Hasta el confín del valle de Cereceda Pico Bistruey o Peña Astruya La marcha a través de invernales y algunas masas de bosque con destino a las cumbres por encima de Cucayo ofrece una gran riqueza paisajística FERMIN GARCÍA Sábado, 18 agosto 2018, 07:37

Las cumbres del valle de Cereceda, uno de los cuatro que forman la comarca de Liébana, es el objetivo de esta ruta. Arrancamos la marcha en Cucayo, tras un bello ascenso en el vehículo desde la capital del municipio, La Vega de Liébana. En el recorrido, de escasa dificultad, pero no exenta de dureza, atravesamos varios invernales y algún hayedo hasta alcanzar la cima del Bistruey (2.001 metros), que hace límite ya con Castilla y León. Su altitud nos permite disfrutar de un entorno de picos y peñas imponentes.

Comenzamos a caminar a la entrada de Cucayo, a la derecha, por una pista que pronto nos indicará la desviación a un molino del siglo XV a nuestra izquierda y que merece la pena desviarnos para visitarle. Poquito más adelante veremos una cuadra moderna junto al camino. A su lado se bifurca el camino; el de la derecha nos llevaría a los invernales de Ranes y puertos de Riofrío; el de la izquierda es el que debemos seguir nosotros, hacia el S-SO. A los tres minutos cruzamos un puente sobre el río Frío y unos metros más adelante cruzamos una portilla canadiense; ahora en constante y pendiente subida, con algunos 'tornos', ignorando un camino a la derecha que entra a unos prados, llegaremos en unos 25 minutos al Collado Sierra Lamoa e invernales de las Praízas. Continuamos en dirección S-SE. Una vez dejados atrás los invernales el camino se interna en el monte; a los pocos minutos, en una curva, sale un camino a la izquierda, que desechamos porque nos llevaría a las praderías de Pallerías.

Seguimos el camino hasta un invernal a la derecha y otro camino junto al mismo que sube a la derecha; también lo ignoremos. Seguiremos por el camino principal hasta cruzar un regato y poco después una portilla canadiense. Ignorando cualquier desvío a derecha o izquierda, llegaremos al Collado de Aruz, donde una alambrada y una portilla separan los pastos de Cucayo y Dobres de los puertos de Pineda. Desde este collado, dirección N-NE, en un giro de 90º, hay un fuerte repecho de casi 300 metros de desnivel hasta la cima del Pico Bistruey o Peña Astruya; es mejor no cruzar la portilla y ascenderlo por la izquierda de la alambrada. Hacia mitad de esta ascensión nos pasaremos a la derecha; no hay un camino definido, mas no hay pérdida, es sólo subir hacia la cima, N-NE.

Ficha Técnica Acceso Salimos de Santander por la A-67 y luego por la A-8 hasta la salida de Unquera;allí cogeremos la N-621. A la entrada de Potes seguimos, a la izquierda, hasta La Vega de Liébana;en esta localidad tomamos la CA-894 hasta Cucayo. Horario Entre 5 y 6 horas con paradas, fotos… Recorrido aproximado 14 kilómetros Punto de partida Cucayo, 936msmm Cota mas elevada Pico Bistruey, 2.001 msnm. Desnivel 1.070 metros, tanto en la ascensión como en el descenso Dificultad Ninguna Grado d dureza Moderada, tirando a un poco dura. Castografía Hoja 81-IV a 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional (MTN) Época recomendable Entre abril y noviembre; el resto del año suele estar nevado Ubicación Municipio de Vega de Liébana (Valle de Cereceda). Tipo de ruta Circular, aunque en 500 metros, en los invernales de las Praízas, iremos por el mismo camino tanto en la ascensión como en el descenso.

De las numerosas veces que he ascendido esta bellísima cima, nunca olvidaré aquel 4 de enero de 1990, cuando llegaba a las 9 de la mañana a la cima, todo nevado y con una helada con varios grados bajo cero; había partido a las seis de Caloca con una hermosa luna. No pude sacar fotos porque me temblaban las manos ateridas de frío.

El descenso lo haremos campo través (N-NO) hacia Muñeca. En el collado, sin ascender para irnos por el sur hacia el collado Ijande por donde más limpio y mejor lo veamos, y bajar hasta el chozo y fuente de Pallerías; desde aquí seguiremos bajando a la vera del arroyo, dirección oeste y, posteriormente girar a la izquierda, internarnos en el monte, cruzar otro regato y llegaremos al camino de subida. Un poco más abajo, en el collado denominado de Sierra Lamoa, cogeremos a la derecha un sendero que, dejando el Pico Mamozán a la izquierda y atravesando un pequeño y bellísimo hayedo, nos llevará al punto de partida.

Objetivos

Además de los convivenciales, lúdicos, deportivos, geográficos, medioambientales, etnográficos, histórico-artísticos, paisajísticos…, que en toda ruta debemos tener presentes, destacaremos, los siguientes:

–Este pico es de esos que se ve todo desde el mismo. Desde esta cima no nos hartamos de mirar en todas las direcciones: en frente, al norte, Pico Corcina, Campunuera, más allá Peña Sagra, macizos oriental y central de Picos…; giramos y vemos cimas y más cimas: Lezna, Pico Pumar, Peña Prieta, Curavacas, Coriscao, Jaro, La Concilla, Tres Mares, Ciqueras, Peña Labra, Peña Vieja, Llambrión, Tesorero, Morra Lechugales, Cortés, San Carlos, Samelar y un larguísimo etcétera.

–Cucayo se encuentra a 936 metros de altitud, es uno de los más altos de Liébana. Está declarado Conjunto Histórico. Además de varios ejemplos de arquitectura popular, allí pueden verse dos casonas nobles con escudos y la iglesia de San Mamés.

Una de las casonas presenta, a la altura de las ventanas del primer piso, tres piedras armeras de los apellidos Bedoya, Corral y Salceda (de izquierda a derecha). Este último tiene la inscripción 'El montañés más valiente/ que con su espada lucida/ al moro quitó la vida/ y se libró de la muerte'. En la otra casona también hay un escudo de los Salceda con el mismo lema. Respecto del apellido Corral, se trata de la rama a la que pertenecían los hidalgos de Del Corral y Soberón, que acabaron asentándose por tierras de Sahagún aprovechando la desamortización.

La iglesia de San Mamés, restaurada en 1914, alberga un sagrario del siglo XVI e imágenes populares de los siglos XVII y XVIII en unos retablos del XIX. Construida en el siglo XVIII, es de una sola nave dividida en tres tramos continuados en un ábside rectangular de la misma anchura al que se adosa la sacristía. La cubierta es de bóveda de crucería. En el interior hay un Descendimiento del XVIII y dos cuadros, de 1879, del pintor sevillano Augusto Manuel de Quesada.

–En la subida por carretera, cuando estamos a punto de llegar al pueblo, se atraviesan dos túneles; a la salida de uno de ellos se nos ofrece una panorámica espectacular del pueblo y de los montes que lo rodean. Y a la llegada o a nuestra marcha recomiendo hacer una parada en el mirador que está unos metros antes de atravesar el primer túnel.

–El valle de Cereceda es uno de los cuatro que conforman la comarca lebaniega. Todo él corresponde al municipio de Vega de Liébana; limita al oeste con la provincia de León y al sur con Palencia; al norte con el valle de Valdebaró (Camaleño) y Potes; al este limita con Cabezón de Liébana y Pesaguero. Sus 133,2 kilómetros cuadrados de superficie comprenden 17 núcleos de población; su capital es La Vega, que dista 120 kilómetros de Santander. En la actualidad tiene 940 habitantes, cuya economía es el sector primario y el terciario; hasta los años 90 predominaba la ganadería y agricultura, el turismo ha tomado gran importancia en estos últimos años.

Regado por el Quiviesa y su afluente, el río Frío, además de numerosos arroyuelos, el valle de Cereceda es de una gran riqueza paisajística, con frondosos bosques y cumbres que en ocasiones superan los dos mil metros de altitud. En esta zona es posible ver especies en peligro de extinción, como el oso pardo, el águila real y el urogallo. También posee hermosas iglesias, algunas de las cuales conservan algún restos románico, y sus construcciones civiles son fundamentalmente rústicas y montañesas, aunque sobresale alguna casona blasonada, como la de los Colmenares, en Valmeo. El pueblo de Dobres y su barrio de Cucayo han sido declarados, por su interés etnográfico, Conjunto Histórico.

El valle de Cereceda guarda, como toda Liébana, un tesoro natural único. Tiene dos importantes puertos de montaña: Río Frío y San Glorio. En el primero existen formas glaciares muy bien conservadas, con un conjunto de morrenas de las más claras y mejores de la región. Además, los afloramientos de rocas plutónicas en Pico Jano son, junto a los de la sierra del Cordel, únicos en Cantabria. El puerto de San Glorio, por su parte, es el paso de montaña más elevado de la región, con 1.609 metros de altitud, situado en la divisoria cantábrica y limítrofe con la provincia de León. En esta zona de San Glorio aparecen enormes masas de conglomerados de cantos redondeados, que forman grandes crestones de formas peculiares que resaltan el paisaje.

–La hoz de las Retuertas es una garganta formada por el río Frío entre Cucayo y Bárago, en las estribaciones del macizo calizo de la Peña Dobres, bordeada por el antiguo camino de Las Retuertas, que permitía el acceso desde el valle a los aislados pueblos de Dobres y Cucayo, hoy comunicados por una espectacular carretera que cruza la peña por dos túneles excavados en la roca.