El Ayuntamiento de Santander descarta el arreglo de los galeones de Vital Alsar porque es «inviable»

Los galeones con los que Vital Alsar viajó desde Tampico (México) hasta Santander hace 47 años son uno de los puntos turísticos principales de la ... ciudad. Llevan décadas expuestos en la Península de La Magdalena y allí se acerca gente de todas las edades a conocerlos. Los más mayores; para profundizar en los detalles de la travesía del marino; y los más pequeños, para imaginar aventuras de piratas a bordo. Pero esta visita es cada vez más complicada. El recinto de los navíos está vallado por el estado de degradación de los mismos y no parece que la situación se vaya a revertir. Como apuntan desde el Ayuntamiento –y tras la insistencia del PRC para conocer el informe que se realizó el año pasado sobre su estado–, es «inviable» recuperarlos. Según apuntan los Talleres Municipales, no quedan profesionales en España que puedan repararlos y la 'solución' sería hacer una réplica, una posibilidad que se estudiará. El portavoz regionalista, Felipe Piña, niega que no haya profesionales en España –serían carpinteros de ribera o calafateros– y lamenta la «inacción» del PP, que con la falta de mantenimiento de los navíos muestra su «desprecio» por el patrimonio de la ciudad.

Así, como informan desde el equipo de gobierno, los informes técnicos realizados sobre el estado de los galeones de Vital Alsar han determinado «que su arreglo es inviable por su estado de deterioro y porque el gremio profesional que podría hacer posible una intervención rehabilitadora, el de los carpinteros de ribera, es un oficio en desaparición en España». Respecto a la seguridad, el documento asegura que «no existe riesgo inminente de que las estructuras puedan desprenderse» pero, por precaución, el Ayuntamiento limitó el pasado mayo el acceso con un vallado perimetral que evite riesgos. «Mientras tanto, el Ayuntamiento trabaja en el estudio de diferentes alternativas sobre el futuro de los galeones».

Ampliar Algunas piezas, como mástiles, están rotos y caídos. Roberto Ruiz

A Piña le ha costado recibir respuesta sobre los galeones. Como explica, su grupo municipal lleva «desde febrero» reclamando el «informe prometido» por la Concejalía de Servicios Generales «a finales del verano pasado» para determinar su estado y la viabilidad económica de su rehabilitación. Según explica el regionalista, ha tenido que registrar esta solicitud «hasta en diez ocasiones» debido al «hermetismo» del equipo de gobierno. «Siete meses después hemos constatado lo que temíamos, que Gema Igual no quiere hacer nada por salvar estas embarcaciones y que va a dejar que se caigan».

Los regionalistas recibieron la confirmación por escrito de que «no hay más informes del servicio de talleres» desde junio de 2024 y que desde 2023 existe una restricción emitida por el Servicio de Prevención que «impide subir a las embarcaciones por su estado». Además, el texto señala que no se puede «obtener un presupuesto que valore la intervención, que pasaría por crear una réplica» ya que «la actividad de carpinteros de ribera, calafeteros o carpinteros navales con capacidad para desarrollar un navío de esas características son oficios desaparecidos en España». Una afirmación que, según Piña, es «totalmente incierta».

Otro detalle que recoge el informe es que una embarcación de madera «tiene una duración de 25 y 30 años, excepto que se hayan sustituido todos los elementos de madera de la situación original». De esta afirmación, desde el PRC extraen que en estos años «no han hecho absolutamente nada por tratar de preservar los galeones». Y por eso Piña critica la «inacción» del equipo de gobierno para preservarlos y subraya que se trata de «una nueva muestra del desprecio del PP hacia el patrimonio de la ciudad y el legado de Vital Alsar».

Madera desconchada y recinto vallado desde el pasado mayo

El estado de deterioro que presenta el museo al aire libre en honor a Vital Alsar es notable desde hace varios años, aunque la situación es especialmente alarmante desde hace un par de ellos. Los mástiles de las embarcaciones están rotos; el cartel explicativo del museo, resquebrajado, lo que dificulta su lectura; la madera de los tres galeones está levantada y en algunas partes incluso podrida; y la balsa no es la original, es una réplica en material sintético que se realizó tras pudrirse la original en ese mismo lugar y que simula a la construida en Guayaquil, sobre la cual el marino cruzó el Pacífico en 1970. Fue uno de los viajes más largos de la historia realizado en una embarcación tan frágil. Precisamente porque es una réplica, se encuentra algo mejor conservada que los galeones. Para evitar que el trasiego de visitantes empeore el estado de este museo, los operarios de los Talleres Municipales instalaron en mayo un vallado perimetral que también cumple la función de evitar riesgos, aunque afirman que no hay peligro.