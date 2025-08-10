«Nunca he creído que Santander esté masificado, hay margen de crecimiento»

Ángela Casado Santander Domingo, 10 de agosto 2025, 07:44 Comenta Compartir

Es su primera legislatura en el Ayuntamiento de Santander y lidera una de las áreas más demandantes en verano, temporada en la que parece que otras bajan el ritmo. El concejal de Turismo y Dinamización Social, Fran Arias (Santander, 1986), está «muy satisfecho» con la recién terminada Semana Grande, unas de las más multitudinarias y con más programación de los últimos años, y ya trabaja en la de 2026. Pero el verano sigue y la ciudad está hasta los topes, aunque el edil «no cree» que esté masificada: «La ocupación media ronda el 80% en julio y la previsión para agosto está entre 80 y 85%, por lo que todavía hay margen de crecimiento».

–Como concejal de Turismo y Festejos, el verano será la temporada con más trabajo del año.

-Es una de ellas. Tanto el verano como la Navidad o las grandes fiestas que se organizan en la ciudad son épocas en las que tenemos mucho trabajo. No solo yo, sino todo el servicio de Dinamización Social, que tenemos que estar prácticamente las 24 horas del día pendientes de la organización de los eventos o de todo lo que surja en la calle. Así que sí, el verano es una de las épocas más fuertes, pero también Navidad, Carnaval, Semana Santa...

–Estas han sido unas de las fiestas de la Semana Grande más multitudinarias que se recuerdan. ¿Sabe cuánta gente ha participado aproximadamente?

–Calcular cuánta gente ha participado es muy complicado porque entre artistas, voluntarios, personal municipal o trabajadores de empresas... Que participen activamente son miles de personas y es muy complicado de calcular. No sé si ha sido la Semana Grande con más visitantes, pero sí que hemos notado mucha participación por parte de la gente en todas las actividades que hemos programado y estamos muy satisfechos. Creemos que es muy positivo que haya santanderinos que se vuelquen en la calle, visitantes de otros municipios de Cantabria que vienen a pasar el día y turistas de otras provincias cercanas.

–Es su primera legislatura en el Ayuntamiento y ha confeccionado la programación más extensa de fiestas, ¿cómo fue el proceso y cuándo empezó?

–Empezamos a trabajar cuando finalizó la del año pasado y vamos a empezar ahora con la de 2026. Una Semana Grande como la que hay en Santander ahora mismo con cientos de actividades; pensando en un público muy general de todas las edades y gustos; diseñar eventos de pago y gratuitos… Es muy complicado de hacer. Empezamos a pensarla y repensarla con un año de antelación y seis meses antes empezamos a dar forma a la programación. Nos ha salido una programación muy variada: infantil, familiar, un público más adulto, grandes conciertos gratuitos y de pago... Los conciertos de la Porticada han sido un plus importante este año, con el que hemos querido dar un salto de calidad a esos conciertos gratuitos y ha sido posible gracias a la colaboración público-privada.

–¿Qué actividad destacaría? ¿Esos conciertos de la Plaza Porticada?

–Es muy difícil destacar alguna porque nos llevan mucho trabajo y tampoco me gusta ser injusto con los artistas que hacen sus actividades. Pero sí que es verdad que tanto los fuegos artificiales como con los conciertos de la Plaza Porticada, que es donde hemos puesto un poco más de trabajo estos meses, estamos muy satisfechos de cómo han salido. Prácticamente todos los días ha estado la plaza llena de grupos que normalmente vienen a Santander pagando una taquilla y los hemos tenido gratuitos. Por eso me quedaría con ellos, por esa novedad y esa calidad que hemos adquirido.

–¿Y algo que mejoraría de cara al próximo año?

–Cuando termina la Semana Grande empezamos a hacer balance de lo que ha sido; qué cosas han salido bien y cuáles se pueden mejorar. Como no todo es perfecto y no todo sale como me gustaría, hacemos reunión de grupo, con otros servicios, donde valoramos qué cosas pueden ser mejorables de cara al 2026. Ya tenemos ideas concretas que tenemos que ir desarrollando.

–A la par, estarán trabajando en dar forma a otras fiestas.

–Sí, estamos con la programación de Santos Mártires, que sacaremos en pocos días. Halloween ya estamos organizando fechas y con Navidad estamos dando forma a detalles de la Cabalgata. En definitiva, es una Concejalía muy dinámica en la que no paramos de trabajar aunque un evento concreto haya terminado.

–Más allá de la Semana Grande, Santander sigue recibiendo muchos visitantes, ¿se ha tocado techo o puede ir a más?

–En este momento Santander está en una etapa muy positiva en lo que respecta al turismo, los datos recientes reflejan un crecimiento sostenible tanto en el número de visitantes como en el de pernoctaciones hoteleras y lo hace a lo largo de todo el año, no solo durante los meses de julio y agosto. De hecho, en 2024 hicimos el récord de desestacionalización durante los meses de enero y junio. La idea de Santander es que no solo vengan visitantes en verano, que también y es muy positivo para la ciudad, sino todo el año.

–¿Santander está de moda?

–Pues sí, está de moda porque se hacen las cosas que se vienen haciendo durante estos años bastante bien, con una oferta cultural de ocio y gastronomía muy importante, con un paisaje natural incomparable y con una conexión público-privada entre instituciones que hacen que sea posible.

–¿Cree que el turismo en la ciudad está masificado?

–No creo que Santander esté masificado, nunca lo he creído. Julio y agosto, históricamente, siempre ha sido un destino en el que ha habido mucha gente. Sí que he notado mucha gente este año y comercios de toda la vida han hecho récord de facturación y en ese aspecto estamos muy contentos, pero no creo que estemos masificados. La ocupación media ronda el 80% en julio y la previsión para agosto está entre 80 y 85%, sí que es cierto que la ocupación en el fin de semana puede llegar al 90%, por lo que todavía hay margen de crecimiento.

–Aunque trabaja en desestacionalizar el turismo, el grueso de visitantes llega en verano, ¿en qué trabaja para que sigan llegando turistas de cara a otoño?

–Trabajamos durante todo el año para tener una oferta variada en la ciudad, no solo quedarnos en la temporada más fuerte que es la estival, sino en el resto de meses del año. En 2024 hicimos récord de desestacionalización, por lo que son datos muy positivos y es una tendencia que va a la alza. No tenemos todavía los datos de 2025, pero parece que va en esa línea. Y luego tenemos proyectos como los planes de sostenibilidad u otros que hacen hincapié en esos meses. Hay oferta cultural, de ocio, gastronómica, que también es muy importante. Una oferta de comercio. Se trabaja en todos esos ámbitos para que Santander sea un destino de referencia en el norte de España y no solo durante los meses de verano.

