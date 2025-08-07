El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los tres galeones de Vital Alsar, vallados, están deteriorados por el paso de los años y lucen desconchones en sus piezas de madera.

Roberto Ruiz

El Ayuntamiento de Santander descarta el arreglo de los galeones de Vital Alsar porque es «inviable»

El PRC señala al equipo de gobierno por su «inacción», falta de mantenimiento y «desprecio» por el patrimonio de la ciudad

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Jueves, 7 de agosto 2025, 07:16

Los galeones con los que Vital Alsar viajó desde Tampico (México) hasta Santander hace 47 años son uno de los puntos turísticos principales de la ... ciudad. Llevan décadas expuestos en la Península de La Magdalena y allí se acerca gente de todas las edades a conocerlos. Los más mayores; para profundizar en los detalles de la travesía del marino; y los más pequeños, para imaginar aventuras de piratas a bordo. Pero esta visita es cada vez más complicada. El recinto de los navíos está vallado por el estado de degradación de los mismos y no parece que la situación se vaya a revertir. Como apuntan desde el Ayuntamiento –y tras la insistencia del PRC para conocer el informe que se realizó el año pasado sobre su estado–, es «inviable» recuperarlos. Según apuntan los Talleres Municipales, no quedan profesionales en España que puedan repararlos y la 'solución' sería hacer una réplica, una posibilidad que se estudiará. El portavoz regionalista, Felipe Piña, niega que no haya profesionales en España –serían carpinteros de ribera o calafateros– y lamenta la «inacción» del PP, que con la falta de mantenimiento de los navíos muestra su «desprecio» por el patrimonio de la ciudad.

