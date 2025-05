Alumnos de la escuela de adultos deberán repetir el curso tras quedarse sin profesora La docente, trabajadora municipal, cogió una baja y no fue sustituida pese al aviso del centro en enero, dejando sin clase a veinte estudiantes de FP Básica

Javier Gangoiti Torrelavega Sábado, 10 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

Imagine que está estudiando Formación Profesional Básica y, a mitad de curso, de repente le dicen que tendrá que repetir porque no hay profesor ... que imparta las clases hasta junio. Eso es lo que le ha pasado a veinte alumnos del Centro Público de Educación de Personas Adultas Caligrama, en Torrelavega, tras no reemplazarse a una profesora que ha necesitado la baja médica. Y no ha sido una sorpresa o algo sobrevenido. La ausencia de esta docente, trabajadora municipal, era un hecho sabido hace meses y que desde la escuela de adultos ya notificaron al Ayuntamiento de Torrelavega en enero, como aseguran desde el centro. Pero todo ha seguido igual desde entonces: la profesora se ha tenido que coger la baja y, con ella, se han tenido que marchar también los veinte alumnos a los que impartía clases de primero y segundo de FP Básica, que deberán repetir curso al ser esta una enseñanza reglada. Se han quedado sin profe y sin clase.

¿Y qué dicen en el Ayuntamiento? Todo lo que han dicho ha sido en respuesta a unas críticas del PP sobre el tema y un comunicado municipal lanzado en las últimas horas; la realidad es que este periódico intentó sin éxito ponerse en contacto con la concejala de Educación, Esther Vélez, en estas últimas horas. Siendo así, lo que viene a decir en esa nota el Ayuntamiento es que no disponen de los medios suficientes para sustituir a esta profesional -al parecer la única de la escuela que hoy por hoy forma parte de la plantilla municipal y no de Educación- y también que han dado traslado a la Consejería del problema, realizando una petición para que asuma la plaza y garantice la continuidad del servicio. «Esa es la única vía que asegura estabilidad, reposición automática y cobertura de bajas para estos puestos», argumentaban desde la Concejalía, esgrimiendo además que la plaza de la docente «carece de reposición automática en casos de baja, al tratarse de una dotación no cubierta por mecanismos de sustitución directa». Desde la Consejería niegan haber recibido ninguna comunicación y aseguran que la competencia es puramente municipal, recordando al Ayuntamiento que el Gobierno no pueden mandar a un docente ahora de cualquier forma. Esto es jurídicamente inviable, como explican, reiterando que la competencia es local y no autonómica en este caso. Mientras tanto, en la escuela de adultos existe un malestar importante por esta situación, de la que avisaron, dicen, a ambas administraciones. Veinte personas pierden el curso y deberán repetir, pero se quedan colgadas prácticamente un centenar (92). Los veinte alumnos que deben repetir cursan primero y segundo de FP Básica, estudios reglados que deberán realizar otra vez el año que viene si quieren seguir ascendiendo académicamente. Sin embargo, cabe tener presentes a otros 72 estudiantes afectados y que, también con esta profesora, venían recibiendo clases de Español y acudiendo a talleres de educación emocional o competencias básicas. El centro está haciendo malabares para reubicar a los de Español, un encaje de bolillos con horarios, aulas y profesores que tal vez no garantice una solución para todos, como anticipan; al resto, los de los talleres, no les quedará más remedio que elegir otro taller, si desean continuar acudiendo. Al menos veinte estudiantes, como mínimo, pierden el curso, pero la problemática generada afecta a prácticamente un centenar de personas. Desde el centro lamentan que esto se habría solucionado con «voluntad» y si ambas administraciones se hubieran puesto de acuerdo hace unos meses. «Que se arreglen, pero que atiendan a los alumnos», decía una integrante de la escuela estos días. El fin de curso anticipado en la escuela de adultos se daba a conocer esta semana con las críticas del PP y su portavoz, Miguel Ángel Vargas. «Lo más grave es que varios concejales de PRC y PSOE sabían desde enero que esta situación iba a llegar. Es vergonzoso que se les llene la boca hablando de educación pública y luego hagan estas cosas».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Torrelavega