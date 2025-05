El bosque y las montañas que dejan sin palabras

Marco G. Vidart Mogrovejo Viernes, 30 de mayo 2025, 19:13 Comenta Compartir

El español, idioma rico donde los haya, quizá se queda corto para describir el paisaje que se ve en muchas ocasiones. A veces, hasta uno se sorprende caminando 'pa trás'. Para no perderse nada de lo que queda tras de sí. Quien guste de bosque y vistas de montañas tiene en Mogrovejo la ruta perfecta. Su nombre, Bajo los Picos, ya es toda una declaración de intenciones. Pero además, es que lo tiene todo. De lo más asequible por distancia –apenas nueve kilómetros–, por dureza –solo una pendiente algo más exigente, justo al inicio–, señalizada a más no poder... Y esas vistas. Muchas veces no se encuentran las palabras y solo brota un resoplido.

Descubra la ruta a través de este vídeo. Marco G. Vidart

Mogrovejo, en el municipio de Camaleño, cuenta con un buen aparcamiento en el que dejar el coche y visitar este coqueto pueblo, elegido como el mejor de Cantabria en 2017. Justo al lado, se inicia la ruta. El camino recuerda que se está en Liébana. Ahí llega la pendiente más fuerte de todo el recorrido, con piso de cemento. Pero es poco más de medio kilómetro. A la derecha de la pista, una señal de madera –serán recurrentes en todo el camino– indica hacia dónde hay que seguir.

La ruta Localización: Camaleño.

Duración total: 3.00 horas.

Longitud total: 8,9 kilómetros.

Nivel: Fácil.

La pista pasa a ser la típica de montaña. Y al punto también suaviza hasta el extremo de convertirse en casi plana. Los claros entre los árboles permiten, lo primero, intuir por dónde discurrirá toda la ruta, que es circular; y por otro lado, se ven las imponentes moles de piedra.

Una primera zona con no mucho arbolado y por la que se flanquean prados, da paso a internarse de lleno en el bosque. Varios pequeños arroyos, de aguas cristalinas, atraviesan la senda. Todos se vadean con un pequeño salto o apoyándose en piedras. Uno de ellos está frente a una pequeña cabaña y un pequeño puente de madera permite cruzarlo. El paraje no puede ser más bonito.

Consulta la ruta en Wikiloc:

Powered by Wikiloc

Más señales llevan en la dirección correcta. Y el camino se acerca hacia la base de las montañas. Otro cartel, 'Bajo Picos', está junto a un imponente haya. Ahí se inicia ya un suave descenso. Entre los árboles, las montañas aparecen ya con una magnitud casi desmesurada. El paraje hace volar la imaginación y uno espera que tras una curva, aparezcan Aragorn y sus compañeros preguntando si se ha visto a un par de hobbits. La Tierra Media, en vez de Nueva Zelanda, bien había podido ser Mogrovejo.

Poco después, hay una bifurcación que es la excepción a la regla. No hay ningún cartel que la señalice, pero como la ruta no puede ser más intuitiva, es fácil acertar con el camino a seguir. Mientras que hacia la izquierda se subiría y se iría hacia las montañas, el camino bueno es el que sigue la bajada, el de la derecha. El suave descenso lleva a otro arroyo de montaña que, encajado entre árboles bajos, permite otra vista magnífica de las montañas.

La ruta Bajo los Picos, en imágenesVer 19 fotos Marco G. Vidart

En ese tramo ya de descenso hay que salvar pasos canadienses y portillas. Y el camino permite apreciar en toda su magnitud por dónde se ha venido. El bosque, a los pies de las montañas. Conforme uno se va alejando, con los prados a un lado volviendo a retomar el protagonismo, el paisaje se percibe casi en su totalidad, conformando una postal que deja sin palabras y hace pensar en visitar el paraje en distintas épocas del año para contemplar otras paletas de colores.

La pequeña localidad de Tanarrio es el siguiente hito en el camino. Hay que callejear un poco y estar atento a algunas señales que indican el camino correcto. En la carretera, una desviación entre los guardarraíles con un cartel coronado con unas albarcas, indica que ahí se retoma el camino por el monte, la mayor parte de descenso y entre bosque, en el que un puente sobre el río Seco (o Belondio) baja pletórico de agua. Tras un corto paseo, se llega a la localidad de Redo. Y a la entrada del pueblo, otro pequeño sendero, también indicado, llevará de vuelta al aparcamiento de Mogrovejo.

Una versión de Heidi, 'Reina de las Montañas', se rodó en Mogrovejo en 2016. A buen seguro que Samantha Allison, la actriz que encarnaba a Heidi, no hizo la ruta Bajo los Picos. Porque hubiese habido una noticia de alcance mundial. Que Heidi se queda. Que renuncia a los Alpes y se viene a Liébana. Para hacer una y otra vez una ruta de montaña bajo los Picos de Europa. Porque recorrerla una sola vez sabe a poco y, sobre todo, cuesta encontrar palabras para describirla.

1. El comienzo. En Mogrovejo hay un amplio aparcamiento en el que dejar el coche. Marco G. Vidart 2. Primer desvío. Tras una subida para dejar atrás el pueblo, hay que coger este camino hacia la derecha. 3. Las señales. La ruta, circular y muy intuitiva, está muy bien señalizada. 4. Vistas. El paisaje en muchos tramos es espectacular. 5. Tramo final Tras salir de Redo, en primer término, solo queda un corto sendero hasta Mogrovejo.. 1 /

Comenta Reporta un error