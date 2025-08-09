Una empresa cántabra de restauración de yates se ofrece a rehabilitar los galeones de Vital Alsar

El informe de los Talleres Municipales del Ayuntamiento de Santander fue claro en su conclusión: reparar los galeones de Vital Alsar es «inviable». Entre ... otras cuestiones, el servicio señalaba que la profesión de calafatero o carpintero de ribera está en extinción en España. La conclusión ha causado revuelo entre la oposición y los vecinos de la ciudad, pero también entre profesionales que niegan que no haya quien los repare. Y no es que haya en España, sino que hay en Cantabria. La empresa Kateb, que lleva más de 25 años dedicado a la restauración de yates en la región –trabaja, principalmente, en Raos y en Laredo– afirma que también hacen trabajos de calafatería cuando le llegan clientes con barcos de madera. Su propietario, Vicente Abaga, tiene tan clara su propuesta que afirma «con los ojos cerrados» que, junto a su equipo, pueden reparar los emblemáticos navíos del marino santanderino que están expuestos en La Magdalena. «Me quedé con la boca abierta cuando leí que el Ayuntamiento decía que es inviable repararlos».

Ahora, Abaga trabaja sobre todo en Laredo, pero su intención es ponerse en contacto con el Ayuntamiento para trasladarles que su empresa –con un pequeño equipo de cuatro profesionales– puede hacerse cargo del arreglo de lo que considera «un monumento de la ciudad que todo el mundo visitaba cuando iba a Santander». De hecho, él mismo tiene una foto con su hija cuando esta apenas tenía tres meses –ahora tiene 27 años– y con los barcos de fondo. Hace tiempo que no los visita, pero tiene intención de acercarse a cerciorarse del estado actual de los navíos y del tipo de madera que los conforma para poder calcular el presupuesto que costaría rehabilitarlos. «Si dicen que es inviable igual es porque una empresa grande les ha dado un presupuesto inflado, nosotros no lo abultaríamos», garantiza. También apunta que se trata de barcos que «no van a ir al agua, son monumentos», pero que «por supuesto lo haríamos bien» y que en su equipo cuenta con un carpintero y un metalista que se encargarían de llevar a cabo las tareas necesarias.

Abaga recuerda que estos barcos «antes estaban barnizados al agua. Luego, los pintaron de negro. Si no hay mantenimiento, nada es eterno». Una de las primeras informaciones que necesitaría conocer para determinar cómo reparar los barcos es qué madera se utilizó. «Puede ser teca, iroko o jatoba. Las tres son duras y duraderas». También habría que tratarlas «y no dejar que se pudra». No tiene duda de que pueden repararlos porque «no hay ninguna madera que no se pueda cambiar una a una con la plantilla del casco».

A las protestas del PRC por la postura del equipo de gobierno respecto a no reparar los barcos, se han unido el PSOE –que ya alertó de su mal estado el año pasado– y Vox. Así, el regionalista Felipe Piña dio a conocer el informe de Talleres Municipales que revelaba que la reparación era «inviable» y el edil lamentó el «desprecio» del PP al patrimonio de la ciudad. Por su parte, el socialista Daniel Fernández asegura que «frente a su abandono, defendemos un Santander con alma, que cuide su historia para construir un futuro con orgullo y sentido». Y desde Vox, Laura Velasco afirma que «han pasado cinco años desde que denunciamos por primera vez el deterioro de los galeones. Hoy están aún peor. ¿Cuánto más va a dejar el Ayuntamiento que se pudra esta parte de nuestra historia?».