Los galeones de Vital Alsar están muy deteriorados por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento.

Los galeones de Vital Alsar están muy deteriorados por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento. Roberto Ruiz

Una empresa cántabra de restauración de yates se ofrece a rehabilitar los galeones de Vital Alsar

Kateb tratará de concertar una reunión con el Ayuntamiento para trasladarles qué proyecto de reparación podrían desarrollar en los navíos

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Sábado, 9 de agosto 2025, 07:34

El informe de los Talleres Municipales del Ayuntamiento de Santander fue claro en su conclusión: reparar los galeones de Vital Alsar es «inviable». Entre otras cuestiones, el servicio señalaba que la profesión de calafatero o carpintero de ribera está en extinción en España. La conclusión ha causado revuelo entre la oposición y los vecinos de la ciudad, pero también entre profesionales que niegan que no haya quien los repare. Y no es que haya en España, sino que hay en Cantabria. La empresa Kateb, que lleva más de 25 años dedicado a la restauración de yates en la región –trabaja, principalmente, en Raos y en Laredo– afirma que también hacen trabajos de calafatería cuando le llegan clientes con barcos de madera. Su propietario, Vicente Abaga, tiene tan clara su propuesta que afirma «con los ojos cerrados» que, junto a su equipo, pueden reparar los emblemáticos navíos del marino santanderino que están expuestos en La Magdalena. «Me quedé con la boca abierta cuando leí que el Ayuntamiento decía que es inviable repararlos».

