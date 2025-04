La banda Merino presenta disco en Comillas y Querida Margot recala en Santander, en la agenda del sábado

Pilar González Ruiz Santander Jueves, 17 de abril 2025, 16:58 Comenta Compartir

Semana de pasión y entrega también en lo musical. En la sala Rock Beer The New, concierto este viernes de Whatever!, una banda de Badajoz influenciada por referentes del punk que presentan 'Cumbia Guateke Forever', su segundo álbum. Estarán acompañados por las bandas MayDay y Catapunch.

Y en El Almacén de Little Bobby, como cada viernes, música de los 80 y 90 en la Escuela de Calor (21.00 horas).

El sábado, el New recibe la visita de las bandas Buenos Vampiros (post punk, Argentina) y Tetas Frías (rock, Barcelona). A las 20.30 horas. Ese mismo día, Querida Margot visita la Sala Niágara dentro de su gira 'Postdata Tour'. Estarán acompañados por Maxwell y Smarts.

Lost in Covers harán doblete, llevando sus versiones de pop el sábado a La Costa del Chonuco, Laredo (13.30 horas) y el domingo a La Loma del Chonuco, La Concha de Villaescusa (13.00 horas). Y en La Capilla Music Hall de Comillas (22.00 horas), la banda madrileña Merino presentará su disco 'El bosque'.

El domingo en el Centro Cultural Eureka, conciertos de Mikel Vega & Fernando Carvalho y de Radithor & Passion Farolas, cerimentación que confluyen y empastan en una praxis musical En Albarrio Bar, concierto de Music Time Machine en formato acústico el domingo a las 14.30 horas y por la tarde, en el Rock Beer The New, Aeolian llevará su blackened death metal.