción con la venta de un simple bic, se evita que el anuncio sea bloqueado o denunciado por la plataforma.

También hay anuncios con solicitudes de aficionados desesperados que no consiguieron entradas para el partido de play off de este domingo: «Busco dos entradas para el Racing-Mirandés. No me importa ubicación».

Ampliar La ventresca del Racing Quesos madurados, bolsas de patatas fritas, ventresca, bonito, sardinas y anchoas. El chicle verdiblanco se puede estirar tanto que incluso los supermercados Lupa ofrecen a sus clientes distintos productos con un etiquetado especial -en verde y negro- dedicado al Real Racing Club.

