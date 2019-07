Sofía Ellar: «La tecnología ha acabado con la esencia del directo» Sofía Ellar en la playa del Camello, donde pasa parte de sus vacaciones / J. Cotera Festivales La cantautora vinculada a Cantabria, vuelve con sus últimas canciones, el 4 de julio, al festival Música en Grande JAVIER GANGOITI Santander Martes, 2 julio 2019, 07:32

«Bien, bien. En Mallorca, disfrutando del último día de escapada. Tengo una mañana... Brutal. Pero bien, bien. Dando la bienvenida a todo lo que venga. Al final todo esto es trabajo y el trabajo siempre es bienvenido. Bien». No para quieta. Será porque, en poco más de dos años, Sofía Ellar (Londres, 1993), ha pasado de cantar ante una cámara a hacerlo en un escenario delante de miles de personas.

El 4 de julio volverá a dar muestra de su talento en Cantabria, «mi casa», en el marco del festival Música en Grande que acoge Torrelavega, en los Campos del Malecón. Está que no para: «Tengo una ilusión... Muy bien, muy bien».

- Cantabria está muy presente en sus canciones ¿Qué supone esta vuelta?

- Siempre procuro hacer una parada en Cantabria, cada verano, porque volver siempre es un gusto. Además, en Torrelavega nunca hemos tocado, esta vez venimos a otro rollo, en plan 'festi'. Poder conformar el cartel junto a otras grandes mujeres comulga mucho con mi filosofía de defender a la mujer libre y trabajadora. Mucha ilusión, mucha, mucha, porque es mi casa.

C. Hors

- Presentará en directo su último single, 'Ahora dime': «Y ahora dime si te calientan como lo hace el sol si fallaste al amor... Si la mala fui yo» ¿Basada en hechos reales?

- Siempre hay una parte de realidad. Luego llega el factor de la exageración romántica que convierte esa idea inicial en algo que pueda remover por dentro al público. 'Ahora dime' es una canción aplicable a cualquier tipo de persona. Es una manera de contar cómo me he ido labrando mi camino de forma independiente, lo que me ha costado y cómo al final, por mucho que la gente te diga que no puedes conseguir algo, todo se puede conseguir. «Ahora dime que no puedo hacer esto también...». En ese plan.

- Esa es otra. Sigue trabajando de manera independiente. ¿Alguna vez le ha tentado una discográfica?

- ¡Sí! Y me siguen tentando a día de hoy. Son dos modelos distintos. En mi caso, puede que a veces sólo se ve el glamour, las giras... Pero la carretera es muy dura, guisarse todo uno mismo satisface mucho pero a la hora de la verdad te llevas unos disgustos... Por contra, si estas con una discográfica, siempre vas a tener un equipo que hace algunas cosas por ti. Tengo muy buena relación con todas y creo que nunca hay que cerrar puertas.

- ¿Alguna influencia que pueda sorprender al público?

- Bufff... De todo. Mi madre me inculcó mucho a Silvio Rodríguez. También la música italiana, que siempre ha sido una referencia para mí, como Umberto Tozzi. Mucho cantautor pero también artistas de todo tipo. Te escuchas una playlist mía en Spotify y puedes flipar. En un momento puedo estar escuchando a Carlos Vives, Fonseca, música colombiana que, por cierto, no me puede apasionar más. Esos acordeones... 'Ahora dime' es un ejemplo de que se puede obtener inspiración de todos lados. Luego toca convertir esa inspiración en algo tuyo.

- En el escenario se planta con su guitarra y sus músicos, sin ritmos ni sonidos pregrabados. ¿Es un modelo de directo en peligro de extinción?

- Yo siempre procuro apostar por el de verdad. Creo que se está perdiendo la esencia del directo. Ahora se dispara una secuencia. La tecnología hay permitido que estas cosas puedan ocurrir que también es plus porque te ahorras el sueldo, las dietas y la estancia de un músico y te aseguras que todo suena enclaquetado a la perfección. Yo creo que la magia del directo está en otras cosas. Una mirada para hacer un cambio en la mitad de la canción, retrasar su final, la complicidad entre los músicos... Eso es lo que yo admiro.

- ¿La música sigue siendo un mundo de hombres?

- He oído de todo y me ha pasado de todo, para lo bueno y para lo malo. He llegado a oír muchas cosas incluso en boca de mujeres, como que conseguir promo paraellas es más complicado. Yo tengo mis dudas. Una chica joven, que haga música fresca, no debería tener ningún problema para hacerse camino, ¿no? Supongo que hay de todo.

- ¿También machismo?

- Pues claro que sí, y disgustos. Hacer una entrevista de 40 preguntas y aparecer como la 'novia de', y que no te reconozcan por tus propios méritos, de haber emprendido tu propio negocio. Eso no importa, para qué... Yo soy partidaria de darle la vuelta y valorar el hecho de estar viviendo esta revolución feminista increíble. Hay artistas que sí que han tenido realmente difícil defenderse. Estoy hablando de Malú, Rosana. Esas sí que nos abierto el camino y nos lo han puesto más fácil para poder dar un golpe sobre la mesa.

- Música aparte, ¿se ve haciendo otras cosas en el futuro?

- El tema de los doblajes es un mundo que me encanta. Estoy todo el día imitando, desde que me levanto hasta que me acuesto. La radio me encanta, ser actriz me encantaría también... Aunque me den un papel como árbol... (risas). También tengo pendiente escribir un libro de poemas cortos, contando mi experiencia, aunque todavía tiene que pasar algo de tiempo para que pueda contar más cosas.