Retratos de mujeres en la cima Sonia Casas, primera mujer guía de alta montaña en España. El fotógrafo y montañero Jon Martínez desarrolla un proyecto para visibilizar la presencia femenina en deportes de montaña M. VARGAS Domingo, 20 enero 2019

A Jon Martínez le apasionan los viajes, la fotografía y la actividad en la naturaleza, a la que suele acudir siempre con mujeres, por lo que decidió unir todos estos conceptos en el proyecto 'Montaña en femenino'. Lo que comenzó como el trabajo fin de curso en la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria, se ha convertido en una propuesta mucho más ambiciosa con un objetivo claro: visibilizar la presencia femenina en deportes de montaña.

«Suelo practicar esquí de travesía con una amiga y también he participado en cordadas mixtas y me doy cuenta de que, casi siempre, el reconocimiento es para el chico», confiesa Jon. «De hecho, cuando vamos a un refugio muchas veces me preguntan a mí por la travesía, cuando es mi compañera la que la ha preparado».

Estas pequeñas anécdotas le hicieron reflexionar sobre la escasa notoriedad que suelen tener las hazañas de mujeres en escaladas, ascensiones o en haber sido pioneras en este ámbito como el caso de Sonia Casas, la primera mujer guía de alta montaña de España.

La escaladora alavesa Irati Anda. / JON MARTÍNEZ

Jon se puso manos a la obra, primero con amigas con las que había compartido expediciones como Ruth Craven, una escocesa afincada en San Sebastián y miembro del equipo nacional femenino de alpinismo. A través de ella, contactó con Lynsey Jefferies, otra escaladora británica que explora las paredes de Euskadi en cuanto se lo permiten sus alumnos de inglés y con la italiana Sara Catalano.

Y así poco a poco, Jon Martínez acumula varios retratos de mujeres, entre los que también se incluyen las mejores escaladores vascas, como la alavesa Irati Anda, varias veces ganadora de la Copa de España, y los de Idoia Rubial y Maite Zumárraga, posiblemente la primera cordada femenina vasca a The Nose en El Capitán de Yosemite.

La primera fase del proyecto de Jon es la realización de fotografías en el estudio y siempre en blanco y negro, una técnica que transmite de manera muy real la fuerza de estas mujeres. «Quería hacer algo diferente. Mostrar cómo son estas deportistas fuera de la montaña». En un segundo proceso, el fotógrafo tiene previsto grabar entrevistas personales y fotografiar a las protagonistas en su propio medio: la montaña, para poder realizar un proyecto audiovisual completo.

El boca-oreja ha funcionado también en esta ocasión y más en un círculo tan conectado como el de los clubes de montaña, por lo que Jon Martínez también está detectando interés por formar parte de esta propuesta. «Hay muchas chicas que se están animando, pero sí me gustaría completarlo con algunas mujeres más veteranas y deportistas de otras modalidades, como el trail», asegura.

Lo que tiene claro Jon es que Montaña en femenino ha dejado de ser un trabajo de fin de curso «para ser un proyecto personal que irá creciendo con el tiempo».