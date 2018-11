Y en 2019, ¿qué?

A punto de finalizar la temporada de Trail 2018 en Cantabria, tanto los corredores como los aficionados y organizadores hemos tenido un año muy sobresaltado.

Empezó con la entrada en vigor y aplicación de la nueva Ley de Juegos y Espectáculos del Gobierno de Cantabria, en donde las autorizaciones administrativas para todo tipo de evento deportivo que transcurra por más de un municipio dependían del visto de la federación correspondiente, la Federación Cántabra de Deportes de Montaña y Escalada (Fcdme). Aquí en Cantabria, se comenzó con un gran sobresalto, cuando se suspendió la primera prueba de las conocidas 'Trail Series', el Epic Trail Villa de Cartes.

Para los que no sepáis qué son las 'Trail Series Cantabria', es un circuito de carreras por montaña (Trail), sin ánimo de lucro y con unos principios muy claros: ser populares, tener calidad y seguridad para todos los participantes, aparte de dar a conocer el entorno de los pueblos, tanto naturales, como artísticos, en los que se celebran. Esta suspensión se debió a que los organizadores no solicitaron la homologación a la Fedme y esta informó negativamente sobre la prueba, recomendando al Gobierno aplicar las medidas necesarias para que esta prueba no se celebrase.

Esto supuso la suspensión del popular circuito 'Trail Series Cantabria', en donde participaban más de 4.000 personas.

Con este susto en el cuerpo muchos organizadores decidieron, o bien acatar y someterse a la Fcdme, o suspender la prueba, como fue el caso del Trail Sierra de Ibio, Trail Dobres y Cucayo. Otras pruebas muy reconocidas a nivel regional y nacional como Ecoparque Trail y Trail Costa Quebrada decidieron cambiar su ámbito federativo y trasladarse a la Federación Cántabria de Atletismo (FCA).

Así hemos transcurrido la temporada hasta este mes de octubre; con suspensiones, cambios federativos, caída de participantes en las pruebas. Pienso yo, al no tener claro su objetivo competitivo, y cuando ya pensábamos que estaba el asunto más tranquilo llegó la celebración de Pico Jano Vertical, una tradicional prueba que llega ya nueve ediciones. La cita que siempre cerró la temporada para las 'Trail Series Cantabria' y volvió a la carga la Fcdme. En este caso con un escrito más contundente, en el que desde la Fcdme se anima a que se adopten todas las medidas posibles, incluidas las fuerzas de seguridad, para que no se celebrase la prueba, afortunadamente, la competición se celebró sin incidente alguno.

¿Y ahora, qué hacemos de cara al 2019?

Sólo recordar que, desde este mes de julio, el Consejo Superior de Deportes ya se decantó, para quién es la competencia de los Trail y es para atletismo (RFEA), y la Federación de Montaña tan solo tiene competencias para carreras que sobrepasen los 2.000 metros, es decir, en Cantabria, sólo se podría organizar bajo el amparo de la Fcdme, el Trail Herradura de Campoo. No obstante, todo lo que viene a continuación pertenecería a otro artículo.